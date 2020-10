Hagen-slektning siktet for vitnepåvirkning i forsvinningssaken

Det skriver VG. NRK er også kjent med identiteten til slektningen. Vedkommende er ikke et av barna til Tom og Anne-Elisabeth Hagen.

Den aktuelle slektningen har fått oppnevnt advokat Trond Eirik Aansløkken i Djerv Advokatfirma som forsvarer, ifølge VG.

– Jeg kan bekrefte at min klient er siktet. Han erkjenner ikke straffskyld etter siktelsen, sier Aansløkken til avisen. Aansløkken har ikke besvart NRKs henvendelser lørdag ettermiddag.

NRK er også kjent med utviklingen i saken og har tidligere stilt spørsmål til Øst politidistrikt, om de kan bekrefte siktelsen.

TAUS: Politiinspektør Agnes Beate Hemiø vil ikke kommentere saken. Her avbildet i forbindelse med en annen sak. Foto: Vidar Ruud / NTB

– Av hensyn til etterforskingen ønsker ikke politiet å fortløpende kommentere eventuelle siktelser, eller spekulasjoner om dette, sier politiinspektør Agnes Beate Hemiø i Øst politidistrikt til NRK.

FORSVARER: Svein Holden i Hjort forsvarer Tom Hagen. Foto: Sverre Holm-Nilsen / NRK



Tom Hagens forsvarer, Svein Holden, sier til NRK at han ikke ønsker å kommentere saken.

Anne-Elisabeth Hagen forsvant for et år og elleve måneder siden, og politiet mener hun ble drept i sitt eget hus. I flere måneder har politiet jobbet med kriminaltekniske undersøkelser inne i huset. De siste undersøkelsene som ble gjennomført før Tom Hagen kunne flytte tilbake, var å rekonstruere bevegelsene inne i boligen da Anne-Elisabeth Hagen forsvant.

Ektemannen Tom Hagen ble i april i år pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap.

En mann i 30-årene er også siktet i saken, for medvirkning til grov frihetsberøvelse. Begge nekter for at de er involvert i forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen.