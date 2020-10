Han ble filmet av flere overvåkingskameraer i Lørenskog på forsvinningsdagen 31. oktober 2018, bare en drøy time etter Anne-Elisabeth Hagens siste kjente livstegn.

Politiet hentet inn 6000 timer med overvåkningsvideoer for nesten to år siden. Like lenge har hettemannen vært uidentifisert.

Politiet jobber fortsatt med å finne ut hvem mannen er, blant annet ved å analysere høyden hans og finne merkene på klærne han går i. Det kan gi viktige spor videre i etterforskningen.

Solgt i nærheten

Politiet har foreløpig ikke ønsket å kommentere spørsmålene fra NRK om jakken.

– Fordi vi ikke vet hvem han er, og fordi han beveger seg nær det sentrale åstedet på et aktuelt tidspunkt, ønsker vi kontakt med ham, svarte politiinspektør Agnes Beate Hemiø i Øst politidistrikt til NRK i forrige uke.

Mannen har status som vitne, ifølge politiet.

NRK har vært i kontakt med selskapet Missing Link, som bekrefter at politiet nylig tok kontakt med dem for å undersøke en jakke av typen «Youcon».

Politiet skal ha bekreftet at det gjaldt forsvinningssaken.

Politiet gikk ut med flere videoer av hettemannen, som her beveger seg bort fra åstedet ved Metrosenteret i Lørenskog. Du trenger javascript for å se video. Politiet gikk ut med flere videoer av hettemannen, som her beveger seg bort fra åstedet ved Metrosenteret i Lørenskog.

Jakken har vært i salg i flere år, og den har også vært solgt i andre fargemodeller, får NRK opplyst. Klesmerket har solgt jakkene på nett og i butikker over hele Norge, inkludert Coop, sportsbutikker og andre butikker i nærheten av åstedet i Lørenskog.

Å finne utsalgssted og kjøp har vært en kjent strategi politiet har brukt i jakten på gjerningspersoner tidligere.

Politiet har blant annet jaktet Sprox-sko, strips og brevark, på utsalgsstedene Spar Kjøp, Biltema og Clas Ohlson.

Anne-Elisabeth Hagen forsvant 31. oktober 2018 fra huset i Sloraveien. Ektemannen Tom Hagen ble siktet i saken 28. april.

SIKTET: Politiet pågrep og siktet Tom Hagen 28. april i år. Foto: Eskil Wie Furnes / NRK

Det var i sommer gikk politiet ut med flere overvåkningsvideoer som viser mannen med hette som går mot åstedet en drøy time etter Anne-Elisabeth Hagens (68) siste sikre livstegn.

Politiet delte også video av mannens retur, en halvtime senere.

Til og fra åstedet?

Mannen er fanget opp av flere kameraer i Lørenskog sentrum på forsvinningsdagen.

Klokken 10.22 kommer mannen sannsynligvis fra parkeringshuset ved Lørenskog Ishall, går opp en trapp som leder over Metrosenteret og kommer ned trappen ved Festplassen mellom Metrosenteret og Lørenskog Hus.

Han går over en gangbro for å passere den trafikkerte Strømsveien. Siste observasjon på vei til åstedet er ved Rådhusparken på vei mot andematplassen som ligger 100 meter fra huset til Hagen.

Politiet har også gått ut med videoovervåking som viser mannens retur mot Lørenskog ishall.

28 minutter etter siste observasjon ved Langvannet, blir mannen observert gående i sørgående retning på Festplassen mellom Metrosenteret og Lørenskog Hus.

Politiet gikk ut med videoene av hettemannen 1. juli i år, ett år etter at de endret sin teori om forsvinningen fra kidnapping til drap.