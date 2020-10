Tassen (2) var hjemme da Anne-Elisabeth forsvant – ble ikke undersøkt for DNA

Etter snart to år med intensiv etterforskning, vet fortsatt ikke politiet hvem som står bak forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen.

Ifølge politiets tidslinje var hun alene hjemme sammen med den lille valpen Tassen da en eller flere ukjente gjerningsmenn tok seg inn i boligen. Hunden ble senere funnet innesperret i en stue i huset.

Kripos beskriver ekteparets hus i Sloraveien på Lørenskog som Norges mest undersøkte åsted, men NRK kan nå fortelle at politiet aldri gjennomførte kriminaltekniske undersøkelser av hunden.

Fagpersoner NRK har snakket med mener det er mulig å finne relevante spor på kjæledyr i kriminalsaker. Spor funnet på kjæledyr har tidligere blitt brukt som bevis i rettssaker i utlandet.

BISTANDSADVOKAT: Ståle Kihle er bistandsadvokaten til de tre voksne barna til Tom og Anne-Elisabeth Hagen. Foto: Ola Mjaaland / NRK

Bistandsadvokaten til familien Hagens tre voksne barn, Ståle Kihle, sier til NRK at hunden «opplagt» er noe som også burde ha blitt undersøkt.

– Det er jo en «gjenstand» som burde vært undersøkt og et sted man teoretisk sett kunne tenke seg å finne spor. Det har jo politiet også skjønt, men tydeligvis altfor sent, sier Kihle til NRK.

Politiet kan ikke utelukke at flere personer har deltatt i det de mener er en bortføring og et drap. Tom Hagen er siktet i saken. Han benekter skyld, og støttes av ekteparets voksne barn.

Kan finne DNA

Det var Tom Hagen som fant hunden innelåst, og etter det NRK får opplyst, er Hagen-familien overbevist om at det ikke var Anne-Elisabeth Hagen selv som lukket Tassen inne i stua i første etasje.

EKSPERT: Kittil Haugen, tidligere hundefører og politihundinstruktør, sier politiet kan ha gått glipp av bevismateriale i saken. Foto: Aud Darrud / NRK

Hun pleide aldri å låse inn hunden, og den brukte ikke å oppholde seg i dette rommet. Familien tror derfor at gjerningsmennene kan ha flyttet på den.

Eksperter NRK har snakket med mener at politiet kan ha gått glipp av spor av gjerningsmenn ved ikke å undersøke hunden.

– Dersom hunden har blitt håndtert, det vil si blitt tatt på og flyttet fysisk, kan man finne for eksempel hårstrå eller annen DNA som har smittet over på hunden, sier tidligere hundefører og politihundeinstruktør Kittil Haugen til NRK.

Øst politidistrikt ønsker ikke å svare på spørsmål om Tassen, eller om de kan ha gått glipp av viktige spor.

– Av hensyn til etterforskingen kan vi ikke kommentere hvilke undersøkelser vi har gjort eller ikke, eller spekulasjoner rundt dette, skriver politiinspektør Agnes Beate Hemiø i en e-post til NRK.

PÅ TUR: Tassen avbildet på en luftetur. Han var bare en valp den dagen Anne-Elisabeth Hagen forsvant. Foto: PRIVAT

Hørte pipelyder

Tom Hagen har forklart at han dro hjem på forsvinningsdagen for å lete etter kona som ikke hadde svart på mobiltelefonen.

I husets andre etasje skal han ha lagt merke til at hunden hadde gjort fra seg på gulvet.

Hagen har forklart at han hørte pipelyder fra hunden fra et annet rom, og at han senere fant valpen innelukket i en av stuene i første etasje.

Det er i første etasje at politiet har funnet en rekke andre spor som knyttes til forsvinningen.

ÅSTEDET: Politiet mener at Anne-Elisabeth Hagen er drept og at boligen i Sloraveien på Fjellhamar er åstedet i saken. Foto: Cicilie S. Andersen

Politiet ville undersøke

Først flere måneder etter forsvinningen, vinteren 2019, tok politiet kontakt via telefon og forklarte at de ville gjennomføre DNA-undersøkelser av hunden og selen den pleide å bruke.

Det sier en person nær Hagen-familien som passet på hunden etter at Anne-Elisabeth Hagen forsvant til NRK.

– Jeg sa vi kommer gjerne, men spurte om det var noe poeng siden både hunden og selen var vasket. Til slutt sa de at hvis det var nødvendig, kom de tilbake til oss. Men etter dette har vi ikke hørt noe. Derfor ble det aldri undersøkt, etter det vi vet, sier personen som passet hunden.

Opplysningene bekreftes også av bistandsadvokat Ståle Kihle. Hundeinstruktør Kittil Haugen sier at dersom slike undersøkelser skal gi noen svar, må de gjennomføres innen kort tid.

– Det er et lite spor, men har den blitt håndtert kan det være spor etter noen der. Jeg tenker at sånne undersøkelser bør gjøres relativt kjapt for å sikre eventuelle spor, sier hundeinstruktør Kittil Haugen.

Forsvarer Svein Holden ønsker ikke å kommentere opplysningene i saken.

SIKTET: Politiet har siktet ektemannen Tom Hagen for drap eller medvirkning til drap på Anne-Elisabeth Hagen. Ektemannen nekter straffskyld i saken. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Bevis

DNA som har smittet over fra gjerningspersoner til kjæledyr har tidligere blitt brukt som bevis i straffesaker. I en drapssak fra Texas i USA i 2001 klarte spesialister å knytte en gjerningsmann til et drap etter at DNA-et hans ble funnet på drapsofferets papegøye.

Inne på åstedet fant politietterforskerne liket til Kevin Butler og fuglen hans Bird som også hadde blitt drept.

Kriminaltekniske undersøkelser slo fast at fuglen Bird hadde angrepet gjerningspersonene, og DNA fra to personer ble funnet i nebbet og på klørne til fuglen, skriver BBC.

Aktor i saken, George West, uttalte i etterkant av saken at sporene fra fuglen var et viktig bevis i saken.

– Fuglen «snakket til oss», uttalte han.

Kan ha blitt skremt av lyder

Kittil Haugen mener at sporene etter Tassen i huset også kan være med på å danne et bilde av hva som skjedde inne i huset på morgenen og formiddagen 31. oktober for snart to år siden.

– Et annet spørsmål er hvorfor den har gjort fra seg inne. Har den blitt skremt eller har den gått lenge uten tilsyn, undrer han.