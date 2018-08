Partilederdebatt: Siv Jensen sier Sandberg ikke burde deltatt på Iran-feiring

Partilederne er samlet for høstens første partilederdebatt i Arendal, hvor Sandberg-saken er et hett og prioritert tema.

Forrige uke ble det kjent at Sandberg var til stede som statsråd under den iranske ambassadens feiring av Irans nasjonaldag i februar.

Nasjonaldagen markerer slutten på den islamske revolusjon, som førte til at landet ble en islamsk republikk.

– Jeg synes ikke Sandberg burde deltatt, sier Frp-leder Siv Jensen etter å ha blitt presset av programlederen, og understreket at hun synes dagen i dag bør handle om at Sandberg skal få snakke ut.

Jensen påpeker under debatten at partiet tar tydelig avstand fra regimet Iran, og at flere partimedlemmer mener at Sandberg-saken har skapt misforståelser for Frps syn på Iran.

– Burde Sandberg latt være å dra på feiringen?

– Jeg synes det bør være opp til den enkelte hva de deltar på. Vi blir invitert til mange arrangementer.

– Så representantene dine får markere slike revolusjoner?

Jeg går ikke rundt og følger med på hva Frps representanter gjør, men vi skal tenke oss om hva vi deltar på og hvordan vi feirer og hvilke signaler vi sender, sier partilederen.

– Hva betyr det?

– I dag er jeg først og fremst opptatt av at Per skal få snakke ut. Han har gått av, erkjent at han gjorde noe han ikke burde gjøre, han har trukket seg som statsråd, sier Jensen, før hun til slutt innrømmer det alle lurte på:

– Jeg syns ikke han burde ha gjort det, sier Jensen.

Solberg må svare på PST-spørsmål

Sandberg har tidligere beklaget for Sandbergs oppførsel, men tirsdag kveld beskyldte han norsk presse for i flere uker å forsøkt feilaktig å knytte hans kjæreste Bahareh Letnes til det iranske regimet.

– Det var Sandbergs avgjørelse om at han ville gå av. Vi hadde samtaler om han kunne fungere som statsråd, og det sa han at han ikke kunne. Høyt medietrykk er noe alle rikspolitikere bør klare å stå i, og jeg har tidligere sagt han har begått grove brudd, sier Solberg.

– Hva er den viktigste grunnen til at han gikk av?

– Det er en helhetsvurdering. Det er flere ting som går inn: Sikkerhetsbruddene, presset og situasjonen han er i, sier Solberg.

8. juni i år skal Solberg ha fått opplysninger om Sandberg og hans forhold til Letnes.

KrF-leder Knut Arild Hareide uttalte tirsdag at Solberg bør gi Stortinget mer informasjon om hvordan hun håndterte de første meldingene som kom.

– Stortinget vil få svar på alt de lurer på. Eller går jeg ikke inn i flere detaljer nå. Det er PST som setter grenser for hva jeg kan si, men selvfølgelig sjekket vi påstandene når de kom. Noe annet ville vært unaturlig, sier Solberg.

Solberg møter misnøye

– Det skjer innimellom at statsråder må gå. Man kan ikke gjøre opp hvordan jeg egner meg som statsminister etter fem år, basert på to tilfeller, sa statsminister Erna Solberg til NRK tidligere tirsdag kveld.

Med dette siktet hun til nylig avgåtte Per Sandberg (Frp) og tidligere justisminister Sylvi Listhaugs (Frp) avgang.

Mandag gikk Per Sandberg (Frp) av som fiskeriminister etter den heftig omtalte reisen hans til Iran i utgangen av juli.

Sandberg reiste sammen med sin norsk-iranske kjæreste Bahareh Letnes, og har de siste ukene fått skyllebøtter med kritikk fra flere hold.

Blant annet har ikke Sandberg varslet Statsministerens kontor (SMK) om reisen, han tok med seg jobbmobilen som har reist bekymring for hacking, og han har kommet med uttalelser om Irans kultur som har provosert flere – blant annet egne partikollegaer.

Saken har skapt krass kritikk mot statsministeren og hennes regjering.

Ap-leder Jonas Gahr Støre har sagt at det var riktig av Sandberg å trekke seg, men at mange spørsmål fortsatt er ubesvarte.

Bjørnar Moxnes, leder for Rødt, har også gått hardt ut mot regjeringen.

– Vi ser jo et mønster her med en regjering som ikke tar sikkerheten tilstrekkelig på alvor. Siste ord er definitivt ikke sagt, sa Moxnes mandag.

PST har startet undersøkelser av både Sandberg og Letnes sine telefoner – noe Solberg til nå har valgt å ikke kommentere.

– Vi fikk fremlagt påstander som vi har gått gjennom personalmessig og sikkerhetsmessig, og jeg går ikke detaljert gjennom dette i media. Det er en personalsak med sikkerhetsmessige vurderinger, sier Solberg.

Beskylder pressen for feilinformasjon

– Vi er i dialog med ikke ubetydelige advokater, sa hun under et arrangement i Arendal i regi av PR-byrået Gambit.