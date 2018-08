Letnes i intervju med iransk tv: – Jeg og Per skal skrive bok

Letnes forteller i det lengre intervjuet med den eksiliranske journalisten Bijan Farhoudi hvordan hun møtte Per Sandberg, om reisen til Iran og om bråket etterpå.

Den norsk-iranske kvinnen er tydelig på at hun ikke vil blande seg i politikk.

– Jeg er ikke politisk aktiv, og jeg er ikke ute etter å kritisere det iranske regimet. Det er ikke min jobb. Jeg vil ikke blande meg politisk, sier Letnes i intervjuet.

Hun forteller at hun er mer opptatt av kulturen og menneskene. Ifølge Letnes var det også sentralt for reisen hun hadde sammen med daværende fiskeriminister Per Sandberg i sommer.

De to reiste i juli i åtte dager i hjemlandet hun flyktet fra for å søke asyl i Norge. Der besøkte de familie og slekt.

– Jeg vil bare fremme iransk kultur. Nordmenn har misforstått Iran. De ser på oss som IS, og dette er sørgelig, sier Letnes.

Bahareh Letnes svarer oppgitt over alle skriveriene og spekulasjonene på nettet.

– Når dere har dokumentert at jeg jobber for regimet skal jeg komme og melde meg selv. Det er alt bare fantasi og spekulasjon.

Sandberg og Letnes har planer om bok

I intervjuet blir Letnes presset av journalisten i Bayan på sitt forhold til regimet i Iran, rykter om at hun skal være spion og presset hun vært satt under.

– En statsråd har ikke tid til å svare på all denne kritikken. Heller ikke jeg var i stand til å forsvare meg, men snart vil jeg ha motivasjonen som trengs for å ta til motmæle, svarer Letnes.

– Hvordan ser du på det – vil du gå fra Per Sandberg om presset øker?

– Nei, tvert imot. Konflikten har ført oss enda tettere sammen i kampen. Vi vil vinne til slutt, sier kvinnen.

Sandberg og Letnes besøkte Iran i åtte dager, ifølge Letnes. Foto: Per Sandberg / privat

Hun forteller så videre hvordan Per Sandberg har fleipet med at all oppmerksomheten rundt dem, og hennes firma er gratis reklame for enkeltpersonforetaket verdt millioner.

Nå planlegger de to ifølge Bahareh Letnes å skrive bok om det hele.

– Vi skal forsvare oss, og vi skal begynne å skrive en bok. Den skal inneholde alt fra begynnelsen da vi ble kjent og reisen videre. Vi vil at folk skal få høre vår versjon av alt dette, sier Letnes.

Letnes forteller også turen til Iran med daværende statsråd Per Sandberg var tenkt som et besøk til førstnevntes familie.

Sandberg ville bli kjent med kulturen og møte slekt og venner av Letnes.

– Mine foresatte måtte se oss sammen, og se at vi har planer for framtiden. På en måte for at de skulle godkjenne forholdet, forklarer Letnes.

– Visste at Iran ville ønske et møte

Ifølge Letnes ble turen arrangert raskt og hun var selv overrasket over at Sandberg ønsket å reise til hennes hjemland for å forstå bakgrunnen hennes.

Samtidig brukte paret tid på å ordne visum ved den iranske ambassaden i Oslo, og de var ifølge Sandbergs nye kjæreste klar over sjansen for at en slik reise ville vekke interesse hos myndighetene i Iran.

Per Sandberg og Bahareh Letnes besøkte hennes familie i Iran. Foto: Privat / Instagram

– Vi var klar over at når en norsk minister skal til Iran vil myndighetene der forsøke å møte ham. Dette er veldig vanlig og alle skjønner det, sier Letnes.

Likevel varslet ikke Per Sandberg noen i det norske regjeringsapparatet om reiseplanene før etter at han landet i Iran.

Før det hadde allerede iranske myndigheter tatt kontakt med den norske ambassaden i landet.

– På grunn av sikkerhetshensyn ventet han til vi hadde landet i Iran før han varslet. Vi fryktet også at vi ikke skulle få reist om vi hadde sagt fra på forhånd, sier Letnes.

Sandberg planla ny reise til Iran

Iranske myndigheter tok også kontakt med Per Sandberg og Bahareh Letnes mens de var i landet. Da gjennom familiemedlemmer som paret besøkte.

Ifølge Letnes ble det da avvist å arrangere noen offisielle møter, men signalisert at det ville komme nye muligheter.

– Vi sa til dem at Per Sandberg hadde planer om å igjen besøke Iran i oktober – da som statsråd og med sine rådgivere, forteller Letnes og legger til at det nok aldri blir noe av nå som Sandberg har gått av.