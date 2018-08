Frp-kollega Keshvari mener Per Sandberg bør vurdere sin framtid i Frp

SÅRET OG SINT: Mazyar Keshvari flyktet til Norge fra Iran og er opprørt over det han mener er Per Sandbergs hvitvasking av regimet. Foto: Pessel-Kleiven / NRK

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) har den siste uken fått kritikk fra flere hold for at han valgte å legge årets sommerferie til Iran.

Nå kommer også kritikken fra hans egne. Stortingsrepresentant Mazyar Keshvari, som selv kom til Norge som flyktning fra Iran, er sinna, såret og opprørt over Sandbergs valg av reisemål og omtale av Iran.

– Å snakke om Iran som et ferieparadis, finner jeg svært sårende. For meg personlig, men også på vegne av partiet, sier Keshvari til NRK.

Keshvari er som Sandberg, tidligere innvandringspolitisk talsperson i Fremskrittspartiet, og sitter i dag i landsstyret i partiet.

– Rammer partiet

Keshvari har fulgt saken gjennom mediene denne uken og har gått mange runder med seg selv, før han nå har valgt å gå ut og kritisere Sandberg offentlig.

BADEFERIE: Per Sandberg har blant annet fortalt at han har badet og stått på vannski i Det kaspiske hav under sin iranferie. Foto: Per Sandberg/Privat

– Min samvittighet tillater meg ikke lenger å være stille. Da min familie og jeg måtte rømme til Vesten, så var det ikke tilfeldig at vi valgte et land som Norge. Da jeg skulle engasjere meg politisk i ung alder, så var det ikke tilfeldig at jeg valgte Fremskrittspartiet.

– Det opprører meg sterkt når det rokkes ved bildet av at Fremskrittspartiet fortsatt er det partiet som bekjemper islamistiske terrorregimer sterkest, sier Keshvari.

– Mener du Sandberg rokker ved det?

– Jeg mener mange av uttalelsene han har kommet med i det siste gjør det. Det har vært forsøkt å til dels fordumme og hvitvaske regimet, ved å snakke om at han har vært på badestrender og badet og kost seg. Han nevner ikke med ett ord at kvinner ikke har lov til å bade på disse strendene, sier Keshvari.

– Hvitvasking av et terrorregime

KJÆRESTER: Sandberg har etter han kom hjem fortalt at han og norsk-iranske Bahareh Letnes er kjærester. Foto: Privat / Instagram

Per Sandberg la i etterkant av ferien ut et innlegg på Facebook hvor han deler en rekke bilder fra Iran og kommenterer mediestormen her hjemme.

«La det være sagt, jeg har vært på ferie, kanskje et kontroversielt reisemål for mange, men, flere og flere får øynene opp for Iran, kanskje et av de mest misforståtte landene i verden. Turismen til Iran er sterkt økende, Iran er et spennende sted å reise rundt i, og svært rik på kultur, vakker natur og tusenårige tradisjoner.», skriver Sandberg.

– Det er en underlig ting å skrive. Er det henrettelser av mindreårige vi misforstår, eller er det den systematiske forfølgingen av mennesker med en annen seksuell legning? Hvilken av disse åpenbare realitetene ved verdens verste islamistiske terrorstat er det vi misforstår?, spør Keshvari.

– Å forsøke å hvitvaske et så grusomt regime ved å late som om det er et idyllisk ferieland, er i beste fall naivt og i verste fall svært skammelig, sier Keshvari.

SETTER PARTIET I EN VANSKELIG POSISJON: Frps stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde er enig i Keshvaris kritikk. Foto: PETER MYDSKE

Han får støtte av partifelle Christian Tybring-Gjedde.

– Sandbergs reise og ikke minst hans kommentarer i etterkant er et slag i ansiktet på alle iranere som har flyktet fra Irans islamistiske terrorregime. Sandbergs holdninger i denne saken bryter med grunnleggende demokratiske prinsipper, sier han til NRK.

Tybring-Gjedde mener at Erna Solbergs kommentar «alle kan gjøre en feil» ikke reflekterer sakens alvorlighetsgrad.

– Sandberg bør selv forstå hvilken vanskelig situasjon han har satt regjeringen og partiet i, og han bør handle deretter, sier Tybring-Gjedde.

– Fordummende bortforklaringer

SAMMEN: Sandberg og Letnes ferierte sammen i Iran i sommer. Foto: Per Sandberg/Privat

Fremskrittspartiets leder Siv Jensen kommenterte i går ettermiddag saken:

– Jeg registrerer at Per Sandberg har vært på ferie i Iran. Dette endrer ikke på FrPs kritiske holdning til politikken som føres av regimet i Iran, sier Jensen i en e-post til NRK.

Keshvari sier han er takknemlig for at Jensen har vært tydelig på at partiets linje står fast.

– Har du vurdert å melde deg ut av partiet?

– Overhodet ikke. Er det noen som bør vurdere om det er forenelig å ha tillitsverv i Fremskrittspartiet og samtidig være forelsket i ett av verdens verste islamistregimer, så er det Per Sandberg og ikke jeg.

– Bør dette få konsekvenser for Sandberg?

– Dersom han har endret syn og skiftet så betydelig kurs fra Fremskrittspartiets grunnleggende politikk, så bør han reflektere over det.

– Dessverre har jeg ikke sett noen spor av refleksjon og selvkritikk i intervjuene han har gjort siden han kom hjem. Snarere tvert imot. Det har vært den ene fordummende bortforklaringen etter den andre, sier Keshvari.

Sandberg: – Vurderer lett min posisjon

Per Sandberg mener Keshvari bommer fullstendig og at han blander regimet, med et flott folk i et flott land. Fiskerministeren sier han så en stille opposisjon mot regime i Iran da han var på ferie der.

BOMMER: Mazyar Keshvari kommer med kraftig kritikk mot partifelle Per Sandberg. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Sakte, men sikkert opponerer folket i Iran mot diktatur og overgrep. Jeg står skulder ved skulder med folket i alle land som ønsker mine og Keshvaris grunnleggende verdier. Ytringsfrihet, likestilling, demokrati og valgfrihet, også i Iran, skriver Sandberg i en uttalelse til NRK, og fortsetter:

– Hvis dette er i strid med FrPs verdier, vurderer jeg lett min posisjon som 1. nestleder i partiet.

– IKKE GJORT NOE GALT: Per Sandberg forsvarer ferien i Dagsnytt18 mandag denne uken. Du trenger javascript for å se video. – IKKE GJORT NOE GALT: Per Sandberg forsvarer ferien i Dagsnytt18 mandag denne uken.

Sandberg: – Uforenlig med mine verdier

– Iran er opprinnelig et flott land, men dessverre har de et regime og et styre som er fullstendig uforenlig med mine verdier. Jeg har absolutt ikke noe «kjært forhold» til hverken regime eller prestestyret i Iran, skriver Sandberg.

Han avviser at han på noe tidspunkt har omtalt styret i Iran i positive ordelag, eller «hvitvasket» regimet.

– Men man kan ikke snu ryggen til folket, men bistå med åpenhet og mot. Et mot jeg så hos mange i Iran, også på badestrendene.

– Må være bevisst sin rolle

Keshvari sier Sandberg skal få reise på ferie hvor han vil, men at han er nødt til å være bevisst hva slags rolle han har som partipolitiker og statsråd i det norske samfunnet.

– Og han må tenke over hva slags budskap han sender når han kommer hjem fra ferie, sier Keshvari, og fortsetter:

KRITIKK: Sandberg har fått kritikk fra flere hold, nå også sine egne, for valg av reisemål og hvordan han omtaler Iran. Foto: Per Sandberg/Privat

– Hadde jeg blitt sammen med en nordkoreansk avhopper, reist på ferie til Nord-Korea for så å skryte av hvor mye jeg hadde badet og kost meg når jeg kom hjem, ville alle med rette ha reagert og lurt på hvor vurderingsevnen min var.

– Det er direkte trist å bli satt i en slik bås av Keshvari, som ellers er en meget reflektert og konstruktiv politiker, skriver Sandberg i sin uttalelse til NRK.

Brøt regler

Sandberg har også fått kritikk for å ha brutt regjeringens regelverk for meldeplikt ved reiser og for å ha tatt med seg sin jobbtelefon til et land Norge ikke har sikkerhetspolitisk samarbeid med.

Eksil-iranere i Norge mener Sandberg har latt seg bruke av det iranske regimet og «tråkket på» dem som har flyktet fra landet.

Arbeiderpartiet og SV har bedt om svar fra både statsminister Erna Solberg og Per Sandberg om forhold rundt reisen til Iran, og kjærlighetsforholdet til Bahareh Letnes som var med på ferieturen.

Letnes er også eier av et selskap som skal drive med «produksjon, utvikling, kjøp og salg, herunder eksport av fisk og sjømatprodukter og annet som naturlig faller sammen med dette».

Les alt om: Per Sandbergs tur til Iran