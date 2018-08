Per Sandberg gikk i går av som fiskeriminister, etter å ha tatt med seg statsrådstelefonen til Iran på ferie med sin nye norsk-iranske kjæreste.

Arbeiderpartiets leder frykter saken, som har skapt sterke reaksjoner, kun er et eksempel på en ukultur til sikkerhetsspørsmål i regjeringen.

– Saken reiser et mye større spørsmål, om hvordan kulturen for sikkerhet og beredskap er i regjeringen. Stortinget skal behandle terrorberedskap senere denne måneden. Der har Riksrevisjonen felt en veldig hard kritikk over regjeringen. Det må vi følge opp, sier Støre.

– For lemfeldig

– Hvordan henger Per Sandbergs Iran-tur sammen med terrorberedskap?

– Begge sakene sier noe om hvilken styring og ledelse dette har hatt. Det har vært for lemfeldig. Erna Solberg lovet gjennomslagskraft da hun ble statsminister i 2013. I denne historien er det ikke det vi har sett, sier Støre.

LEMFELDIG: Jonas Gahr Støre kritiserer Erna Solbergs håndtering av Sandberg-saken. Foto: Hans Cosson-Eide / NRK

Ap-lederen viser til at såkalte skjermingsverdige objekter, som viktige bygninger, ikke vil være sikret slik sikkerhetsloven krever før i 2025. Til tross for at Stortinget hadde satt en frist i 2015.

– For å løse sikkerhets- og beredskapsutfordinger, må vi forstå tiden vi lever i. Ingen hadde forutsett 22. juli. Det betyr at vi også må se hen mot nye trusler, som fra cyber, nett og etterretning, sier Støre.

– Bygger ned de som skal sikre

Riksrevisjonen har i flere omganger rettet kritikk mot regjeringens manglende sikring av bygninger mot terror. Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum mener regjeringen bidrar til å gjøre arbeidet vanskelig.

– Det er heimevernet og politiet som står for objektsikringen i Norge. Når du da gjennomfører en reform som skaper trøbbel for politiet og bygger ned heimevernet, går det ut over sikringen av objekter. Som er en grunnkritikk fra Riksrevisjonen, sier Vedum til NRK.

KRITISK: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Hans Cosson-Eide / NRK

Det mener han skaper større utfordringer for sikkerhet og beredskap i Norge, enn Per Sandbergs ferie i Iran.

– Sandberg-saken viser at regjeringen ikke har vært bevisst nok på beredskap og rutiner på det i regjeringen. Men den voldsomme nedbyggingen av heimevernet og politireformen går ut over beredskapen her og nå, utdyper han.

Høyre: – Skivebom

Parlamentarisk nestleder i Høyre, Svein Harberg, mener Jonas Gahr Støre nå forsøker å gjøre mer ut av en sak som har funnet sin løsning, og sier at kritikken «faller på sin egen urimelighet».

– Stortinget har nå fått svar fra regjeringen på om dette er en ukultur, og om dette er noe som har vært feil håndtert i flere departement, sier han og fortsetter:

SKIVEBOM: Stortingsrepresentant og parlamentarisk nestleder i Høyre, Svein Harberg, mener Støres kritikk faller på sin egen urimelighet. Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Og svaret er nei. Dette blir grundig vurdert når statsråder er på farten, og det har blitt fulgt opp slik som PST og de har blitt enige om.

Han sier at den gjennomslagskraften som Solberg lovet i 2013, har blitt fulgt opp, og at regjeringen har satset kraftig på sikkerhet.

– Vi har økt polititettheten, satset på mer forsvar og cybersikkerhet har vært et satsningsområde. Det er skivebom at denne regjeringen ikke satser på sikkerhet, sier Harberg.

– Sikkerheten er bedre

Statsminister Erna Solberg (H) fikk i går spørsmål om hun tar for lett på sikkerheten i Norge.

– Jeg tar sikkerheten i Norge på dypeste alvor. Derfor er også sikkerheten betydelig bedret i den perioden jeg har vært statsminister. Men vi har ikke vært gode nok på alt, og vi er ikke helt i mål med objektsikring. For det tar tid med store ombygginger, svarte hun da.

– To statsråder og to statssekretærer har reist til risikoland med tjenestetelefoner. Har du kontroll?

– Jeg har ikke hatt kontroll på hva Per Sandberg har gjort. De øvrige sakene viser at man har fulgt regelverket som eksisterer, svarte Solberg.