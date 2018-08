Hareide krever nye svar fra Solberg

Statsminister Erna Solberg (H) har bekreftet at Statsministerens kontor (SMK) ble kontaktet om Per Sandberg tidlig i juni, men har foreløpig ikke villet si noe om innholdet i henvendelsen.

Nå vil Hareide vite hva Solberg gjorde med informasjonen om Sandberg.

– Det gjenstår noen spørsmål i denne saken, som hvordan det varselet ble håndert og hva bakgrunnen var for det. Det er naturlige spørsmål som det er naturlig at Stortinget får svar på, sier Knut Arild Hareide (KrF).

Per Sandberg gikk mandag av som fiskeriminister, etter flere uker med debatt om hans ferietur til Iran med sin nye, norsk-iranske kjæreste. Sandbergs fraseparerte kone har sagt at hun varslet SMK om at «fremmede makter» hadde flyttet inn hos fiskeriministeren.

Taus statsminister

Da Solberg møtte pressen under Arendalsuka tirsdag morgen, ville hun ikke si når Politiets sikkerhetsmyndighet (PST) først ble involvert etter varselet.

– Spørsmål om PSTs gjennomgang, må PST svare på. Jeg vil ikke gi betraktninger rundt spørsmål som tjenestene håndterer, svarte hun.

Selv karakteriserer hun henvendelsen om Sandberg i juni som «påstander» om den daværende fiskeriministeren.

– Vi fikk fremlagt påstander som vi har gått gjennom personalmessig og sikkerhetsmessig. Vi går ikke detaljert gjennom dette i mediene, sier hun til NRK.

Uklare konsekvenser

Hareide understreker at han ikke kjenner til innholdet eller hvilken form henvendelsen om Sandberg kom i.

– Det får også betydning for Solbergs mulighet til å håndtere saken, sier han.

KrF-lederen sier han også lurer på om det fikk noen konsekvenser at Sandberg tok med seg tjenestetelfonen sin til Iran, stikk i strid med reglene.

– Det er også andre spørsmål det er naturlig at Stortinget får svar på, som konsekvensene av den feilhåndteringen som skjedde i juli. Vi vet ikke hva dette medførte, og det er fare for at sensitiv informasjon har kommet på avveier, sier han.

