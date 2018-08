Fiskeriministeren feiret iransk nasjonaldag

Aftenposten får dette bekreftet fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Sandberg takket ja til invitasjonen uten at det ble gjort noen vurdering i departementets embetsverk og invitasjonen ble ikke journalført.

– Om ikke statsråden har noen rolle utover det å dra dit, så har praksis vært at det ikke journalføres, sier departementets pressekontakt Halvard Wensel.

Nasjonaldagen markerer slutten på den islamske revolusjon, som førte til at landet ble en islamsk republikk. Ambassadens feiring fant sted på Akershus festning 8. februar. Også Sandbergs norsk-iranske kjæreste Bahareh Letnes var til stede. Utenriksdepartementet var representert på embetsnivå, ifølge Aftenposten.

Vil ha alle fakta på bordet

Sandberg har høstet kritikk fra flere hold etter sitt valg av feriemål denne sommeren. Også fra egne rekker har Frp-statsråden fått kritikk.

Etter kveldens avsløring om statsrådens deltakelse på nasjonaldagsfeiringen, krever Kristelig Folkeparti en full gjennomgang av Sandbergs forhold til iranerne.

– Nå er det viktig å få all informasjon om alle arrangementer og møter Sandberg har hatt eller deltatt på. Også under Iran-reisen, sier stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan (KrF) til NRK.

Grøvan sitter også i Kontroll- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, og vil ifølge VG vurdere å be om et ekstraordinært møte i komiteen for å få flere svar.

Mange spørsmål

Flere i opposisjonen på Stortinget har bedt statsministeren svare på spørsmål vedrørende Sandbergs reise til Iran. Blant annet har Arbeiderpartiets næringspolitiske talsmann, Terje Lien Aasland, bedt Erna Solberg svare på følgende:

«Kan statsministeren forsikre om at sensitive opplysninger knyttet til Per Sandbergs mobiltelefon ikke er kompromittert under reisen til Iran eller andre reiser/arrangementer også i den tid da han fungerte som justisminister?»

Spørsmålene kommer etter at Sandberg gjennomførte en privat reise til Iran sammen med sin norsk-iranske kjæreste.

– Jeg har hele tiden sagt at det er menneskelig å gjøre feil. Han tar det på det dypeste alvor at han har brutt regelverket. Jeg har fortsatt tillit til Per Sandberg, sier statsminister Erna Solberg.

På spørsmål om det vil få konkrete konsekvenser for Sandberg, svarer Solberg at de for øyeblikket jobber med å gi svar på de spørsmålene Stortinget har stilt for å gi klarhet i saken.