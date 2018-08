Erna Solberg: – Per Sandberg har ikke utvist nødvendig skjønn

Klokken 13 ble det holdt ekstraordinært statsråd på Slottet, der Per Sandberg fikk avskjed i nåde og ble erstattet av partikollega Harald Tom Nesvik.

Statsminister Erna Solberg holder nå pressekonferanse.

– Per har selv bedt om å gå av, jeg mener det er en riktig beslutning, innledet statsministeren.

Tidslinje: Slik ble Sandberg drevet fra skanse til skanse

Hun sier den avgåtte fiskeriministeren har stått i en krevende situasjon, og at de to har hatt flere samtaler om dette.

– Per Sandberg har ikke utvist nødvendig skjønn når det gjelder håndteringen av sikkerhet, konkluderer Solberg.

Sandberg ville gå av tidligere

På pressekonferansen fikk Per Sandberg spørsmål om han ønsket å gå av tidligere.

– Jeg signaliserte tidligere at jeg ønsket å gå av, svarer Sandberg.

Sandberg sier han er utrolig stolt over å ha sittet ved statsministerens bord.

– Det er vemodig og trist. Jeg hadde tenkt å sluttføre noen prosjekter, sier han på pressekonferansen.

Angrer kun på to ting

I forkant av nøkkeloverrekkelsen svarte Sandberg på spørsmål fra NRK.

– Det er vemodig, men også en stor mengde lettelse, sier Sandberg.

– Er det noe du angrer på?

– Jeg har beklaget at jeg ikke varslet statsministerens kontor og at jeg tok med mobiltelefonen. Utover det er det ingenting jeg angrer på, svarer Sandberg.

– Er det medias skyld eller din egen skyld at du måtte gå? spør en annen journalist.

– Kjempeartig. Det skal jeg svare på i morgen, sier Sandberg.

– Du sitter ikke på Stortinget, hva vil du bruke tiden på nå? spør VGs journalist.

– Ja, ikke sant? Det lurer vel VG på. Dere er vel interessert i sexlivet mitt også dere, svarer Sandberg.

Avgått fiskeriminister Per Sandberg overleverer nøkkelen til Harald Tom Nesvik Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Vil snakke om Iran-saken tirsdag

Han nevnte ikke Iran-saken på pressekonferansen. Det har han planer om å snakke om i morgen. Da varsler han også et oppgjør med pressen.

– Å utdype nå hva jeg mener om dere i de siste 14 dagene, det skal jeg svare på i morgen, tror jeg. Jeg skjønner at jeg må ta kritikk for at jeg har brutt noen viktige retningslinjer og rutiner når det gjelder sikkerhet. Det skjønner jeg meget godt, og jeg står oppreist og tar den kritikken.

– Men det er andre dimensjoner ved denne saken, som jeg tror er utenfor meg, utenfor regjeringen, som dere som journalister ikke ser konsekvensen av. Men det skal jeg ta i morgen, sier Sandberg.

Kjæresten Bahareh Letnes sier til NRK at Sandberg må gå av på grunn av en heksejakt.

– Dette er trist, jeg er veldig lei meg over at en av Norges beste politikere i dag må gå av på grunn av en heksejakt, skriver hun til NRK.

AVSKJED: Det ble hjertelig mellom Per Sandberg og Erna Solberg på mandagens pressekonferanse. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Roste Solberg

Tiden på pressekonferansen mandag brukte Sandberg i stedet til å rose Erna Solberg.

– Du er det mest fantastiske mennesket jeg har møtt, sa Sandberg henvendt til statsministeren.

Erna Solberg har fått kritikk for å ha tatt for lett på saken etter at hun reagerte på Sandberg-saken 1. august med å si at det er lov å gjøre feil.

På pressekonferansen fikk hun spørsmål om hun etter dette har fått opplysninger om flere feil fra Sandberg som har økt alvorligheten.

– Jeg har hatt gode samtaler med Per over flere runder. Så er det kommet nye opplysninger i saken, men det er sånn at det er totalsituasjonen som gjør at Per ber om å gå av som statsråd og jeg har sagt det er en god løsning, svarer Solberg.

STØTTER BESLUTNINGEN: Statsminister Erna Solberg redegjør for hvorfor Per Sandberg går av som fiskeriminister. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix Du trenger javascript for å se video. STØTTER BESLUTNINGEN: Statsminister Erna Solberg redegjør for hvorfor Per Sandberg går av som fiskeriminister. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Ferdig som nestleder

Fremskrittspartiet har også bekreftet at Sandberg er ferdig som første nestleder. Partileder Siv Jensen opplyser at sentralstyret skal konstituere en ny nestleder på sitt første møte.

– Sandberg har vært en tydelig stemme, en ekte ur-Frper som har gjort jobben sin for partiet. Det er trist, men riktig at han kom til den konklusjonen nå, sier Jensen til NRK.

Hun gjentar at det var Sandberg selv som tok avgjørelsen.

– Dette er Per Sandbergs konklusjon. Jeg mener det var riktig og klokt av ham å trekke seg. Jeg har hatt mange samtaler med Per underveis. Det er viktig å understreke at midt i det han har fått berettiget kritikk for, står det også et menneske som må tas vare på. Nå har han trukket seg fra sitt verv, og jeg mener det var en riktig vurdering, sier Jensen.