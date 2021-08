Ny rødgrønn klimakrangel – SV vil se Vedums kuttplan

Bare en uke etter at Sp og SV barket sammen i NRKs partilederdebatt i Arendal i en duell om klimapolitikken, blusser krangelen mellom de to partiene opp igjen.

Nå er det SVs energi- og miljøpolitiske talsperson Lars Haltbrekken som knaller til:

– Vi mener alle partier som sier de tar klimakrisen på alvor, må legge fram en plan som viser hvordan de faktisk har tenkt å kutte utslippene, tonn for tonn, sier han til NRK.

– Så langt har vi bare sett at Sp har vært mot ulike klimatiltak. Nå er det på tide at Sp legger fram sin plan, som viser hvordan de har tenkt å kutte utslippene.

Foto: Ole Berg-rusten / NTB

SV: Holder ikke

Selv har SV lagt fram en detaljert plan for hvordan partiet skal kutte utslippene med 70 prosent innen 2030, sammenlignet med 1990-nivå.

SV frykter Sp ikke vil nå sine egne mål med dagens politikk og uten å kutte oljeleting og oljeproduksjon og økte CO2-avgiftene.

Det avviser Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. Han varsler satsing på industri, aluminiumsfabrikker og utbygging av fornybar kraft for å kutte utslipp.

– Så er det å redusere utslippene i transportsektoren, få inn biodiesel, ha et eget CO2-fond for næringstransporten, slik at vi får ned kraftfulle utslipp der samtidig som vi bygger ut ny industri, sier Sp-lederen.

– Vi må bruke offentlige innkjøp mye mer aktivt. Offentlig sektor gjør innkjøp for cirka 500 milliarder kroner i året, og vi må vri dem i en mer miljømessig og klimamessig retning.

Utfordret på direkten

Vedum var i dag på besøk i Mo i Rana for å diskutere næringspolitikk med lokale ledere.

Der ble han utfordret av tidligere Ap-ordfører i årene 1988-2004, Svein Bogen, om å ta tydelig avstand fra «symbolske» klimatiltak her til lands.

KLIMAPOLITIKK: Tidligere Rana-ordfører Svein Bogen hadde et klart budskap til Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Kristian Skårdalsmo / NRK

– Vi har problemer med menneskeskapte klimaendringer, ja. Men da må man ta tak i de som slipper ut og ikke vi, sier han til NRK, og peker på Russland, Kina og India som «verstinger».

– Politikerne tør ikke si at vi har gjort jobben og står for 2 promille av utslippene. Hvorfor skal vi redde verden? Norge har verdens reneste smelteindustri.

Bogen, som meldte seg ut av Ap i 2007, vil ha en mer realistisk klimadebatt. Det må åpnes for mer vannkraft, vindkraft og utvinning av mineraler, mener han.

– Stoler du på Vedum når det gjelder å si fra om disse tingene?

– Han har jo lovt meg det, så det stoler jeg på, sier Bogen, som likevel ikke vil avsløre om Vedum får hans stemme i høst.

Klare krav

SV krever klare svar fra Sp på om partiet støtter å få realisert karbonfangst og -lagring (CCS) i alle de største norske byene, på Norcem i Brevik, på Mongstad og i kalkproduksjon.

Alle disse andre anleggene må også på plass for å nå klimamålet i 2030, mener SV. Sp vil ha to fullskala anlegg for CCS.

SV ber også Sp avklare om partiet stiller seg bak kravet om utslippsfrie bygge- og anleggsplasser og nullutslippskrav i offentlige transporttjenester.

– Hvorfor har dere ikke tallfestet hvor mange tonn CO₂ tiltakene kutter, Vedum?

– Vi har veldig konkrete grep, det være seg innen biodrivstoff, offentlige innkjøp eller støtte til jordbruket, slik at de kan gjøre sin klimaomstilling.

Han understreker at Sps mål er å kutte 50-55 prosent.

– Så har vi også sagt at vi må bruke CO2-avgift mot for eksempel olje- og gassnæringen, de tunge økonomiske miljøene som har mulighet til å omstille seg, der vi kan stille krav.

Ukjent prislapp

Men alle klimatiltak koster. SV skriver i sin rapport «Rettferdig grønt skifte» at partiets klimaplan foreløpig ikke har noen «konkret prislapp».

– Vi har ingen fullstendig kostnadsplan akkurat nå, men vi har lagt fram alternative budsjetter for hvordan vi satser på havvind, hydrogen og energiøkonomisering, sier Haltbrekken.

Han avviser at det er problematisk.

– Overhodet ikke. Vi har lagt fram en konkret plan som viser hvordan vi skal kutte uslippene med 70 prosent fram til 2030.