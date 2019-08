Norges Fiskarlag: Frykter vindkraft kan ødelegge for fisken

Presset på arealet i havet blir stadig større. Nå er Norges Fiskarlag bekymret for konsekvensene av at både fiskeri, olje, oppdrett og havvind vil ha plass i havrommet.

– Alle vil ha en plass i havrommet

– Vi er bekymret for at vindmøllene skal beslaglegge svært viktige fiskeområder som vi har hatt gjennom generasjoner. Vi høster fra disse områdene, og det at vi kan utnytte tidsrommet når fisken samler seg, det er det som bidrar til at skape de store verdiene, sier Kjell Ingebrigtsen, leder av Norges Fiskarlag til NRK.

BEKYMRET: Norges Fiskarlag er bekymret for at det vil oppstå konflikt mellom de ulike interessene som påberoper seg retten til plass i havrommet. Foto: David Engmo

Nå har Fiskarlaget sendt et brev til statsministeren der de ber om en egen stortingsmelding.

– Det er ulike type næringer som fiskeri, olje, oppdrett, havvind som alle påberoper seg retten til en plass i havrommet. Det får vi ikke gjort på en ordentlig måte uten at vi tar inn over oss at det er viktig å planlegge, sier Ingebrigtsen.

Nå håper de Solberg kan avklare hvordan man kan unngå konflikt mellom de ulike interessene.

KAN RAMME FISKEN: Norges Fiskarlag mener konsekvensene for fisken, dersom det blir bygget store vindparker til havs, ikke er godt nok utredet.

Dyr vind til havs

Verdens første flytende vindpark var på plass for snart to år siden utenfor Skottland. I Østersjøen leverer Equinor strøm til tyske husholdninger. Snart kan det også bli vindparker i norske farvann. For norsk industri har et stort potensial innen vindmøller til havs, ifølge en ny rapport fra forskningssenteret Ntrans, ledet av NTNU.

– Vi ligger helt i front når det gjelder flytende havvindinstallasjoner. På teknologisiden er vi faktisk blant de beste i verden, sier professor ved NTNU, Johan Hustad.

VERDENS FØRSTE: Utenfor kysten til Skottland ligger verdens første flytende vindpark, som stod ferdig i 2017.

Men prislappen på å utvinne vind til sjøs er en utfordring, prisen til havs er nemlig minst dobbelt så høy som på land.

Derfor mener bransjeorganisasjonen Norwea at subsidiering er et viktig tema politikerne ikke kommer utenom.

– Vi har gitt beskjed om at vi må løfte spørsmålet om subsidier for å komme videre fra der vi er i dag. Vi er avhengig av subsidier for å bygge ut sjøvind, sier spesialrådgiver i Norwea, Andreas Thon Åsheim.

Men olje- og energiminister Kjell Børge Freiberg (FrP) har uttrykt skepsis til subsidiering og de store kostnadene ved utbygging av havvind. Han mener dessuten at det vil bli like konfliktfylt å sette opp vindmøller langs kysten som på land.

– Vi vil få akkurat de samme problemstillingene som på land, sa Freiberg til NTB i vår.

Vurderer tre områder

NVE har vurdert 15 områder for mulig utbygging av vindkraft utenfor norskekysten.

UTBYGGING: Regjeringen har valgt tre av NVEs 15 området som er mulig for utbygging av vindkraft utenfor norskekysten. Foto: NRK/Grafikk

Regjeringen har valgt tre av områdene: Sandskallen-Sørøya nord utenfor Finnmark og Utsira nord utenfor Rogaland. De ønsker også innspill på området Sørlige Nordsjø II.

Statsminister Erna Solberg planlegger et toppmøte om havvind 17. september.