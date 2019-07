Storkontrakt for Equinor i New York

Nyheten ble sluppet på en pressekonferanse med guvernør Andrew Cuomo i kveld.

Havvindprosjektet på 816 MW vil levere fornybar energi til forbrukere i New York. Equinor har foreslått byggingen av anlegget på et større område utenfor Long Island.

Prosjektet vil omfatte utbygging av 60-80 vindturbiner, som har en kapasitet på rundt 10 megawatt hver. De samlede investeringene er på rundt 3 milliarder dollar, og prosjektet skal kunne forsyne over 500.000 hjem i New York med strøm, med antatt oppstart sent i 2024.

Stor konkurranse

– Vi er stolte over å få tildelt dette store havvindprosjektet utenfor kysten av New York. Empire Wind representerer et gjennombrudd for Equinors globale havvindmål, og er et viktig steg i selskapets utvikling mot å bli et bredt energiselskap, sier konserndirektør for Nye energiløsninger i Equinor, Pål Eitrheim.

Equinor var i konkurranse med en rekke andre utbyggere om det store vindprosjektet.

– Prosjektet vil bli det største havvindprosjektet under kontrakt i vår portefølje. Vi ser fram til å utvikle Empire Wind sammen med lokale myndigheter, lokalsamfunnene og industrien i USA, sier Eitrheim.

Equinors konserndirektør for nye energiløsninger, Pål Eitrheim. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Skal kutte

New Yorks guvernør Andrew Cuomo har jobbet lenge for å få til prosjektet, som er en del av hans plan for å få mer fornybar energi til delstaten.

Han har lovet å skaffe 9000 megawatt fra vindkraft over de neste 15 årene, noe som vil være helt nødvendig for å nå målene om kutte klimagassutslippene med 40 prosent.

– Dette viser at myndighetene i New York har tillit til at Equinor kan utvikle store energiprosjekter til havs, og levere rimelig, fornybar energi, samtidig som det gir betydelige økonomiske muligheter lokalt, sier Christer af Geijerstam, direktør for Equinor Wind US.