Verdens første flytende vindmøllepark er åpnet

Et par mil ute i havet utenfor fiskehavna Peterhead nord i Skottland er verdens første flytende vindmøllepark åpnet i dag.

Til sammen fem turbiner skal gi strøm til 20.000 skotter når det nærmer seg jul.

Ideen om en flytende vindpark startet under en lønsjprat om seiling mellom de to kollegaene Dag Christensen og Knut Solberg.

– Det vi tenkte på var en flytestake med en propell på toppen, ser Solberg til NRK.

Så ble ideen skriblet ned på en serviett og tatt med tilbake til kontoret.

– Så fikk vi vindstatistikk fra Frigg-feltet. Og da gikk det et lys opp for meg. Vi er en stormakt på vind, sier Solberg, som nå er daglig leder i Solinova AS.

15 år senere er parken et faktum.

– Ikke aktuelt i Norge

Olje- og energiminister Terje Søviknes var med på den offisielle åpningen i Aberdeen og så parken fra fly.

– Det var fantastisk å se Hywind-prosjektet utenfor kysten av Skottland. Det åpner nye muligheter for norsk leverandørindustri og fornybar energi til havs, sier Søviknes til NRK.

Men det blir for kostbart å satse på dette i Norge, sier Søviknes.

– Vi har den store regulerbare vannkraften vår og vi har store vindressurser på land som gjør at det ikke er lønnsomt med denne type prosjekter utenfor norskekysten, sier Søviknes.

Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon har tro på prosjektet.

– Vi får muligheten til å teste en teknologi, og om den viser seg å fungere, så vil dette ikke bare være bra for oss, men for hele verden, sier Sturgeon til NRK.

Olje- og energiminister Terje Søviknes (t.h.) og Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon (t.v.) har innledet et samarbeid om verdens første flytende vindmøllepark utenfor Peterhead. Foto: Johan E. Bull / NR

Vingespenn på størrelse med et stort passasjerfly

Vindmøllene er satt sammen på Stord og i sommer startet den langsomme seilasen over Nordsjøen ved hjelp av to enorme slepebåter.

En flytende vindmølle har vært testet ut utenfor Karmøy siden i 2009 og har vist seg å tåle all slags vær. Foto: Trude Refsahl / NPK

Vingespennet er like stort som på en Airbus A380. De er 75 meter lange og veier 25 tonn. De flyter ved hjelp av en stor ballasttank. Staken stikker over 100 meter ned i vannet og holder seg på plass med anker og kjetting.

Men det som er nytt og interessant er at vindmøllene ankres opp og trenger ikke støpes fast til havbunnen. Det gjør at de kan settes ut på langt dypere vann enn det som er vanlig.

Fakta om flytende vindmøller Ekspandér faktaboks * Hywind Scotland Pilot Park er verdens første flytende vindpark. Den ligger på Buchan Deep-området, 25 km utenfor kysten av Peterhead, Skottland. *Parken vil produsere strøm til 20000 husstander. * Teknologien kan brukes på havdyp som blir for dype for konvensjonell havvind (ca 50-60 meter) og opptil havdyp på 800 meter. * 5 turbiner, 6 MW hver. Installert effekt på 30 MW * Eksportkabel på havbunnen: ca. 30 km lang * Kabel på land: ca. 2 km lang * Turbinhøyde: 253 meter i alt. 78 meter under havoverflaten, 175 fra havoverflaten til vingetuppen. * Diameter på rotorblad: 154 meter. Total vekt: nærmere 12.000 tonn. * De vil bli festet til havbunnen med tre ankerkjettinger hver som blir koblet til et sugeanker. Kjettingene er i gjennomsnitt nærmere 900 m lange, med en diameter på 50 cm, og hver kjetting veier rundt 400 tonn. * Hver enkelt turbin er totalt forankret med kjetting på om lag 2.400 meter, som veier 1.200 tonn. * De 15 sugeankrene (tre for hver turbin) er 16 meter høye, 5 meter i diameter og veier om lag 300 tonn hver. * Rotorbladene er aerodynamisk utformet for å samle opp mest mulig vind og produsere mest mulig elektrisitet. Sammen med tårnseksjonene og nacellene – eller navene – utgjør de vindturbinen som totalt veier 12000 tonn. *Statoil og partner Masdar (25 %) investerer om lag 2 milliarder NOK (160-180 millioner GBP) i utbyggingen. (Statoil)

Miljøbevegelsen jubler

Den skotske miljøbevegelsen er også fornøyd med prosjektet. Friends of the Earth kaller dagen i dag for historisk og ønsker vindmøllene velkommen.

– Vindmølleparken er et tegn på den framgangen Skottland har hatt når det gjelder å omfavne fornybar energi. Vi kan være stolt av dette, sier generalsekretær Richard Dixon.

– Skottland har mest vind i Europa. Men den dype kysten vår gjør at denne nye type ny teknologi er perfekt for oss, sier Gina Hanrahan i WWF Skottland til NRK.

De flytende «Hywind»-turbinene ble montert på Kværner ved Stord, og ble sjøsatt sommeren 2017. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Skottland sponset prosjektet

Statoil startet å teste flytende vindmøller for sju år siden. Skottland ble et interessant land å satse i blant annet fordi skottene tilbød Statoil fått betydelig pengestøtte for å sette i gang prosjektet.

Prosjektet har kostet rundt to milliarder kroner totalt.