Ni saker du bør få med deg fra Senterpartiets landsmøte

Senterpartiets landsmøte har i helgen jobbet seg gjennom over 500 endringsforslag og en rekke resolusjoner for å finslipe sin politikk for høstens stortingsvalg.

Vil jakte ulv med drone

Senterpartiet vil gjøre det enklere å jakte på ulv som har gjort skade. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Dette er et godt program for hele Norge. Med unntak av ulven, der må vi være ærlige nok til å innrømme at den kommer dårlig ut, sa Ola Borten Moe da han la fram forslaget til nytt program.

Han fikk støtte for forslagene, og landsmøtet vedtok blant annet at man kan ta i bruk hund, helikopter, droner og scooter når man jakter på ulv som har gjort skade.

Partiet har imidlertid tatt bort formuleringen fra 2015 om å jobbe for muligheten til å bruke pepperspray mot ulv.

Utsatte profitt-debatt

Private barnehager får strengere regler for utbytte hvis Senterpartiet får det som de vil. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Landsmøtet valgte å utsette avgjørelsen om en uttalelse om at «velferdsprofitørenes tid er forbi» til etter valget. Likevel ble det gjort enkelte vedtak som strammer inn på bruken av private aktører for å utføre offentlige tjenester.

Venstresiden i partiet fikk likevel gjennomslag for å ...

arbeide for et lovverk som sikrer at midler bevilget til barnehagedrift skal gå til dette og ikke bli utbytte hos private eiere

avslutte bruken av konkurranseutsetting og anbud i barnevernssektoren

Vil la utenlandske studenter studere gratis

Utenlandske studenter bør fortsatt få studere gratis på UiO og andre norske universiteter og høyskoler, ifølge Senterpartiet. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Landsmøtet sa nei til forslaget om å kreve skolepenger fra utenlandske studenter i Norge. Dermed blir det trolig ikke flertall i Stortinget for å skrote gratisprinsippet for høyere utdanning.

– Å bruke penger på utenlandske studenter er å bruke penger på kvalitet i høyere utdanning. Det er et konkurransefortrinn, sa Emilie Mehl fra Hedmark Sp under landsmøtet.

Høyre/Frp-regjeringen har forsøkt å innføre skolepenger for utenlandsstudenter to ganger, men har blitt stanset av støttepartiene Venstre og KrF.

Vil beholde Tesla-støtte

Dyre elbiler skal fortsatt få mest støtte. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Landsmøtet vil beholde dagens støtteordning ved kjøp av elbiler, som gir økt støtte desto dyrere bilen er. Ola Borten Moe er blant dem som ønsket å gi like mye støtte til alle elbiler, slik at luksusmodellene ville blitt dyrere. Stortingsrepresentant Marit Arnstad fryktet at det ville ødelegge markedet for elbiler i Norge.

Partiet ønsker samtidig å fase ut bruksfordelene for nullutslippsbiler fram mot 2030.

Vil skrote EØS-avtalen

Senterpartiet tror brexit vil åpne døren for en bedre avtale med EU. Foto: Alessandro Bianchi / Reuters

Senterpartiet sier de er garantist mot norsk medlemskap i EU, og tror brexit vil åpne dørene for en bedre handelsavtale med unionen enn dagens EØS-avtale.

– Uansett hva ja-siden mener, så kommer denne debatten opp. Da skal vi være best forberedt og partiet som legger premissene, sa nestleder Ola Borten Moe under landsmøtet.

Legge ned Politidirektoratet og styrke Forsvaret

Politidirektoratet i Oslo. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

Senterpartiet går imot Arbeiderpartiet og vil legge ned Politidirektoratet.

– Terroren 22. juli demonstrerte mange svakheter med norsk beredskap. Mangel på administrasjon var ikke en av dem, sa Borten Moe på landsmøtet.

Partiet ønsker også å styrke forsvaret, øke forsvarsbudsjettet til NATO-målet om 2 prosent og sikre seg forsvarsministeren dersom de kommer i regjering.

– Vi skal være forsiktige med å si at en ny sikkerhetspolitisk situasjon krever større militære kapasiteter i seg selv. Men det er alltid klok politikk å ha en militær kapasitet tilpasset verdenen vi lever i. Det gjør ikke regjeringens langtidsplan for forsvaret, mener Borten Moe.

Nei til dobbelt statsborgerskap

Senterpartiet vil ikke endre dagens regler mot dobbelt statsborgerskap. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Senterpartiet går imot SV, MDG, Venstre og Høyre, som alle har gått inn for å tillate dobbelt statsborgerskap.

– Loven om dobbelt statsborgerskap er der for et problem som ikke finnes, mente Martha Tærud fra Akershus Sp, men møtte motstand fra partileder Trygve Slagsvold Vedum og andre.

– Et statsborgerskap kommer med rettigheter og plikter. Jeg tror vi tar for lett på de pliktene. Er det riktig at jeg, som ikke betaler skatt i USA, skal kunne stemme der? Nei, sa norskamerikanske Chase Alexander Jordal fra Hedmark Sp.

Regjeringen skal komme med en utredning om dobbelt statsborgerskap etter påske. Arbeiderpartiet og Frp vil avgjøre om det blir flertall for å endre reglene.

Vil ha postmonopolet tilbake

Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Senterpartiet vil gi Posten tilbake eneretten til å levere brev under 50 gram, og gjeninnføre lørdagsdistribusjon av post. Programkomiteen var delt i spørsmålet, som fikk flertall da programmet ble vedtatt søndag morgen.

Vil ha burka-forbud

Senterpartiet ønsker forbud mot burka og nikab på skoler og universiteter. Foto: OSMAN ORSAL / Reuters

Senterpartiet ønsker et nasjonalt forbud mot heldekkende hodeplagg i offentlige bygninger og institusjoner. Stortingsrepresentant Kjersti Toppe ønsket å droppe forslaget, men fikk ikke med seg landsmøtet. Dermed går partiet inn for at plagg som nikab og burka skal bli forbudt på skoler og universiteter.