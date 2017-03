– Hvis Senterpartiet kommer i regjering til høsten, så mener jeg at Liv Signe bør bli ny forsvarsminister, sier Sandra Borch til NRK.

Mange husker den bitre striden mellom den tidligere lederen for Senterungdommen og den tidligere Sp-lederen.

Men nå har de to begravd stridsøksen, og på landsmøtet i Trondheim ga Borch en blomsterbukett og klem til Navarsete.

– Konflikten var der, men vi har klart å rydde opp i det nå og fokusert på viktige politiske saker for Senterpartiet. Det er jeg veldig glad for, sier Borch.

– Snakker sammen nesten daglig

Hun sier Navarsete, som har sittet i Stortingets forsvars- og utenrikskomité, har mye kunnskap om forsvarspolitikk som gjør henne relevant for statsrådsposten.

– De siste ukene har jeg snakket med Liv Signe nesten daglig på telefon for å diskutere viktige saker for forsvaret i nord. Det viser at vi har lagt konflikten bak oss. Nå går vi inn i en veldig viktig valgkamp der vi er samlet i Senterpartiet. Det er jeg veldig glad for, sier Borch.

Liv Signe Navarsete med blomstene hun fikk fra Sandra Borch. Foto: Hans Cosson-Eide / NRK

Trodde hun var ferdig

Striden mellom de to preget avisforsidene i februar 2012, og toppet seg da Navarsete skjelte ut den daværende Senterungdom-lederen i full offentlighet. Etter mye uro i partiet trakk hun seg som leder to år senere.

– Da trodde jeg at jeg var ferdig i politikken, og at jeg måtte se meg om etter noe annet. Så ga jeg det litt tid, og da det nærmet seg nominasjon var det mange som ville at jeg skulle stille. Men jeg er ikke valgt ennå, vi skal ha valg til høsten, sier Navarsete til NRK.

Også Borch ga seg som leder for Senterungdom-leder, men gjør comeback på årets stortingsvalgliste til Troms Senterparti.

Navarsete setter stor pris på at Borch nå mener hun er skikket til jobben som forsvarsminister.

– Det er hyggelig å bli pekt på. Jeg syns det er utrolig spennende å jobbe med forsvarspolitikk. Vi har mye som skal gjøres fremover, og som kan realiseres hvis vi kommer i regjering, sier hun.

– Skeptisk til forsvarsminister fra Sp

Dersom Borch får det som hun vil, blir Navarsete Senterpartiets første forsvarsminister siden krigen.

Det håper imidlertid ikke Høyre, som viser til at forsvarsbudsjettene har økt mer med dagens regjering enn da de rødgrønne styrte skuta.

– Hvis Sp hadde fått forsvarsministeren, hadde forsvar blitt mer distriktspolitikk og mindre forsvarspolitikk. Høyre er opptatt av at vi skal styrke forsvarsevnen, sier Trond Helleland (H) til NRK.