Sp-forslagene som kan gi Støre hodebry

Hvis Jonas Gahr Støre (Ap) blir statsminister etter høstens valg, kan det bli vanskelig å finne enighet om en rekke saker. Når Senterpartiet samles til landsmøte i Trondheim til helgen, skal de blant annet vurdere følgende:

å skrote EØS-avtalen og melde Norge ut av Schengen

å sende forvaltningen av Oljefondet ut på bygda

å innføre forbud mot burka i offentlige rom

Partileder Trygve Slagsvold Vedum er likevel ikke bekymret for at partiet kan vedta et program som går rett imot Arbeiderpartiet, som de ønsker å gå i regjering med.

– Vi vedtar vår politikk, så må Ap vedta sin. Det er styrkeforholdet som avgjør hvem som får gjennomslag for hvilke saker, sier han til NRK.

Vil ut av Schengen

Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik sammen med partileder Jonas Gahr Støre. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

SV er enig med Sp i forslagene om å forhandle fram en ny avtale med EU og å forlate Schengen, men det er ikke Arbeiderpartiet.

– Vi er for EØS og Schengen. Dette er avtaler som er med på å gi folk og næringsliv forutsigbarhet, og som er gode for oss. Det er vanskelig å se for seg at det er mulig å forhandle fram en bedre avtale for Norge enn EØS, sier nestleder Hadia Tajik til NRK.

Hun vil heller ikke gå med på å legge ned Politidirektoratet eller å endre på at Norges Bank forvalter Oljefondet, slik Sp vurderer på sitt landsmøte.

– Norges Bank har forvaltet 7500 milliarder kroner på en god måte. Vi ser ikke for oss at den kan bli vesentlig mer vellykket gjennom en annen organisering, sier Tajik.

Burka-forbud

Kirsti Bergstø (SV) ønsker seg ikke noe burkaforbud, men tror på et samarbeid med Ap og Sp etter valget. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Sps landsmøte kan også vedta et forslag om forbud mot heldekkende religiøse hodeplagg i offentligheten, samt å stille krav til returavtale for flyktninger til land som får norsk bistand.

– SV og Sp er enig om mye. Vi står i lag i kampen mot sentralisering, men vi skiller lag når det gjelder å forby hva kvinner skal ha på seg og ikke, og når det gjelder å stille betingelser for bistand, sier SV-nestleder Kirsti Bergstø til NRK.

– Men dette er beslutninger Senterpartiet skal få ta i ro og mak på sitt landsmøte, påpeker hun.

Også Arbeiderpartiet har tro på at de kan samarbeide med Senterpartiet i regjering, selv om de kontroversielle forslagene skulle bli vedtatt i helgen.

– I sum ser jeg et Senterparti som ønsker vekst og verdiskaping i hele landet. Det ønsker vi også, sier Tajik.