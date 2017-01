Ulvekameratene føler seg ført bak lyset av regjeringen

De to partiene ble i mai i fjor enig med regjeringspartiene om bestandsmål for ulv i det såkalte ulveforliket. Målet var å dempe konfliktnivået i ulvestriden.

Hans Olav Syversen (KrF) lurer på hvorfor Erna Solberg (H) ikke sa noe om at det var juridiske utfordringer med å gjennomføre ulveforliket. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Så hørte de ingenting før klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) satte foten ned for felling av 32 ulver i Hedmark før jul.

– Det er spesielt at de fire partiene som står bak forliket, ikke hører et knyst fra regjeringen fram til vedtaket fattes. Det er ikke konfliktdempende, for å si det veldig forsiktig, sier Hans Olav Syversen (KrF) i Stortingets spørretime.

Solberg: – Ble overrasket

Statsministeren sier regjeringen trodde forliket som de ble med på, kunne gjennomføres. Men etter å ha spurt Justisdepartementets lovavdeling om råd, konkluderte de med at fellingen ikke var i tråd med loven og Norges internasjonale forpliktelser.

– Regjeringen har ønsket en lojal oppfølging av Stortingets vilje. Men det er en konflikt mellom bestandsmålet og hva man kan ta ut. Vi trodde det var mulig å gjennomføre dette innenfor lovverket, sier hun.

Syversen syns det er rart at regjeringen ble overrasket over lovavdelingens konklusjon.

– De sitter selv på ekspertisen i ulike departementer som kunne vurdert dette. Lovligheten av dette måtte også ha vært en del av vurderingen da forliket ble inngått, sier han til NRK.

Statsministeren vedgår at regjeringen kunne fortalt forlikspartnerne om de juridiske utfordringene.

– Man kan sikkert stille spørsmål om hvorvidt Stortinget burde vært bedre informert, sier statsministeren.

– Løper fra bestandsmålet

Marit Arnstad (Sp) ble ikke selv med på ulveforliket. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Senterpartiet, som brøt ut av forhandlingene om ulveforliket, mener regjeringen ikke følger Stortingets vilje.

– Regjeringen har valgt å sette en uttalelse fra lovavdelingen foran det flertallet Stortinget har vedtatt. Det er en uttalelse der lovavdelingen selv har tatt forbehold, noe de ikke ofte gjør, sier Marit Arnstad (Sp).

– Vi har ikke før i sommer fått et bestandsmål, og nå løper regjeringa fra det bestandsmålet, mener hun.

Sveinung Rotevatn (V) presiserer at også Naturmangfoldsloven og Norges internasjonale forpliktelser, er et resultat av stortingsflertall.

– Naturmangfaldslova og Bern-konvensjonen er også Stortingets vilje, skriver han på Twitter.