Sp vil ikke ta stilling til velferdsprofitt før etter valget

Senterkvinnene hadde fremmet et forslag til uttalelse fra landsmøtet om at «velferdsprofitørenes tid er forbi».

Den tok til orde for at kommunene bør ta over enkelte oppgaver som i dag løses av private aktører, og å unngå at store selskaper henter ut stor profitt fra for eksempel barnevernstjenester.

Men etter oppfordring fra landsmøtets redaksjonskomité og med støtte fra partileder Trygve Slagsvold Vedum (Sp) ble saken utsatt til over valget. Da skal partiets landsstyre ta stilling til saken.

– Jeg opplever at landsmøtet trenerer en vanskelig sak, at man skygger banen. Det har helt sikkert blitt lobbyert fra noen grupper, sier Toppe til NRK.

Mange ville endre

Det var kommet inn en rekke forslag om endringer av uttalelsen, som gjorde at redaksjonskomiteen mente man trengte mer tid for å behandle den.

– Jeg er uenig i det. Det var en resolusjon som kunne vært bedre, men det kom inn forslag som ville balansert den. Så valgte man å ikke starte det arbeidet. Det er jeg skuffet over. Denne saken var ikke noe vanskeligere enn andre resolusjoner, mener Toppe.

– Tydelig politikk

Nå vil partiets landsstyre behandle saken på sitt neste møte – som først er i oktober. Vedum mener likevel at velgerne vet hvor de har Senterpartiet i denne saken.

– Vi er opptatt av å sikre grunnleggende velferdstjenester i hele landet. I noen sammenhenger gjør private den jobben. Samtidig må man sikre at for stor profitt ikke går ut. Vi trenger tid for å finne den balansen, men hovedretningen er helt tydelig, sier Vedum.

Han legger til at partiprogrammet, som skal behandles i morgen, fortsatt vil inneholde en rekke punkter om hva slags rolle private aktører skal ha i velferdssektoren. Partiet skal blant annet ta stilling til om private barnehager skal kunne ta ut utbytte.