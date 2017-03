SKAL STEMME: Forslaget om dobbelt statsborgerskap skal behandles av Frps landsstyre i mars, men blir trolig også tema for debatt og avstemning på partiets landsmøte. Her stemmer partiets nestleder og programkomitéleder Per Sandberg under en votering på landsmøtet i fjor. Ved siden av ham sitter partileder Siv Jensen.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix