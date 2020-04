Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Becherini er en av 12.640 utlendinger som har fått opphold i Norge fordi de har en kompetanse vi trenger. Hun og andre faglærte utlendinger har ikke samme rettigheter som andre arbeidstakere ved permittering.

Årsaken er begrensninger i oppholdstillatelsen, gitt med grunnlag i utlendingsforskriften § 6-1.

Denne gruppen fra land utenfor EØS-området er låst til et bestemt yrke eller en bestemt arbeidsgiver gjennom oppholdstillatelsen. Siden de ikke kan ta andre jobber, blir de heller ikke ansett som «reelle arbeidssøkere» av Nav. Da har de ingen rett på dagpenger.

– Jeg har boliglån og andre faste utgifter, men snart har jeg kanskje ikke en jobb å gå til. Da står jeg på bar bakke. Det føles dypt urettferdig, sier Becherini til NRK.

Argentineren bor i Tromsø, og har jobbet og betalt skatt i Norge i flere år. Koronakrisen fører til at jobben i cruisenæringen kan ryke nå.

Kan ikke utføre andre jobber

For å ha rett til dagpenger under arbeidsledighet eller permittering i Norge må man blant annet ha lovlig arbeids- og oppholdstillatelse - og man må være reell arbeidssøker.

FØLGER REGLENE: Bjørn Lien sier at Navs oppgave er å behandle søknader om dagpenger etter gjeldende regler. Foto: Nav

– Det betyr at man må være villig og i stand til å ta imot tilbud om alt arbeid man er fysisk eller psykisk skikket til å utføre, sier fungerende ytelsesdirektør Bjørn Lien i Nav til NRK.

Men faglærte utlendinger med oppholdstillatelse etter utlendingsforskriften § 6-1 har kun lov til å ta arbeid innen et bestemt yrke, for eksempel ingeniørarbeid, eller hos en bestemt arbeidsgiver.

Mange kan bytte arbeidsgiver, men ikke ta andre type jobber.

BEKYMRET: Maria Florencia Becherini ser ikke lyst på sin økonomiske fremtid. 43-åringen kan bli permittert når som helst, men har ikke rett på dagpenger. Foto: Fabian Ubeda / NRK

Frykter at hun mister alt

Becherini har økonomiutdanning, og har i flere år jobbet i organisasjonen som driver med cruiseturisme i Arktis. Det var kompetansen hennes og behov for 43-åringens tjenester som sikret Becherini opphold i Norge.

Men koronasituasjonen har satt en stopper også for cruisenæringen. Arbeidsgiveren har skånet henne så langt, men levebrødet hennes henger i en stadig tynnere tråd. Blir hun permittert, har hun knapt noen rettigheter. Til tross for hardt arbeid i flere år.

– Jeg frykter at jeg vil miste alt jeg har og ende i et økonomisk kaos. Det blir tøft å finne samme type jobb i dette markedet også. Jeg kan ikke annet enn å be til høyere makter nå, sier hun.

Over 12.600 faglærte utlendinger i Norge

Utlendingsdirektoratet (UDI) opplyser til NRK at det i slutten av mars var 12.640 personer fra land utenfor EØS med en gyldig tillatelse som faglært i Norge.

Kommunikasjonsrådgiver Oda Gilleberg i UDI forteller at de ikke tilbakekaller oppholdstillatelse for faglærte utlendinger med grunnlag i at personen er helt eller delvis permittert.

Verken UDI eller Nav har oversikt over hvor mange faglærte utlendinger som er berørt av krisen.

Ingen av disse arbeidstakerne har rett på dagpenger, eller lov til å utføre andre jobber enn den de er her for.

– De kan derfor ikke anses som reelle arbeidssøkere med mindre de får grunnlaget i oppholdstillatelsen endret av UDI, sier Lien.

FAGLÆRT: Becherini kom til Norge i 2012 på et annet oppholdsgrunnlag. Hun fikk jobb på Svalbard i 2015. Da jobben flyttet til Tromsø i juni i fjor, ble hun med på flyttelasset og fikk status som faglært og opphold i Norge. Foto: NRK / Fabian Ubeda

Krever regelendring

Mange arbeidstakere med spesialistvisum har kommet til Norge etter aktiv rekruttering fra bedrifter som har behov for deres kompetanse. NRK har vært i kontakt med flere av dem som nå er permittert eller står i fare for å bli det. Flere av dem av har sine familier og boliglån i Norge.

Det er alt fra kokker, reklameprodusenter og IT-ansatte, til tannleger og jurister, men ingen av dem ønsker å stå frem med navn og bilde her. De frykter at det kan påvirke deres fremtidige opphold i landet.

De forteller at de er bekymret for fremtiden - og at de både vil og kan ta ufaglærte jobber mens krisen fortsetter. De håper nå at regjeringen gjør unntak fra regelen eller endrer den permanent.

Både Nav og UDI adresserer alle kritiske spørsmål om dette til Arbeids- og sosialdepartementet.

JOBBER MED SAKEN NÅ: Statssekretær Vegard Einan (H) i Arbeids- og sosialdepartementet sier at de er i gang med å se på en løsning her. Foto: Jan Richard Kjelstrup / ASD

Føler seg glemt

Tirsdag opplyste Nav at det totalt er kommet inn nesten 400.000 søknader om dagpenger siden 12. mars.

I kjølvannet av tiltakene har det fulgt flere krisepakker. Dette har blitt gjort for å hjelpe så mange som mulig som er rammet av krisen, men hjelpen har så langt ikke nådd faglærte utlendinger.

Becherini sier at hun føler seg glemt av regjeringen. Nå håper hun at det gjøres unntak fra regelen «fordi dette ikke er en normalsituasjon».

– Den kom brått og gir store problemer og et kaotisk marked. Vi bør få rett på dagpenger i en bestemt periode, sier hun.

FAGLÆRT: Becherini kom til Norge i 2012 på et annet oppholdsgrunnlag. Kontorsjef-jobben på Svalbard fikk hun i 2015. Da jobben flyttet til Tromsø i juni i fjor, ble hun med på flyttelasset og fikk status som faglært og opphold i Norge. Foto: NRK / Fabian Ubeda

Regjeringen vurderer endringer

Statssekretær Vegard Einan (H) i Arbeids- og sosialdepartementet sier at de er i gang med å se på saken når NRK kontakter regjeringen for en kommentar.

– Det kan være grunn til å lempe på noen av disse reglene midlertidig. Spesielt permitterte fra tredjeland er i en situasjon nå hvor de er i et arbeidsforhold, ikke får jobbe, men kan måtte stille raskt på jobb igjen, sier Einan til NRK.

Han understreker samtidig at det er gode grunner til at reglene er som de er. Det er ikke fritt fram å komme til Norge for å jobbe, sier Einan og minner om restriksjonene:

– Faglærte som blir arbeidsløse eller permittert, kan oppholde seg i Norge som arbeidssøkere i inntil seks måneder, dersom denne tillatelsen ikke er utløpt. I utgangspunktet må man da reise hjem.

– Vi trenger hjelp nå

Koroapandemien gjør det heller ikke lett å reise ut av Norge og inn til et annet land, og det er usikkert hvor lenge denne ekstraordinære situasjonen vil ramme mange norske arbeidsplasser.

Becherini mener at den eneste løsningen nå er å endre reglene og har følgende budskap til regjeringen:

– Vi bidrar til den økonomiske utviklingen og betaler skatt her. Vi trenger hjelp fra myndighetene nå for å komme oss videre. Når krisen er over, skal vi igjen bidra.