NRK fortalte onsdag om Maria Florencia Becherini (43), som er blant tusenvis av faglærte utlendinger som ikke har rett på dagpenger ved permittering. Hun får i likhet med 12.640 andre i samme situasjon heller ikke lov til å ta andre type jobber.

Årsaken er begrensninger i oppholdstillatelsen, gitt med grunnlag i utlendingsforskriften § 6-1. Hun har fått opphold i Norge fordi hun har en kompetanse vi trenger, men kan kun utføre denne type jobb.

– Vi bidrar til den økonomiske utviklingen og betaler skatt her. Vi trenger hjelp fra myndighetene nå for å komme oss videre. Når krisen er over, skal vi igjen bidra, sier Becherini fra Argentina.

Gruppen Maria tilhører anses ikke som «reelle arbeidssøkere». Som «reell arbeidssøker» må du være i stand til å ta ethvert arbeid du har helse til. Men begrensninger i oppholdstillatelsen til Maria og andre i samme situasjon tillater dem altså ikke dette.

Krever unntaksregel

Tirsdag opplyste Nav at det totalt er kommet inn nesten 400.000 søknader om dagpenger siden 12. mars. De aller fleste søknadene har kommet som følge av koronaviruset som satte Norge på pause. Nye dagpengeregler ble innført i tiden etterpå.

BEKYMRET: LO-sekretær Trude Tinnlund er bekymret over behandlingen faglærte utlendinger får og eventuelle konsekvenser av dette, og sier at de har formidlet dette til Skatteeaten. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Flere fagbevegelser og organisasjoner reagerer på behandlingen faglærte utlendinger fra land utenfor EØS-området får, og krever at reglene blir tilpasset koronasituasjonen.

– Vi er bekymret for at permitterte utenlandske arbeidstakere vil kunne havne inn i den svarte økonomien for å livnære seg, fordi de ikke har krav på livsopphold og heller ikke kommer seg hjem.

Det sier LO-sekretær Trude Tinnlund, som i LOs ledelse har ansvar for kampen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

KAN MISTE JOBBEN: Argentinske Maria Florencia Becherini bor i Tromsø. Hun har jobbet og betalt skatt i Norge i flere år, men hun har ikke rett på dagpenger. Foto: NRK / Fabian Ubeda

Over 12.600 faglærte utlendinger i Norge

For å ha rett til dagpenger under arbeidsledighet eller permittering i Norge må man blant annet ha lovlig arbeids- og oppholdstillatelse - og man må være reell arbeidssøker.

Utlendinger med oppholdstillatelse etter utlendingsforskriften § 6-1 har kun lov til å ta arbeid innen et bestemt yrke eller jobbe hos en bestemt arbeidsgiver.

Utlendingsdirektoratet (UDI) opplyser til NRK at det i slutten av mars var 12.640 personer fra land utenfor EØS med en gyldig tillatelse som faglært i Norge.

Et ukjent antall av disse er blant flere hundre tusen arbeidstakere som er permittert nå. Mange andre risikerer å bli det.

JOBBER MED SAKEN NÅ: Statssekretær Vegard Einan (H) i Arbeids- og sosialdepartementet sier at de er i gang med å se på saken. Foto: Jan Richard Kjelstrup / ASD

– Uheldig

Sofie Ekendahl-Dreyer, leder for Caritas Norges arbeid på arbeidsinnvandringsfeltet, sier at de har fått flere henvendelser fra fortvilte utlendinger i det siste.

VANSKELIG: Anna-Sofie Ekendahl-Dreyer sier i tillegg at det er vanskelig for dem som ikke snakker norsk å finne tilstrekkelig informasjon om hvilke rettigheter de har akkurat nå. Foto: Caritas ressurssenter

Hun mener det er «uheldig at faglærte ikke har mulighet til å forsørge seg i permitteringsperioden».

– Myndighetene bør innføre et unntak om at også faglærte kan motta dagpenger, eller at de gis mulighet til å ta ufaglærte jobber i permitteringsperioden, sier hun og fortsetter:

– I den spesielle situasjon som råder, er det viktig at alle som nå midlertidig mister jobbene sine opplever å bli tatt være på, og at ingen grupper blir glemt.

– Svært urimelig

Også Norges største fagorganisasjon for ingeniører og teknologer, NITO, har bistått arbeidstakere med spesialistvisum om dette.

KONSEKVENSER: Farah Ali sier at regelen fører til skjerming av faglærte utlendinger i noen bedrifter. Konsekvensen av dette er at andre arbeidstakere som har både lengre ansiennitet og riktig kompetanse permitteres i stedet. Foto: NITO

– Mange av arbeidstakerne har aktivt blitt rekruttert til de stillingene de har i dag, da bedrifter i Norge har behov for deres kompetanse. Dagens regelverk rammer dem på en svært urimelig måte, sier NITO-advokat Farah Ali.

NITO har tatt opp denne problemstillingen med Arbeids- og sosialdepartementet tidligere. De mener at faglærte utlendinger, som oppfyller grunnleggende vilkåre for inntekt og opphold i Norge, bør gis dagpenger innenfor innvilget tidsrom for oppholdstillatelse.

Statssekretær Vegard Einan (H) i Arbeids- og sosialdepartementet sier at de er i gang med å se på saken når NRK kontakter regjeringen for en kommentar, og at «det kan være grunn til å lempe på noen av disse reglene midlertidig».