Koronatiltakene videreføres til over påsken

Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

12 dager etter at store deler av Norge ble stengt, presenterte regjeringen oppdaterte tiltak.

– Jeg har lyst til å takke alle som har fulgt myndighetenes råd, og i likhet med alle andre ser jeg frem til å komme tilbake til hverdagen, sier statsminister Erna Solberg.

Regjeringen har drøftet effektene av tiltakene som ble innført 12. mars og kommet frem til at tiltakene skal videreføres.

– Vi mener at de nye tallene fra FHI viser at koronatiltakene virker. Dessverre er det ikke mulig i dag å si hvor raskt smitten sprer seg. Vi trenger et bedre grunnlag for å se hva tiltakene har bidratt til før vi vet om tiltakene kan mykes opp, sier statsministeren.

Derfor videreføres koronatiltakene til over påsken, til og med 13. april.

– Målet vårt er å ta hverdagen tilbake. Dessverre betyr regjeringens vedtak i dag sterke begrensninger på hverdagen vår, men vi gjør det for alle vi er glad i, sier Solberg.

Her er tiltakene som videreføres

Hold avstand: Når man er ute, bør man ikke være mer enn fem personer sammen i gruppe – med unntak av dem som er i familie eller i samme husstand. Innendørs bør folk ha minst to meters avstand til hverandre, men det gjelder ikke de som er i familie eller i samme husstand.

Når man er ute, bør man ikke være mer enn fem personer sammen i gruppe – med unntak av dem som er i familie eller i samme husstand. Innendørs bør folk ha minst to meters avstand til hverandre, men det gjelder ikke de som er i familie eller i samme husstand. Stenging av barnehager og skoler: Tiltaket videreføres, men justeringer vurderes.

Tiltaket videreføres, men justeringer vurderes. Stenging av virksomheter dersom de ikke kan følge myndighetens pålegg om smittevern (fysioterapeuter/manuellterapeuter, kiropraktorer, optikere, fotterapeuter, logopeder, psykologer, komplementær og alternativ medisin, alternativ behandling, andre virksomheter utenfor spesialisthelsetjenesten): Tiltaket videreføres, men det bør legges til rette for drift ved nærmere bestemte unntak via digital kommunikasjon, der det er mulig.

(fysioterapeuter/manuellterapeuter, kiropraktorer, optikere, fotterapeuter, logopeder, psykologer, komplementær og alternativ medisin, alternativ behandling, andre virksomheter utenfor spesialisthelsetjenesten): Tiltaket videreføres, men det bør legges til rette for drift ved nærmere bestemte unntak via digital kommunikasjon, der det er mulig. Stenging av arrangementer, treningssentre, svømmehaller, frisører, hudpleie osv.: Tiltaket videreføres.

Tiltaket videreføres. Helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet: Tiltaket videreføres til april 2020.

Tiltaket videreføres til april 2020. Personer som ankommer Norge skal oppholde seg i karantene i 14 dager: Tiltaket videreføres.

Tiltaket videreføres. Personer som har hatt nærkontakt med smittede skal være i karantene i 14 dager etter kontakten: Tiltaket videreføres, eventuelt med økt testing som vil gi en bedre oversikt over hvem som er smittet av dem som sitter i karantene.

Tiltaket videreføres, eventuelt med økt testing som vil gi en bedre oversikt over hvem som er smittet av dem som sitter i karantene. Personer som er mistenkt smittet eller bekreftet smittet skal oppholde seg i isolering: Tiltaket videreføres.

Tiltaket videreføres. Alle helseinstitusjoner skal innføre adgangskontroll og alminnelig besøksstans: Tiltaket videreføres.

– Hold avstand

Regjeringen ber folk holde minst to meters avstand innendørs og ikke være mer enn fem personer sammen i gruppe utendørs.

Når man er utendørs, bør man heller ikke være mer enn fem personer sammen i gruppe. Dette gjelder ikke folk som er i familie eller bor sammen.

Forbudet mot å reise på hytta, blir også videreført. Dermed blir det ingen hyttepåske i år.

– Hva vil du si til de som har veldig lyst til å dra på hytta i påsken?

– Skaff dere noen gode spill. Lat som dere er på hytten, men bli hjemme, sier Solberg.

Hun sa også at hun jobber med å finne ut om søringkarantenen er lovlig. Politiet har bedt regjeringen om å klarlegge situasjonen.

– Vet ikke hvor lenge tiltakene skal vare

Hun vil ikke gi noen prognose på når tiltakene kan mykes opp og vi får hverdagen tilbake.

– Det er avhengig av hvordan vi klarer å få ned dette berømte reproduksjonstallet. Når vi ser konsekvensene av tiltakene, ser vi om de kan mykes gradvis opp eller om de må skjerpes, sier Solberg.

Reproduksjonstall sier hvor mange personer én smittet person selv smitter videre. Dersom dette tallet er høyt, får vi raskt en stor epidemi som ikke stanser før en stor andel av befolkningen er smittet.

Folkehelseinstituttet har laget en matematisk modell som skal forutse hvordan viruset sprer seg.

– Før tiltakene ble iverksatt, var reproduksjonstallet på 2,4, altså relativt høyt. Etter tiltakene ble det mindre kontakt blant folk. Vi vet ikke hva dette tallet er på nå, men om noen uker kan vi se ringvirkningene av tiltakene, sier Line Vold, avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet.

Må slå ned utbruddet, ikke bare bremse

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad Foto: Helle Westrum / NRK

Rådet fra Helsedirektoratet til regjeringen var at de iverksatte tiltakene fortsetter.

Målet er nå å slå ned utbruddet i Norge, ikke bare bremse utviklingen.

– Våre råd på faglig basis har vært å videreføre de tiltakene som er i dag for å fortsette å slå ned på virusspredningen i Norge så mye som mulig, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til NRK.

Helsedirektoratet skriver at «vi ikke kan risikere å miste effekten av tiltakene. Derfor må det ikke gjøres for mange unntak, eller reversere smitteverntiltak for raskt.»

Direktoratet mener også at det er avgjørende å opprettholde og eventuelt utvide smittetestingen, dersom tiltak slippes opp etter hvert.

Nakstad synes at folk flest har vært veldig flinke til å følge tiltakene.

– Men det er veldig viktig at vi nå fortsetter i det gode sporet vi er og har et sterkt fokus på å begrense smitte mest mulig ved å distansere oss fra hverandre, sier han.

Siv Jensen: – Vi må respektere regjeringens beslutning

– Liv og helse må komme først, sier Siv Jensen.

Frp-leder Siv Jensen ba i Politisk kvarter regjeringen vurdere en oppmykning.

– Mitt poeng er at hvis regjeringen kan vurdere en noe mer fleksibel innretning av virkemidlene, vil det i realiteten bety at vi får litt flere hjul i gang i samfunnet, sa Jensen.

– Hva tenker du om at tiltakene videreføres?

– Det er regjeringens vurdering og beslutning å ta. Vi stiller oss bak det og oppfordrer alle innbyggere til å følge rådene og anbefalingene fra landets myndigheter, sier Jensen til NRK.

– Mange synes nok at det er leit at hytteforbudet videreføres. Jeg mente tidligere at regjeringen burde ta en grundig vurdering. Jeg antar at den vurderingen er gjort, så da må vi alle respektere dette. Liv og helse må komme først, sier Jensen.

Ba om strengere tiltak

I Oslo har byrådet stengt all alkoholservering, og varslet at det kan komme ytterligere tiltak.

Sist uke kom regjeringen med et hytteforbud. Kommuner med mange hytter har fryktet at det lokale helsevesenet ikke skal takle pågangen dersom mange trenger hjelp samtidig.

I et debattinnlegg i Bergens Tidende mandag ba fire høytstående leger om enda strengere tiltak.

«I denne kritiske fasen mener vi bestemt at enda strengere tiltak er det som er nødvendig, for at vi i Norge skal klare tilsvarende smittebegrensning som i Sør-Korea og i Kina. Da kan epidemien forhåpentlig snarlig brenne ut,» skriver de.

De ønsker at bare butikker med livsviktige varer holder åpent, forbud mot arrangementer med flere enn ti deltagere.

Store økonomiske følger

12. mars meldte statsminister Erna Solberg om de mest inngripende tiltakene i fredstid.

Nedstengningen av Norge har hatt store økonomiske følger. Nå er 291.000 personer registrert som helt arbeidsledige i Norge, ifølge foreløpige tall fra Nav. Det utgjør 10,4 prosent av arbeidsstyrken i landet.

– Dette er den høyeste arbeidsledigheten i Norge siden 2. verdenskrig, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Siden torsdag 12. mars er det kommet inn totalt 243.600 søknader om dagpenger, hvorav 224.200 gjelder dagpenger ved permittering.