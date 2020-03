Borte frå jobb? Her er dei nye reglane

2020 kjem til å gå over i historia som året nordmenn var mest borte frå jobben. Mandag denne veka vedtok Stortinget nye lover for både permitteringar, sjukedagar og omsorgsdagar. I dag banka regjeringa detaljane som gjeld frå denne veka.

Her er det du har rett på.

Sjukdom

Feber? Du kan bruke eigenmelding i 16 dagar, seier arbeidsministeren. Foto: Comnet / NTB scanpix

Før koronakrisa var dette reglane for sjukedagar:

Arbeidstakar får 100 prosent løn sjølv om ein er sjuk (gjeld på løn opp til 6G, ca 600.000 kroner).

Dei første 16 dagane betaler arbeidsgjevar, deretter plukkar Nav opp rekninga.

Sjølvstendig næringsdrivande og frilansarar får sjukepengar frå Nav frå den 17. sjukedagen. Desse har hatt rett til 80 prosent sjukeløn.

Det er mogleg å få sjukepengar i inntil eitt år.

Frå mandag denne veka gjeld følgande reglar:

Arbeidstakarar har fortsatt rett til full sjukeløn.

Arbeidsgjevar betalar berre løna dei første tre dagane ved korona-relatert sjukefråver. Nav tek rekninga frå dag 4.

Sjølvstendig næringsdrivande og frilansarar får sjukepengar frå Nav frå den 4. sjukedagen. Desse har hatt rett til 80 prosent sjukeløn.

Det er mogleg å få sjukepengar i inntil eitt år.

Eigenmelding er greit i 16 dagar, det krevst ikkje sjukmelding.

– I praksis betyr dette at arbeidsgjevarar kan godta eigenmelding for heile den noverande arbeidsgjevarperioden på 16 dagar, og dei kan vere trygg på at Nav seinare ikkje vil nekte å refundere sjukepengar, seier statsråd Torbjørn Røe Isaksen.

Sjukt barn

Før koronakrisa var dette reglane for arbeidstakarar som måtte vere heime med sjukt barn («omsorgspengar»):

Talet på dagar ein kan vere heime for å gje omsorg til barn blir dobla. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Arbeidstakar har rett til å vere heime med barn under 12 år eller kronisk sjuke barn under 18 når dei er sjuke.

Arbeidsgjevar betaler omsorgspengar som tilsvarer løn.

Du har ikkje trengt å søke, berre melde frå til arbeidsgjevar.

Dei fleste (dei med eitt og to barn) har hatt rett til ti «sjukt barn-dagar». 15 dagar dersom du har fleire barn. Talet på dagar har blitt fordobla om du er eineforsørgar.

Sjølvstendig næringsdrivande og frilansarar har kunna søke om omsorgspengar frå den 11. dagen dei er heime med sjukt barn.

Frå denne veka av gjeld følgande reglar:

Foreldre får dobla talet på «sjukt barn-dagar». Alle har altså krav på det dobbelte av det dei har krav på under normale forhold.

Foreldre får rett på omsorgspengar for å vere heime med barn når skular og barnehagar er stengt grunna korona-epidemien.

Tellinga av dagar skal gjelde frå fredag 13. mars og ut 2020.

I «A4-familien» med to foreldre som bur saman med to barn under 12 år vil altså begge dei to vaksne ha rett til å vere heime i 20 dagar med full løn for å ta seg av barn i år.

Staten tek mestparten av rekninga. Arbeidsgjevar skal berre betale dei tre første dagane av omsorgspengane.

Frilansarar og sjølvstendige får rett til det same talet dagar som arbeidstakarar og 100 prosent lønskompensasjon, men det blir trekt ein venteperiode på tre dagar.

Det blir mogleg å overføre dagar med omsorgspengar mellom to foreldre dersom den eine jobbar i samfunnskritisk funksjon, for eksempel i helsevesenet.

Permittert?

Før koronakrisa var dette reglane for permitterte arbeidstakarar:

Permittert? Du får dagpengar frå Nav. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Permitterte arbeidstakarar hadde rett på løn frå arbeidsgjevar i 15 dagar etter permittering.

Etter dette hadde arbeidstakaren krav på dagpengar frå Nav.

Den permitterte kunne få opptil 62,4 prosent av inntektene og maksimalt 7 190 kroner frå Nav per veke før skatt.

Ein hadde rett på dagpengar i opptil 26 veker i løpet av en periode på 18 månader.

Ein måtte vere permittert i minst 50 % for å ha rett på dagpengar.

Det var tre dagar ventetid før dagpenge-betaling starta.

Frå denne veka av gjeld følgande reglar: