Kjente og ukjente fjes på stortingsbenkene

Anno-vinner Emilie Enger Mehl er en av de kjente fjesene som nå kommer inn på Stortinget. Hun ligger inne med utjevningsmandatet for Senterpartiet i Hedmark. Med seg fra SP har hun to andre nye mandater, Ivar Oddnes og Marit Knutsdatter Strand. Partiet endte med 18 mandater.

Senterpartiet gjør sitt beste valg siden 1993, og øker med åtte flere mandater enn ved forrige stortingsvalg.

I Oslo kommer Sigbjørn Gjelsvik inn på tinget, og blir fylkets første representant på tolv år.

Venter på avklaring

12 stemmer i Sogn og Fjordane skilte ved 0230-tiden Sveinung Rotevatn fra plass på Stortinget. I natt la Sveinung Rotevatn ut melding på Twitter om at hans plass fortsatt var usikker, men at han feiret valget.

– Plassen er fortsatt usikker. Det ser mørkt ut, men fintellingen i dag kan ennå endre på ting. Så vi får bare vente, sier Rotvatn til NRK tirsdag morgen.

36 ÅR SIDEN SIST: – Jeg har det veldig bra. Jeg har gledd meg til å prøve å bli stortingspolitiker, sa Jon Gunnes (i midten) på Venstres valgvake i Trondheim tirsdag kveld. Han blir Venstres første stortingsrepresentant fra Sør-Trøndelag på 36 år. Foto: NRK

To andre fra Venstre er sikres plass siden partiet endte over sperregrensa. Både Jon Gunnes fra Sør-Trøndelag og André Skjelstad fra Nord-Trøndelag havner trolig på Stortinget. Partiet ligger an til å ende med å ha et mandat mindre enn ved forrige periode, totalt åtte mandater. De siste stemmene telles fortsatt.

Om resultatet blir som ved 95 prosent opptalte stemmer får partiene følgende mandater:

KrF mister to

KrF lå også lenge på vippen, og endte innenfor med åtte mandater. Det er to færre enn i perioden 2013–2017. Steinar Reiten fra Kristelig Folkeparti er inne med utjevningsmandat i Møre og Romsdal, mens finanskomiteens leder Hans Olav Syversen (KrF), som også har vært nestleder i KrFs stortingsgruppe, lå lenge på vippen, men mister sin plass.

KRF Østfold mister en av sine mest profilerte landbrukspolitiker Line Henriette Hjemdal. Det stod om 130 stemmer for henne.

KRF får inn to av sine representanter på Sørlandet, Hans Fredrik Grøvan og Torhild Bransdal.

Se hele oversikten over hvem som etter resultatene som foreligger nå har plass på Stortinget i perioden 2017 – 2021 nederst i saken. Grafikken oppdaterer seg ettersom de siste resultatene kommer inn.

Arbeiderpartiet taper flest

Flere andre rykker ut eller inn av Stortinget. Arbeiderpartiet har sunket mest med 6 færre mandater.

Når Stortinget åpner i oktober vil Ap kun ha to mandat på Nordlandsbenken. Det har ikke vært så lavt siden andre verdenskrig. Fra Telemark har de kun to mandater, for første gang siden 2001. I begge innlandsfylkene taper de ett mandat. Heller ikke i Rogaland hvor nestlederen ble listetopp og økonomi- og arbeidsplass-budskapet burde treffe, vant de mandat. De ender med 49 mandater.

I Hedmark ryker Tone Sønsterud ut, mens Nils Kristian Sandtrøen kommer inn. I Oppland røyker Stine Renate Haaheim.

I Akershus får Arbeiderpartiet to av sine Akershus-ordførere inn på fylkesbenken, Ski-ordfører Tuva Moflag og Nesodden-ordfører Nina Sandberg.

På Sørlandet mister Arbeiderpartiet den ene av sine to, og Kari Henriksen fortsetter inn i sin tredje periode alene. Odd Omland går ut.

Et annet kjent fjes fra AP som forsvinner fra Stortinget er Helga Pedersen, som ikke tok gjenvalg. Men Espen Barth Eide gjør comeback med plass i Oslo.

Mandatfordeling i hele landet Antall mandater med endring fra stortingsvalget i 2013 RESULTAT 99,8 % opptalt PARTI ENDRING R Rødt + 1 1 opp fra 2013 SV Sosialistisk Venstreparti + 4 4 opp fra 2013 AP Arbeiderpartiet −6 6 ned fra 2013 SP Senterpartiet + 8 8 opp fra 2013 MDG Miljøpartiet De Grønne 0 Ingen endring siden 2013 KRF Kristelig Folkeparti −2 2 ned fra 2013 V Venstre −1 1 ned fra 2013 H Høyre −3 3 ned fra 2013 FRP Fremskrittspartiet −1 1 ned fra 2013

Høyre og Frp minus fire

Høyresiden vant valget, men mistet mandater. Høyre mister tre mandater og ender med 45, og Frp mister ett og ender med 28 mandater.

Bare en av de nye representantene fra Oslo og Akershus kommer fra et borgerlig parti. Det er tidligere Fpu-formann Himanshu Gulati, som har vært statssekretær for statsminister Erna Solberg siden 2014.

I Hedmark er Kristian Tonning Riise nytt mandat for partiet.

På Sørlandet har Høyre samlet sett gått frem. Høyre i Vest-Agder fortsetter med sine to representanter Ingunn Foss og Norunn T. Benestad. Frp kommer inn med nykommer Gisle Meininger Saudland, mens Åse Michaelsen går ut.

Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug og Jon Georg Dale fikk mandater i Møre og Romsdal, mens Espen Teigen, som er Sylvi Listhaugs «sosiale medier-mester», ikke får håpet oppfylt om å bli yngstemann på Stortinget. En uke før valget passerte 24-åringen fra Stjørdal Høyre på en måling og lå an til å ta et direktemandat for Fremskrittspartiet i Nord-Trøndelag. Men da resultatene begynte å tikke inn, ble det tidlig klart at muligheten glapp.

IKKE INNE: Hans Olav Lahlum fra Oppland SV kom ikke inn på tinget, men partiet fikk fire nye mantater i mandagens valg. Foto: Marius Nyheim Kristoffersen

Flere inne hos SV

SV får fire nye mandater, og får 11 mandater totalt. En av dem er naturfotograf Arne Nævra, som er inne med utjevningsmandatet i Buskerud.

SV-kandidat Lars Haltbrekken er inne fra Sør-Trøndelag og i Oslo kommer fylkets førstekandidat Nicholas Wilkinson inn på Stortinget.

Etter å ha vært usikker hele valgkvelden, fikk Karin Andersen fra Hedmark SV plass på Stortinget, mens Hans Olav Lahlum fra Oppland SV ikke fikk plass.

Rødt og MDG med hvert sitt mandat

Rødt klarte ikke å komme seg over sperregrensen, men får inn en representant, partileder Bjørnar Moxnes fra Oslo.

Miljøpartiet De Grønne klarte heller ikke å komme over sperregrensen, men sier de har gjort sitt beste stortingsvalg noensinne, ifølge partiets nye–og trolig eneste–stortingsrepresentant Une Aina Bastholm. Partiets frontfigur og nåværende representant på Stortinget, Rasmus Hansson, er ute i neste periode.

Listen over hvem som er ute og nye på STortinget er ikke komplett, men under følger komlpett liste over de som er inne.

Mandatene fordelt på fylker:

Stortingsrepresentanter i Oslo RESULTAT 99,8 % opptalt Jonas Gahr Støre 57 år , Arbeiderpartiet Ine Eriksen Søreide 41 år , Høyre Marianne Marthinsen 37 år , Arbeiderpartiet Nikolai Astrup 39 år , Høyre Siv Jensen 48 år , Fremskrittspartiet Kari Elisabeth Kaski 30 år , Sosialistisk Venstreparti Trine Skei Grande 47 år , Venstre Jan Bøhler 65 år , Arbeiderpartiet Michael Tetzchner 63 år , Høyre Bjørnar Moxnes 35 år , Rødt Une Aina Bastholm 31 år , Miljøpartiet De Grønne Siri G. Staalesen 44 år , Arbeiderpartiet Heidi Nordby Lunde 44 år , Høyre Christian Tybring-Gjedde 54 år , Fremskrittspartiet Espen Barth Eide 53 år , Arbeiderpartiet Petter Eide 58 år , Sosialistisk Venstreparti Mudassar Kapur 40 år , Høyre Ola Elvestuen 49 år , Venstre Utjevningsmandat Zaineb Al-Samarai 29 år , Arbeiderpartiet

Stortingsrepresentanter i Østfold RESULTAT 99,8 % opptalt Stein Erik Lauvås 52 år , Arbeiderpartiet Ingjerd Schou 62 år , Høyre Ulf Leirstein 44 år , Fremskrittspartiet Elise Bjørnebekk-Waagen 27 år , Arbeiderpartiet Tage Pettersen 45 år , Høyre Svein Roald Hansen 68 år , Arbeiderpartiet Ole André Myhrvold 39 år , Senterpartiet Erlend Wiborg 33 år , Fremskrittspartiet Utjevningsmandat Freddy Andre Øvstegård 22 år , Sosialistisk Venstreparti

Stortingsrepresentanter i Akershus RESULTAT 99,8 % opptalt Jan Tore Sanner 52 år , Høyre Anniken Huitfeldt 47 år , Arbeiderpartiet Hans Andreas Limi 56 år , Fremskrittspartiet Tone W. Trøen 51 år , Høyre Sverre Myrli 46 år , Arbeiderpartiet Nils Aage Jegstad 66 år , Høyre Nina Sandberg 50 år , Arbeiderpartiet Himanshu Gulati 29 år , Fremskrittspartiet Abid Raja 41 år , Venstre Henrik Asheim 34 år , Høyre Sigbjørn Gjelsvik 43 år , Senterpartiet Åsmund Grøver Aukrust 32 år , Arbeiderpartiet Nicholas Wilkinson 29 år , Sosialistisk Venstreparti Turid Kristensen 50 år , Høyre Kari K. Kjos 55 år , Fremskrittspartiet Tuva Moflag 38 år , Arbeiderpartiet Utjevningsmandat Hårek Elvenes 58 år , Høyre

Stortingsrepresentanter i Hedmark RESULTAT 99,8 % opptalt Anette Trettebergstuen 36 år , Arbeiderpartiet Trygve Slagsvold Vedum 38 år , Senterpartiet Nils Kristen Sandtrøen 28 år , Arbeiderpartiet Kristian Tonning-Riise 28 år , Høyre Tor André Johnsen 48 år , Fremskrittspartiet Emilie Enger Mehl 24 år , Senterpartiet Utjevningsmandat Karin Andersen 64 år , Sosialistisk Venstreparti

Stortingsrepresentanter i Oppland RESULTAT 99,8 % opptalt Rigmor Aasrud 57 år , Arbeiderpartiet Ivar Odnes 54 år , Senterpartiet Olemic Thommessen 61 år , Høyre Tore Hagebakken 56 år , Arbeiderpartiet Morten Ørsal Johansen 53 år , Fremskrittspartiet Marit Knutsdatter Strand 25 år , Senterpartiet Utjevningsmandat Ketil Kjenseth 49 år , Venstre

Stortingsrepresentanter i Buskerud RESULTAT 99,8 % opptalt Martin Kolberg 68 år , Arbeiderpartiet Trond Helleland 55 år , Høyre Morten Wold 50 år , Fremskrittspartiet Lise Christoffersen 62 år , Arbeiderpartiet Kristin Ørmen Johnsen 64 år , Høyre Per Olaf Lundteigen 64 år , Senterpartiet Jon Helgheim 36 år , Fremskrittspartiet Masud Gharahkhani 34 år , Arbeiderpartiet Utjevningsmandat Arne Nævra 63 år , Sosialistisk Venstreparti

Stortingsrepresentanter i Vestfold RESULTAT 99,8 % opptalt Kårstein Eidem Løvås 49 år , Høyre Dag Terje Andersen 60 år , Arbeiderpartiet Morten Stordalen 48 år , Fremskrittspartiet Lene Camilla Westgaard-Halle 38 år , Høyre Maria-Karine Aasen-Svendsrud 37 år , Arbeiderpartiet Erlend Larsen 51 år , Høyre Utjevningsmandat Carl-Erik Grimstad 65 år , Venstre

Stortingsrepresentanter i Telemark RESULTAT 99,8 % opptalt Terje Lien Aasland 52 år , Arbeiderpartiet Solveig Sundbø Abrahamsen 53 år , Høyre Bård Hoksrud 44 år , Fremskrittspartiet Lene Vågslid 31 år , Arbeiderpartiet Åslaug Sem-Jacobsen 46 år , Senterpartiet Utjevningsmandat Geir Jørgen Bekkevold 53 år , Kristelig Folkeparti

Stortingsrepresentanter i Aust-Agder RESULTAT 99,8 % opptalt Svein Harberg 59 år , Høyre Tellef Inge Mørland 37 år , Arbeiderpartiet Åshild Bruun-Gundersen 30 år , Fremskrittspartiet Utjevningsmandat Kjell Ingolf Ropstad 32 år , Kristelig Folkeparti

Stortingsrepresentanter i Vest-Agder RESULTAT 99,8 % opptalt Ingunn Foss 57 år , Høyre Kari Henriksen 62 år , Arbeiderpartiet Gisle Meininger Saudland 31 år , Fremskrittspartiet Norunn T. Benestad 60 år , Høyre Hans Fredrik Grøvan 63 år , Kristelig Folkeparti Utjevningsmandat Torhild Bransdal 61 år , Kristelig Folkeparti

Stortingsrepresentanter i Rogaland RESULTAT 99,8 % opptalt Bent Høie 46 år , Høyre Hadia Tajik 34 år , Arbeiderpartiet Solveig Horne 48 år , Fremskrittspartiet Tina Bru 31 år , Høyre Torstein Tvedt Solberg 32 år , Arbeiderpartiet Roy Steffensen 37 år , Fremskrittspartiet Olaug V. Bollestad 55 år , Kristelig Folkeparti Sveinung Stensland 44 år , Høyre Geir Pollestad 39 år , Senterpartiet Hege Haukeland Liadal 44 år , Arbeiderpartiet Margret Hagerup 37 år , Høyre Terje Halleland 51 år , Fremskrittspartiet Aleksander Stokkebø 22 år , Høyre Utjevningsmandat Solfrid Leerbrekk 26 år , Sosialistisk Venstreparti

Stortingsrepresentanter i Hordaland RESULTAT 99,8 % opptalt Erna Solberg 56 år , Høyre Magne Rommetveit 61 år , Arbeiderpartiet Helge André Njåstad 37 år , Fremskrittspartiet Ove Trellevik 52 år , Høyre Jette F. Christensen 34 år , Arbeiderpartiet Peter Christian Frølich 29 år , Høyre Kjersti Toppe 49 år , Senterpartiet Silje Hjemdal 33 år , Fremskrittspartiet Audun Lysbakken 39 år , Sosialistisk Venstreparti Eigil Knutsen 28 år , Arbeiderpartiet Torill Eidsheim 47 år , Høyre Knut Arild Hareide 44 år , Kristelig Folkeparti Tom-Christer Nilsen 48 år , Høyre Ruth Grung 58 år , Arbeiderpartiet Torkil Åmland 50 år , Fremskrittspartiet Utjevningsmandat Terje Breivik 52 år , Venstre

Stortingsrepresentanter i Sogn og Fjordane RESULTAT 99,8 % opptalt Liv Signe Navarsete 58 år , Senterpartiet Ingrid Heggø 56 år , Arbeiderpartiet Frida Melvær 45 år , Høyre Utjevningsmandat Tore Storehaug 25 år , Kristelig Folkeparti

Stortingsrepresentanter i Møre og Romsdal RESULTAT 99,8 % opptalt Helge Orten 50 år , Høyre Sylvi Listhaug 39 år , Fremskrittspartiet Else-May Botten 44 år , Arbeiderpartiet Jenny Klinge 41 år , Senterpartiet Marianne Synnes 47 år , Høyre Jon Georg Dale 33 år , Fremskrittspartiet Fredric Holen Bjørdal 27 år , Arbeiderpartiet Vetle Wang Soleim 24 år , Høyre Utjevningsmandat Steinar Reiten 54 år , Kristelig Folkeparti

Stortingsrepresentanter i Sør-Trøndelag RESULTAT 99,8 % opptalt Trond Giske 50 år , Arbeiderpartiet Linda Hofstad Helleland 40 år , Høyre Eva Kristin Hansen 44 år , Arbeiderpartiet Sivert Bjørnstad 26 år , Fremskrittspartiet Heidi Greni 55 år , Senterpartiet Mari Holm Lønseth 26 år , Høyre Jorodd Asphjell 57 år , Arbeiderpartiet Lars Haltbrekken 46 år , Sosialistisk Venstreparti Kirsti Leirtrø 54 år , Arbeiderpartiet Utjevningsmandat Jon Gunnes 60 år , Venstre

Stortingsrepresentanter i Nord-Trøndelag RESULTAT 99,8 % opptalt Ingvild Kjerkol 42 år , Arbeiderpartiet Marit Arnstad 55 år , Senterpartiet Arild Grande 39 år , Arbeiderpartiet Elin Rodum Agdestein 60 år , Høyre Utjevningsmandat Andre N Skjelstad 52 år , Venstre

Stortingsrepresentanter i Nordland RESULTAT 99,8 % opptalt Eirik Sivertsen 46 år , Arbeiderpartiet Margunn Ebbesen 55 år , Høyre Wilfred Nordlund 29 år , Senterpartiet Kjell-Børge Freiberg 46 år , Fremskrittspartiet Åsunn Lyngedal 49 år , Arbeiderpartiet Jonny Finstad 51 år , Høyre Siv Mossleth 50 år , Senterpartiet Hanne Dyveke Søttar 52 år , Fremskrittspartiet Utjevningsmandat Mona Fagerås 45 år , Sosialistisk Venstreparti

Stortingsrepresentanter i Troms RESULTAT 99,8 % opptalt Cecilie Myrseth 33 år , Arbeiderpartiet Kent Gudmundsen 39 år , Høyre Per-Willy Amundsen 46 år , Fremskrittspartiet Sandra Borch 29 år , Senterpartiet Martin Henriksen 38 år , Arbeiderpartiet Utjevningsmandat Torgeir Knag Fylkesnes 42 år , Sosialistisk Venstreparti