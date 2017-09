Erna Solberg: Vi har fått støtte til fire nye år

Det var lenge knyttet spenning til om Venstre skulle komme over sperregrensen eller ikke, og det toppet seg da asfaltering forsinket opptellingen i Ernas egen hjemby, Bergen. Men til slutt kunne de borgerlige puste lettet ut.

Da stemmene fra Bergen kom rett etter 00.30 bidro de til å dra Venstre opp til 4,3 prosent.

Dette er hovedpunktene i kveld:

MDG under sperregrensen

Venstre kom over sperregrensen

Solid fremgang for Senterpartiet

Fremgang for Rødt og SV

Kraftig tilbakegang for Arbeiderpartiet

Hvem får flertall? PROGNOSE 94,9 % opptalt Flertall Jonas Gahr Støre Blokken består av partiene AP , SP , SV , MDG og R

Uavhengige Blokken består av partiene

Erna Solberg Blokken består av partiene H , FRP , V og KRF

Det var en tydelig seierssikker Solberg som tok imot hyllesten fra sine egne.

– Det ser ut som det blir et ikke sosialistisk flertall, og vi har fått støtte til fire nye år, sa hun til stor jubel fra salen.

Partioppslutning i hele landet Med endring i prosentpoeng fra stortingsvalget 2013 PROGNOSE 94,9 % opptalt R Rødt 2,4 + 1,3 SV Sosialistisk Venstreparti 6,0 + 1,9 AP Arbeiderpartiet 27,4 −3,4 SP Senterpartiet 10,3 + 4,8 MDG Miljøpartiet De Grønne 3,2 + 0,4 KRF Kristelig Folkeparti 4,2 −1,4 V Venstre 4,3 −0,9 H Høyre 25,1 −1,7 FRP Fremskrittspartiet 15,3 −1,1 ANDRE Andre 1,9 + 0,2

Borgerlig flertall

Tidlig viste valgdirektoratets prognose et borgerlig flertall for Høyre og Frp – samt støttepartiene Venstre og KrF. Ifølge prognosen ligger partiene an til å få 89 mandater, men flertallet kan ryke dersom Venstre havner under sperregrensen.

Noen små desimaler kan dermed bli helt avgjørende for hvilken blokk som får flertall.

– Dette er ulidelig spennende, og det er umulig å si hvordan dette kommer til å ende. For Venstre er det avgjørende at vi får over 4 prosent, sier nestleder i Venstre Ola Elvestuen, og han ble hørt. Til slutt endte partiet med en oppslutning på 4,3 prosent.

Ap størst, men tilbakegang

Gjennom hele kvelden lå Ap an til å få et historisk dårlig valgresultatet og endte til slutt på en oppslutning på 27,4 prosent, noe som er en tilbakegang på godt over tre prosentpoeng fra stortingsvalget i 2013.

Høyre blir landets nest største parti med en oppslutning på 25,1 prosent. MDG havnet under sperregrensen, mens Venstre og KrF klarte til slutt å kare seg over sperregrensa på fire prosent.

Men størst fremgang av de alle fikk Senterpartiet. 10,5 prosent stemte på Trygve Slagsvold Vedum, nesten fem prosentpoeng opp fra valget for fire år siden.

Erna Solberg mottar de første prognosene i en suite på SAS-hotellet. Ifølge prognosene ligger hun an til å fortsette som statsminister. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen / Høyre / NTB scanpix

Støre: En stor skuffelse

Det var en stor taper i kveld. På Folkets Hus innrømmet Jonas Gahr Støre nederlaget og var skuffet.

– Vårt mål var å gi Norge en ny regjering. Vi visste det ville bli en tøff oppgave. Vår side har styrket seg, men slik det ser ut nå holdt det akkurat ikke, sier Jonas Gahr Støre.

– De som har stemt på oss, de stemmene, deres håp, og krav til oss, det forplikter meg. Jeg kommer til å stå på hver dag i denne perioden jeg nå er valgt inn til, sier Støre.

Da den første prognosen var klar, tydet det på et katastrofevalg for AP.

– Hvis dette blir resultatet, så er det for dårlig, sa Ap-nestleder Trond Giske til NRK. Ifølge den første prognosen ligger partiet hans an til å gjøre sitt dårligste valg siden 2001.

Det ble helt stille i salen på Folkets Hus da prognosen ble kunngjort på NRK1. Så ble stillheten brutt av et kollektivt «nei!».

For ifølge prognosen lå partiet an til kun å få 27,3 prosent oppslutning og 52 mandater. Det er en kraftig nedgang fra forrige valg, da partiet fikk 30,8 prosent og 55 mandater på Stortinget, og det ble bare verre utover kvelden.

Høyre-jubel:

Bare noen hundre meter lenger vest, på Høyres valgvake, var det full jubel da prognosene fra Valgdirektoratet ble offentliggjort klokken 21.

– Det blir en spennende kveld, sa statsminister Erna Solberg da hun ankom valgvaken, og lite viste hun om at asfaltering i hennes egen hjemby skulle bidra til dette.

Hos Frp brøt det også ut jubel og taktfaste rop om «fire nye år» valg-prognosen ble klar.

– Blir dette resultatet, bøyer jeg meg i støvet for det norske folk, for da har de gjennomskuet alt av skremselspropaganda, sa Frp-nestleder Per Sandberg til NRK.

Historisk

På tross av at prognosene tilsier Senterpartiets beste valg siden 1993, stod ikke jubelen i taket på Senterpartiets valgvake i Oslo da de første prognosene kom.

– Dette er et historisk godt valg for Senterpartiet. Det er viktig for meg å minne folk på det, sier Senterpartiets andre nestleder, Anne Beathe Tvinnerheim.

Partiets første nestleder, Ola Borten Moe, sa til NRK rett etter prognosene ble kjent, at valget blir mer av en thriller enn han selv hadde trodd.

– Dette betyr i realiteten at ingenting er avklart, sier han, som også understreka at Sp har gjort et godt valg.

– Hvorfor virker du likevel misfornøyd?

– Fordi det ligger an til borgerlig flertall, sier Borten Moe.

Mandatfordeling i hele landet Antall mandater med endring fra stortingsvalget i 2013 PROGNOSE 94,9 % opptalt PARTI ENDRING R Rødt + 1 1 opp fra 2013 SV Sosialistisk Venstreparti + 4 4 opp fra 2013 AP Arbeiderpartiet −6 6 ned fra 2013 SP Senterpartiet + 8 8 opp fra 2013 MDG Miljøpartiet De Grønne 0 Ingen endring siden 2013 KRF Kristelig Folkeparti −2 2 ned fra 2013 V Venstre −1 1 ned fra 2013 H Høyre −3 3 ned fra 2013 FRP Fremskrittspartiet −1 1 ned fra 2013