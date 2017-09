Stortinget glapp for KrF-Dagrun: – Det blir nok en tur på NAV nå

– Det blir en sorgprosess. Det hadde vært utrolig gøy med stortingsplass, men slik gikk det ikke. Uansett var det verdt forsøket, og det har vært en fantastisk reise, sier listetopp Dagrun Eriksen i KrF i Nordland.

Hun legger ikke skjul på at hun ikke helt vet hva hun skal ta seg til framover.

– Akkurat nå hadde det vært godt å ha en eller annen posisjon i partiet hvor jeg kunne brukt mye av den kunnskapen jeg har tilegnet meg, men det har jeg ikke. Det blir en tur innom NAV fr nærmeste dagene, sier hun til NRK.

Har bodd i bobil

Da den tidligere nestlederen i KrF fikk i fjor en telefon fra nominasjonskomiteen i Nordland KrF med spørsmål om å stille som listetopp to hundre mil hjemmefra, var hun aldri i tvil.

– Det var en utfordring jeg ikke kunne si nei til. Etter at jeg ikke ble renominert i mitt eget fylke Vest-Agder i 2013, trodde jeg at en retur til Stortinget var ganske uaktuelt.

Siden januar har Eriksen turnert fylket med bobil i Nordland for å gjøre seg bedre kjent, med folket hun ønsket å representere og for å øke forståelsen for forholdene i nord.

– I starten holdt jeg på å fryse i hjel i bobilen. Men etter hvert gikk det veien. Jeg har fått veldig mye honnør for bobilen. Nordland er et fylke med mange muligheter og folk her er rause. Det er mye guts her, sier Eriksen.

Dårligste KrF-valg på over 80 år

Den største sorgen akkurat nå er at jeg har så mange spennende prosjekter som hadde vært gøy å få jobbe videre med, sier Dagrun Eriksen, her sammen med partileder Knut Hareide. Foto: Mette Vollan / NRK

Venstre blir større enn Kristelig Folkeparti ved årets valg til stortingsvalg, viser opptellingen. KrF gjør sitt dårligste valg siden 1936. KrF får 4,2 prosent, og partiet må 81 år tilbake for å finne et dårligere resultat (1,4 prosent).

Les også: KrF garanterer ikke blåblå regjering

– Heldigvis klarte partiet å kare seg over sperregrensen. Nå får vi åtte mandater, som vil være konstruktive i opposisjon. Erna og Sivs utfordring blir å manøvrere med vekslende støtte sammen med KrF. De vet hva som er våre kampsaker, sier Eriksen, som selv om hun tapte kampen om stortingsplass, vil legge igjen noen spor.

– Kravet om et tydelig nei til konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja må stå fast, sier hun.