Nok en valgthriller for SV-Karin

– Det er like usikkert som det har vært mange ganger før, sier Karin Andersen som sitter på valgvake i Elverum.

Hun begynner å bli vant til å sitte på pinebenken for plass på Stortinget.

Svinger minutt for minutt

I tre av sine fem perioder på Stortinget har hun kommet inn på utjevningsmandat for Hedmark SV. Nå er 65-åringen like usikker på om hun får tilliten fra velgerne til å sitte fire nye år på Stortinget. Og det svinger fra minutt til minutt etter hvert som stemmene blir talt opp.

– Jeg får bare vente og se, sier hun mens hun spent følger med på TV-skjermen.

Det gjør også hennes partikollega i Oppland, Hans Olav Lahlum fra Oppland SV, som utover kvelden har vært både inne og ute fra utjevningsmandat.

I samme situasjon er Oppland Venstres Ketil Kjenseth. Også han går ut og inn på utjevningsmandat etter hvert som stemmene i Oppland blir talt opp.

Sikre debutanter

En som ikke føler seg usikker er debutant på Stortinget Kristian Tonning Riise fra Hedmark Høyre. Sjøl om han har vært nervøs store deler av valgdagen er han som toppkandidat for sitt parti trygt inne for en stortingsplass. Det til tross for massiv motstand mot Høyre i ulvesaken i vinter.

En motstand Sp har vunnet mye på i både Hedmark og Oppland som i begge fylker ser ut til å få inn to stortingsrepresentanter.

– Jeg tror den viktigste grunnen til det er distriktspolitikken vår, sier Emilie Enger Mehl, andrekandidat for Hedmark Sp.

Hun tror ikke rovdyrsaken alene er årsak til at flere stemmer på Sp de rovdyrfylkene i Innlandet.

– Jeg tror rovdyrpolitikken ble en av mange saker der folk følte de ble overkjørt av sentraliseringspolitikken, sier Mehl.

Men sjøl om prognosene har gått i hennes favør valgkvelden føler hun seg ikke sikker på fire år på Stortinget.

– Det er åpent enda, sier hun.

– Det blir en lang natt, sier Karin Andersen.