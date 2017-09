Den nye trøndelagsbenken: Venstre kaprer to stortingsplasser

Med Venstre over sperregrensa havner både Jon Gunnes fra Sør-Trøndelag og André Skjelstad fra Nord-Trøndelag trolig på Stortinget.

FORTSETTER: Venstres André Skjelstad har sittet på Stortinget for Nord-Trøndelag, på utjevningsmandat, og ligger an til å ta enda en periode. Foto: Terje Heiestad / Stortinget

Dette kan skje fordi Venstre klarte å komme seg over den magiske sperregrensa på 4,0 prosent. Partiet tar dermed trolig hele seks utjevningsmandater til Stortinget.

Det betyr åtte stortingsmandater for Venstre, som støtter Erna Solberg og den blå blokken. Hadde Venstre havnet under 4,0 prosent, ville partiet ikke fått noen utjevningsmandater – kun to direktemandater til Stortinget. Det kunne gitt den rødgrønne blokken flertall.

Gunnes: – Jeg har det veldig bra

Hvorvidt Venstre skulle klare å nå sperregrensa, utviklet seg utover valgkvelden til å bli det virkelig store spenningsmomentet.

RIMELIG SIKKER: – Slik det ser ut nå, er Jon Gunnes inne. Vi er rimelig sikker på at vi klarer sperregrensen, og gjør et rimelig godt valg i Sør-Trøndelag. Det ser bra ut, sa Venstres valgkampleder Torgeir Anda (t.v.) til NRK sent på valgvaken. Tove Eidvindsen (t.h.) blir første vararepresentant på Stortinget for Gunnes. Foto: NRK

Partiets førstekandidat i Sør-Trøndelag fikk ei nervepirrende valgvake, men kunne etter hvert ane konturene av en valgseier:

– Nå ser det veldig lovende ut. Det ser ut som om Venstre, for første gang på 36 år, skal få en representant på Stortinget fra Sør-Trøndelag. Det er veldig gledelig for partiet, og ikke minst synes jeg det er stas at dette er meg, sa Jon Gunnes til NRK i 23.30-tida mandag kveld.

– Jeg har det veldig bra. Jeg har gledet meg til å prøve å bli stortingspolitiker, og nå ser det kanskje ut som om jeg lykkes, la han til.

Skjelstad inne tross nedgang

Sps fremgang gir ingen flere mandater, men Marit Arnstad beholder stortingsplassen. Foto: Terje Heiestad / Stortinget

I Nord-Trøndelag ligger det an til at stortingsrepresentantene i perioden 2017–2021 blir de samme som i nåværende periode. Til tross for en Ap-nedgang beholder Ingvild Kjerkol og Arild Grande stortingsplassene. Sps fremgang gir ingen flere mandater, men Marit Arnstad beholder plassen. Elin Agdestein og Høyre kan notere en ørliten fremgang, og fortsetter også i nasjonalforsamlingen.

Frps Espen Teigen klarte ikke å kapre en plass på tinget.

FÆRRE STEMMER, FORTSATT INNE; Ingvild Kjerkol (i midten) får fire nye år på Stortinget, til tross for klar Ap-nedgang. Her på valgvake i Nord-Trøndelag sammen med Anne Marit Mevassvik og Bjarne Håkon Hanssen. Foto: NRK

Venstres André Skjelstad har sittet på Stortinget for Nord-Trøndelag, på utjevningsmandat, i inneværende stortingsperiode. Natt til tirsdag så det fortsatt ut som at han ville få en periode til, selv om partiet går ned 1,9 prosentpoeng i fylket.

– Det er veldig spennende å se at Venstre har hatt en veldig markant stortingspolitiker fra Nord-Trøndelag i fire år, André Skjelstad, som på mange måter er tvangskommunesammenslåingens far. Han halveres i Nord-Trøndelag og gjør et veldig dårlig valg, men blir antageligvis likevel stortingsrepresentant fra fylket på et utjevningsmandat, sa den tidligere Ap-toppen Bjarne Håkon Hanssen til NRK tirsdag kveld.

Elin Agdestein er klar for en ny periode på Stortinget. Hun representerer Høyre i Nord-Trøndelag. Foto: TARIQ ALISUBH / NRK

Nye navn i Sør-Trøndelag

Fremskrittspartiet mister ett mandat i Sør-Trøndelag, og Sivert Bjørnstad blir dermed partiets eneste representant:

SV og Lars Haltbrekken sikrer seg et direktemandat til Stortinget. Partiet har hatt Snorre Valen inne på utjevningsmandat i nåværende periode. Foto: Berit Roald

– Vi har ikke vunnet slaget i Sør-Trøndelag, men vi har vunnet krigen i Norge. Nå ser det ut som om at den blåeste regjeringen i Norge noensinne har fått gjenvalg, sa Bjørnstad til NRK tirsdag kveld.

I stedet sikret SV og Lars Haltbrekken seg et direktemandat. Partiet har hatt Snorre Valen inne på utjevningsmandat i nåværende periode.

– Det ser ut som jeg må kjøpe meg en dress, sa Haltbrekken tirsdag kveld.

Arbeiderpartiet har sikret like mange representanter som sist, fire i tallet, men byttet ut én av representantene. Kirsti Leirtrø erstatter Karianne O. Tung, som ikke tok gjenvalg. I tillegg fortsetter Trond Giske, Eva Kristin Hansen og Jorodd Asphjell.

Mari Holm Lønseth kapret stortingsplass

Også Høyre sikret samme antallet mandater som sist. Linda Hofstad Helleland fortsetter, men i stedet for Frank Jenssen får hun nå følge av Mari Holm Lønseth.

– Jeg gleder meg veldig mye til å ta fatt på oppgaven. Det at vi nå er i posisjon gjør at vi får gjennomført mange av løsningene vi tror på i tida som kommer. Det arbeidet ser jeg frem til, sa en glad Lønseth til NRK tirsdag kveld.

Senterpartiet økte også i Sør-Trøndelag, men det var ikke nok til å få inn flere representanter. Heidi Greni blir dermed eneste representant fra fylket de neste fire årene.

NY REPRESENTANT: Mari Holm Lønseth (t.h.) skal representere Høyre for Sør-Trøndelag de neste fire årene, sammen med Linda Hofstad Helleland. Lønseth tar plassen Frank Jenssen (t.v.) ble valgt til for fire år siden. Jenssen har blitt ny fylkesmann i Trøndelag. Foto: NRK

De andre

17 lister stilte til valg i Sør- og Nord-Trøndelag.Åtte av disse partiene ligger inne i resultatoversiktene under fellesbetgnelsen Andre.

Slik fordeler stemmene seg til Andre for Nord-Trøndelag:

Alliansen: 90 stemmer - 0,1 %

Demokratene: 96 stemmer - 0,1 %

Helsepartiet: 292 stemmer - 0,4 %

De kristne: 164 stemmer - 0,2 %

Kystpartiet: 60 stemmer - 0,1 %

Liberalistene: 77 stemmer - 0,1 %

Piratpartiet: 461 stemmer - 0,6 %

Pensjonistpartiet: 461 stemmer - 0,6 %

Slik fordeler stemmene seg til Andre for Sør-Trøndelag:

Alliansen: 260 stemmer - 0,1 %

Demokratene: 166 stemmer - 0,1 %

Helsepartiet: 404 stemmer - 0,2 %

De kristne: 223 stemmer - 0,1 %

Kystpartiet: 141 stemmer - 0,1 %

Liberalistene: 364 stemmer - 0,2 %

Piratpartiet: 349 stemmer - 0,2 %

Pensjonistpartiet: 3075 stemmer - 1,7 % %