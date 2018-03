Kilder til NRK: Tre Høyre-politikere kan bli ny president

Etter det NRK erfarer er det i realiteten tre personer som i Høyre vurderes som aktuelle for det ledige vervet som stortingspresident.

Vervet som nummer to i Norge etter Kongen er ledig som følge av at Olemic Thommessen trakk seg torsdag. Det er første gang i historien at en stortingspresident har måttet gå av midt i et stortingsår.

De tre er:

Trond Helleland (55)

Tone Trøen (52)

Svein Harberg (59)

Dersom Helleland blir president vil dagens parlamentariske nestleder Tone Trøen, etter det NRK får opplyst, rykke opp og bli nummer én i Høyres gruppe etter bare drøyt fire år på Stortinget.

Favoritten Helleland

Trond Helleland er i dag sjef for Høyres stortingsgruppe, noe han har vært siden partiet gikk i regjering i 2013. Han har sittet på Stortinget siden 1997.

NRK er kjent med at Høyre-leder og statsminister Erna Solberg er positiv til Helleland som ny president.

BESTEMMER SELV: Trond Helleland fra Ål i Hallingdal har sittet på Stortinget i 20 år og vært parlamentarisk leder for Høyre de siste fem. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Helleland regnes som en av Solbergs fortrolige, og på statsministerens pressekonferanse torsdag beskrev hun Helleland som en god kandidat til nær sagt alle verv. Helleland kan imidlertid ikke bli statsråd så lenge hans kone Linda Hofstad Helleland også sitter i regjeringen, så lenge grunnloven forbyr ektefeller å sitte rundt Kongens bord samtidig.

– Hvis Trond ønsker å bli stortingspresident blir han nok det, men som parlamentarisk leder er han også den kandidaten som er desidert vanskeligst å erstatte i sitt nåværende verv, sier en sentral kilde til NRK.

Det har vært gitt innspill om at det formelt ikke er noe til hinder for at jobben som president kan kombineres med å være parlamentarisk leder for et parti, men tradisjonen med at stortingspresidenten ikke skal opptre som partipolitiker og ikke delta i den generelle politiske debatten, gjør en slik løsning lite sannsynlig.

I tillegg ville trolig arbeidsmengden blitt uhåndterbar.

Helleland ville tidligere torsdag ikke utelukke seg selv som ny stortingspresident.

– Det vil jeg ikke kommentere, sa han til NRK.

Konservativ sykepleier og eks-ordfører

De andre to kandidatene som trekkes frem torsdag er nok noe mindre kjente ansikter for folk flest.

Den første av de kommer fra bygda hvor grunnloven ble skrevet, og skulle derfor ha de beste rent geografiske forutsetninger for å lede arbeidet i nasjonalforsamlingen.

52 år gamle Tone Wilhelmsen Trøen fra Eidsvoll på Romerike har bare sittet på Stortinget fra 2013, men nyter allerede stor tillit hos partiledelsen. Hun ble nylig parlamentarisk nestleder, og leder også familie- og kulturkomiteen på Stortinget.

TROLIG OPPRYKK UANSETT: Tone Trøen fra Eidsvoll kan bli ny stortingspresident, men kan også bli ny leder for Høyre på Stortinget. Foto: Hans Cosson-Eide / NRK

Trøen er sykepleier av yrke, og markerte seg som helsepolitiker i sin første stortingsperiode. Hun regnes som verdikonservativ, og er en markant motstander av at Høyre skal gjøre eggdonasjon lovlig.

– Hvis man vil ha en kvinnelig stortingspresident, er Tone det opplagte valget. Hun ville vært et trygt valg, og en stødig president, sier en kilde i stortingsgruppen.

Trygg og stødig er også ord som brukes om Svein Harberg (59). Han er født i Bergen, men har representert Aust-Agder på Stortinget siden 2009. Før det var han ordfører i Grimstad fra 2003 til 2007.

OUTSIDER: Svein Harberg vil bli den første stortingspresidenten fra Sørlandet om han skulle få tillit. Foto: Håkon Eliassen / NRK

Harberg er denne perioden nestleder i kontroll- og konstitusjonskomiteen, og var i forrige periode leder av familie- og kulturkomiteen.

En fjerde kandidat som nevnes av noen få er rutinerte Ingjerd Schou (63) fra Østfold. Hun er en av Høyres lengstsittende stortingsrepresentanter og har også statsrådserfaring.

Etter det NRK forstår taler det sterkt mot henne at hun var en av de fem visepresidentene i Olemic Thommessens presidentskap i forrige periode, og dermed er for tett assosiert med byggeskandalen.

Kan bety flere rokeringer

Dersom Trond Helleland skulle bli fristet av landets høyeste tillitsverv etter Kongen og over en halv million mer i lønn, må han altså etter alt å dømme gi fra seg vervet som parlamentarisk leder i Høyre.

Da kan dagens parlamentariske nestleder Tone Trøen rykke opp og bli nummer én i Høyres gruppe etter bare drøyt fire år på Stortinget.

Det er få andre som trekkes frem som parlamentarisk leder-materiale nå. Noen få peker på finanspolitisk talsperson Henrik Asheim (34) og nestleder i energi- og miljøkomiteen Tina Bru (31) som mulige kandidater, men ung alder taler trolig mot de.

– Hvis ikke Nikolai Astrup hadde blitt hentet av regjeringen og blitt statsråd i januar hadde denne kabalen vært veldig enkel. Da hadde Helleland blitt president, og Astrup parlamentarisk leder, men nå er det litt mer åpent, sier en kilde.

Blir klart i løpet av få dager

Etter det NRK får opplyst tar Høyre sikte på at Olemic Thommessen formelt får avløsning som stortingspresident torsdag om én uke.

Regjeringen har budsjettkonferanse og Stortinget møtefri mandag til onsdag, og første ledige dag for formelt valg i salen er dermed torsdag.

Valget av Stortingspresident skjer skriftlig, og normalt så godt som enstemmig. Det var et historisk unntak da hele venstresiden stemte mot og Olemic Thommessen ble valgt med knappest mulig flertall sist høst.