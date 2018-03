Olemic Thommessen trekker seg som stortingspresident

– Så lenge man er valgt på et flertall så har man en jobb å gjøre. Så lenge det flertallet ikke har gitt noen annen beskjed har jeg konsentrert meg om det som er viktig, nemlig byggesaken.

Det sa avtroppende stortingspresident Olemic Thommessen (H) til NRK etter å ha informert Stortinget om at han trekker seg fra vervet.

– Jeg har oppfattet meg som på post og valgt av et flertall i salen. Når det flertallet ikke er der lenger, da er det naturlig å trekke seg tilbake, sa Thommessen.

Da hadde han meddelt et samlet Storting om beslutningen.

– Jeg har fått beskjed om at KrF har trukket sin støtte for meg som stortingspresident og jeg vil derfor gå av i den rollen. Jeg vil legge til rette for at vi innen kort tid kan få valgt en ny president, sa Thommessen fra Stortingets talerstol.

Han sa også at byggesaken er og har vært en vanskelig sak for Stortinget.

– Jeg håper dette kan bidra til ro om saken og at vi kan få brakt den videre på best mulig måte.

Politisk kommentator Magnus Takvam i NRK sier KrF var tungen på vektskålen for Thommessens avgjørelse.

– Det som utløser dette er at KrF ikke lenger kan stille seg bak Thommessen som følge av byggeskandalen. KrF har gitt de øvrige partiene, som utgjorde flertallet da Thommessen ble gjenvalgt i oktober, beskjed om dette. Thommessen tar konsekvensen og trekker seg om kort tid fordi flertallet bak hans verv er borte, sier politisk kommentator Magnus Takvam i NRK.

Fra vondt til verre

Byggeskandalen på Stortinget er saken som har gått fra vondt til verre for både Stortinget, Stortingets presidentskap og for stortingspresident Olemic Thommessen (H).

Prosjektet skulle i utgangspunktet koste i overkant av én milliard kroner. Når Thommessen trekker seg er regningen på 2.3 milliarder.

Slik har byggeskandalen utviklet seg.

I løpet av prosjektet har Stortinget utbetalt penger til 116 ulike leverandører. En kvart milliard er utbetalt til Multiconsult, veskebutikken Louis Vuitton har fått over kvart million i kontorleie, mens arbeiderne fikk hamburgere for 33.000 kroner.

Det har gjort at tilliten til Thommesen har blitt tynnslitt i flere partier. Både SV og Arbeiderpartiet har vært tydelige på at stortingspresidenten, som har sittet med det øverste politiske ansvaret for gjennomføringen av prosjektet, bør vurdere sin stilling

– Vi har gitt ham rådet at han bør trekke seg. At han gjør det i dag... vi får si det er klokt at Stortinget nå får velge en ny president, sier Støre torsdag.

Han sier Høyre ikke har evnet å rydde opp i bråket rundt den avgåtte stortingspresidenten, men at KrF til slutt har måttet trekke konklusjonene.

– Det betyr at Thommessen har mistet tilliten til flertallet på Stortinget, og det er på det grunnlaget han har trukket seg, ikke ut fra en dypere erkjennelse om at det er gjort feil, sier Støre.

KrF ble tungen på vektskålen

Thommessen ble valgt som stortingspresident med Høyre, Frps, Venstres og KrFs stemmer. Det er årsaken til at KrFs vurdering av om de har tillit til Thommessen har blitt avgjørende for avgjørelsen om at stortingspresidenten trekker seg.