Verdikamp i Høyre om eggdonasjon

Etter ett år i tenkeboksen skal Høyres første nestleder Jan Tore Sanner legge frem prinsipprogramkomiteens forslag til hva partiet skal mene om bioteknologi på Høyres sentralstyremøte klokka 10 mandag.

Tone W. Trøen (H) er bekymret for at et ja eller nei til eggdonasjon kan få større, etiske ringvirkninger for fremtidige generasjoner. Foto: Camilla H. Wernersen / NRK

Uenigheten var så stor at Høyre valgte å utsette konklusjonen da de behandlet bioteknologimeldinga i fjor.

Ifølge Trøen, som leder familie- og kulturkomiteen på Stortinget for Høyre, er det mange i partiet som mener det er et viktig argument at barn alltid har tryggheten om at den som føder deg er din genetiske mor.

Landsmøtet får sisteordet

– I tillegg er eggdonasjon mellom kvinner en mer omfattende medisinsk prosedyre enn sæddonasjon, som gjør at mange er bekymret for å åpne den døra i den bioteknologiske utviklingen, utdyper hun i NRKs Politiske kvarter.

Det er Høyres landsmøte som til slutt avgjør hva partiet skal mene i april. Arbeiderpartiet har blant annet kritisert Høyre for å bruke for lang tid på å ta stilling i saken.

– Som konservativt parti må vi også diskutere hva en åpning for eggdonasjon vil ha å si for framtidige generasjoner, og være føre var, svarer Trøen.

– Vanskelig å si nei, når vokse kvinner selv vil

Sandra Bruflot (H) peker på at Norge har hatt sæddonasjon i flere tiår, og at man også bør åpne for å hjelpe når det er kvinnen som ikke kan få barn. Foto: Camilla H. Wernersen / NRK

Sandra Bruflot (H) har lenge kjempet for å tillate at kvinner skal få lov til å få egg fra en annen kvinne, og at enslige skal få hjelp til å bli foreldre.

– Jeg har forståelse for at mange synes det er vanskelig. Den viktigste grunnen til at vi bør si ja er at det kan hjelpe ufrivillige barnløse til å få barn.

Bruflot ser argumentet om at det er stor medisinsk forskjell på sæd- og eggdonasjon:

– Men det er likevel slik at dette er voksne kvinner som selv velger å gå gjennom en hormonbehandling, og som selv velger å donere egg, og da er det vanskelig at jeg som politiker skal si at det får du ikke lov til, fordi jeg mener dette er medisinsk vanskeligere enn sæddonasjon.

Hun peker på at Norge har hatt sæddonasjon i flere tiår, og at man også bør åpne for å hjelpe når det er kvinnen som ikke kan få barn.

Kristelig Folkeparti (KrF) og Senterpartiet er de eneste partiene på Stortinget som klart sier nei til eggdonasjon. Arbeiderpartiets landsmøte har landet på at ufruktbare kvinner skal få egg av andre.