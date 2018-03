Helleland utelukker ikke å overta etter Thommessen

Det er opp til Høyre å nominere en ny kandidat til vervet som stortingspresident etter at Olemic Thommessen i dag trakk seg.

Vedkommende vil få ansvaret med å lede innspurten av det rådyre byggeprosjektet på Stortinget, som så langt har kostet 1,2 milliarder kroner mer enn budsjettert.

– Er du en kandidat selv?

– Det vil jeg ikke kommentere, sier Helleland.

Milliardsprekk

KrF-leder Knut Arild Hareide ringte Helleland selv i går kveld for å fortelle at partiet ikke lenger har tillit til Thommessen som stortingspresident.

– Da syntes han det var naturlig å tre tilbake. Nå vil han lede presidentskapet fram til det blir valgt en ny president, sier Helleland.

Frem til nå har Thommessen forklart den siste budsjettsprekken med at han ikke fikk nok informasjon fra tidligere stortingsdirektør Ida Børresen.

– Jeg er lei meg for KrFs avgjørelse, men samtidig skjønner jeg at dette har vært en vanskelig for KrF og alle her på Stortinget. Det er en skandale dette byggeprosjektet, det har gått over alle støvleskaft økonomisk, sier Helleland.

Han mener Thommessen også har gjort mye bra i sin tid som stortingspresident, og trekker fram rollen han hadde i feiringen av grunnlovsjubileet i 2014.

– Det er en vanskelig dag for Høyre. Det er et nederlag når en stortingspresident må trekke seg. Men jeg er glad for at det er tillit til at Høyre vil finne en god erstatter, sier Helleland.

KrF-leder Knut Arild Hareide forteller pressen hvorfor han ikke lenger har tillit til Olemic Thommessen som stortingspresident. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Skal finne ny

Nå starter Høyre prosessen med å finne Thommessens etterfølger. Avgjørelsen vil ifølge Helleland tidligst komme etter stortingsgruppens møte onsdag neste uke.

– Har du noen kandidater på blokka?

– Jeg har nok tenkt litt, men jeg har ikke tenkt å tenke høyt, sier Helleland.

– Det er kvinnedag i dag, hva med å få på plass en kvinnelig stortingspresident?

– Det er fin dag for å spekulere i det, men vi har ikke konkludert. Da kan jeg ikke si det. Men det hadde selvsagt vært fint å få en kvinnelig stortingspresident.