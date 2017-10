Etter at alle stemmene var opptalt, var det klart at Olemic Thommessen (H) var valgt til Stortingspresident med knapp margin. 86 stemte for Thommessen mens 80 stemte for motkandidaten Eva Kristin Hansen (Ap). 3 stemte blankt.

Eva Kristin Hansen ble så valgt til Stortingets 1. visepresident med overveldende flertall. 147 stemte for Hansen, mens 22 stemmer var blanke.

Thommessen er omstridt

Tradisjonelt har de andre partiene på Stortinget stilt seg bak kandidaten til partiene som sitter i regjering, men det har ikke skjedd i år.

Foto: Siv Sandvik / NRK

Etter massiv kritikk mot Thommessen i flere saker, hadde både Ap, Sp, SV og KrF bedt Høyre om å peke på en annen enn Thommessen.

Sakene Thommesen har fått kritikk for er blant annet håndteringen av overskridelsene i forbindelse med ombyggingene på Stortinget, forholdet til EOS-utvalget for de hemmelige tjenestene samt at han trakk statsminister Erna Solbergs navn inn i sin private jakt etter 200 millioner kroner på skatteparadiset Guernsey.

Ønsket om en annen kandidat en Thommessen ble ikke oppfylt, og det resulterte i at Arbeiderpartiet bestemte seg for å nominere en motkandidat i Eva Kristin Hansen (Ap).

Det er første gang det stilles motkandidat siden tilsvarende valg i 1972 (se faktaboks).