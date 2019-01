Stortingets byggeskandale klar til å bli tatt i bruk – kan ha svekket folks tillit

Drøyt 100 stortingsrepresentanter og ansatte fra fire partier får nye kontorer når de kommer på jobb mandag 14. januar.

Det har hatt sin pris. Prosjektet sprakk med over 1,2 milliarder kroner. Til slutt måtte både stortingsdirektøren og stortingspresidenten byttes ut.

Byggeprosjektet sprakk med over 1,2 milliarder kroner. Nå skal bygget i Prinsens gate 26 snart tas i bruk. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Jobben er ikke over

Tone W. Trøen tok over presidentklubben fra Olemic Thommessen og har siden i fjor vår styrt etter det sist oppjusterte budsjettet på 2,3 milliarder kroner.

Men jobben er ikke over selv om nytt bygg og varemottak er klart til å bli tatt i bruk. Nå handler det om å gjenoppbygge anseelsen blant folk flest.

– Vi bor heldigvis i et land med høy tillit – også til Stortinget. Men denne type saker med så stor kostnadsoverskridelse kan bidra til å svekke den tilliten.

Så håper jeg den ikke er svekket over tid, men noe vi kan reparere, sier Trøen.

Trygt og sikkert

Prinsens gate 26 er et av nabobyggene til den historiske stortingsbygningen. Her er 7.770 kvadratmeter over seks etasjer pusset opp, samtidig som den gamle fasaden ut mot Wessels plass er beholdt.

Et parti innenfra det nye bygget i Prinsens gate 26 som skal tas i bruk den 14. januar. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Jeg, og jeg tror hele Stortinget, er først og fremst glade for at vi nå kan ferdigstille prosjektet. Det har vært svært krevende over mange år.

Nå har vi fått et funksjonelt, nyrestaurert bygg som er trygt og sikkert.

– Men har det vært verdt pengene?

– Det er vanskelig for meg å svare ja eller nei på det spørsmålet. Dette er blitt et trygt og sikkert bygg.

– Det viste seg også å være et svært komplisert bygg, noe jeg også regner med at evalueringen vil vise, sier Trøen.

Les også: – Forstår at byggeprosjektet må få en politisk konsekvens

Flertallet skjermer stortingslønnen etter byggeskandalen

Evalueres

Under en omvisning med pressen fredag ble det opplyst at en stor del av kostnadene har gått med til å øke sikkerheten. Blant annet har vinduene fått dobbel sikring – et tiltak som fulgte av 22. juli-rapporten.

Det store hullet ved Stortinget ble dyrere og dyrere. Budsjettsprekken førte med seg at både en stortingspresident og en direktør måtte byttes ut. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Aftenposten avdekket i fjor høst at i tillegg til selve byggesprekken på 1,2 milliarder kroner, kan ytterligere 219 millioner påregnes i ekstrakostnader i tilknytning til prosjektet. Oppgraderingen av Wessels plass er dessuten økt fra 11 til rundt 60 millioner kroner.

Til slutt mistet KrF tålmodigheten og kalte det en byggeskandale. Dermed mistet Olemic Thommessen støtten fra flertallet og ble byttet ut.

– Dette har blitt et prosjekt som har kommet helt ut av kontroll, sa stortingsrepresentant fra KrF i Vest-Agder Hans Fredrik Grøvan i mars i år.

Stortingspresident Tone W. Trøen understreker at byggeprosjektet skal evalueres grundig. Selve fasiten for den endelige sluttregningen kommer «i løpet av 2019».

– En viktig lærdom er at et lignende prosjekt i fremtiden skal få en helt annen organisering, sier hun.

Skulle pusse opp for en liten sum

Opprinnelig handlet prosjektet kun om å pusse opp kontorene i Prinsens gate 26 og var beregnet å koste 70 millioner kroner.

Det utvidede prosjektet var i mai 2014 beregnet å koste 1,1 milliarder kroner. Sluttsummen ender på rundt 2,3 milliarder kroner.

Prosjektet har endt opp med at Stortinget har fått pusset opp kontorene i Prinsens gate 26 og i tillegg bygget nytt post- og varemottak under Wessels plass, samt ny kjøretunnel mellom varemottaket og Rådhusgata.