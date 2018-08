Isfront i retten

Eirik Jensen ankom den historiske ankesaken klokken 08.25, i god tid før oppstarten klokken 09. Da Gjermund Cappelen kom rett før 09, var det ikke noe tegn til at de to ville hilse på hverandre.

På grunn av plassbegrensningen i sal 250 sitter Cappelen på raden bak Jensen.

Cappelen ser av og til i retning av Jensen, mens Jensen ikke har prøvd å få blikkontakt med Cappelen.

– Jeg har ikke noe å si jeg nå, sa Cappelen til pressen på vei inn i salen.

– Hvordan er det å se Eirik Jensen i dag?

– Det kan du selv tenke deg.

Jensen har hevdet at Cappelen kun var en kilde til informasjon om andre kriminelle, mens Cappelen i avhør med politiet hevdet at de to hadde et kriminelt samarbeid gjennom en årrekke.

Ikke mentalt til stede

NRK fikk en prat med Eirik Jensen på vei til retten. Da sa Jensen at han ikke hadde vært mentalt til stede i tingretten, der han ble dømt for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av 13,9 tonn hasj.

– Jeg var ikke mentalt til stede i tingretten Du trenger javascript for å se video. – Jeg var ikke mentalt til stede i tingretten

Nesten ett år har gått siden Eirik Jensen og Gjermund Cappelen ble dømt til henholdsvis 21 års fengsel og 15 års fengsel i Oslo tingrett. Nå er de tilbake i akkurat samme sal.

Både Jensen og Cappelen skal forsøke å overbevise en jury av likemenn om at det er deres versjon av relasjonen de to hadde, som er den riktige.

Jensen, som har vært en fri mann etter dommen i tingretten, er iført dongeribukse og hvit skjorte med en skinnjakke over.

Under juryutvelgelsen snakker han med forsvarer John Christian Elden.

Både aktor og forsvarere har mulighet til å skyte ut jurymedlemmer de mener er uegnet til å dømme i saken.

Gikk på befalskole med Jensen – valgt bort

For at juryen skal bestå av like mange menn og kvinner, er det bare menn som kan velges bort.

Forsvarer John Christian Elden velger å «skyte ut» to menn fra juryen, en 60 år gammel konsulent fra Bærum og en 31 år gammel pilot fra Oslo.

Spesialenheten velger å skyte ut en 62 år gammel mann fra Bærum, som jobber som seniorrådgiver for beredskap og sikkerhet. Spesialenheten har tidligere villet kaste ut jurymedlemmet, fordi han har gått på befalskole med Jensen.

Litt etter klokken 09.40 var 12 personer valgt ut til å sitte i juryen. Ti blir plukket ut når saken er ferdig.

Det er denne juryen, bestående av vanlige folk uten juridisk bakgrunn, som en gang etter nyttår skal ta stilling til om de mener Jensen er skyldig i grov korrupsjon og medvirkning til smugling av tonnevis med hasj.

Jensens og Cappelens ankesak Ekspandér faktaboks Ankesaken starter 28. august i Borgarting lagmannsrett. En jury på ti personer avgjør skyldspørsmålet.

Eirik Jensen ble i tingretten dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av 13,9 tonn hasj.

Gjermund Cappelen ble dømt til 15 års fengsel for grov korrupsjon og innførsel av 16,7 tonn hasj.

Jensen har anket skyldspørsmålet. Cappelen har erkjent skyld, men anket straffutmålingen.

Flyttet Cappelen

Ankeforhandlingen er underlagt Borgarting lagmannsrett, men pågår av praktiske hensyn i samme sal som sist, rettssal 250 i Oslo tingrett. Og fordi det i ankesaken også skal være plass til en jury på 12 personer, blir Eirik Jensen sittende med Gjermund Cappelen bare noen meter bak seg i salen.

Planen var opprinnelig at Cappelen skulle sitte rett bak Jensen. Dette ønsket ikke Jensen, og Cappelen ble derfor flyttet, slik at han nå sitter på skrå bak Jensen.

Historisk ankesak

Juryordningen er egentlig avviklet i Norge. Kjennelsen som blir avsagt neste år er dermed den siste som avsies av en jury her til lands. Det er en av grunnene til at Jensen-ankesaken er historisk, uansett utfall, skriver NRKs krimekspert Olav Rønneberg.

Etter juryutvelgelsen skal tiltalene mot Cappelen og Jensen leses opp. Deretter holder Spesialenheten for politisaker, ved sjef Jan Egil Presthus og assisterende sjef Guro Glærum Kleppe, sitt innledende foredrag.

Her skal de legge fram rammene for hvordan de skal bevise at Eirik Jensen er skyldig i de kanskje mest alvorlige lovbruddene begått av en norsk politimann, noen gang. Jensen har i forkant av saken sagt at store deler av det siste året har gått med på å lese saksdokumenter.