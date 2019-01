Eirik Jensen: Jeg føler meg dolket i ryggen

Eirik Jensen leste opp notatene sine fra en datamaskin. Han har jobbet med teksten i sluttinnlegget to uker.

– Ærede lagrett, dommere. Dette har vært en lang reise. Jeg vil bare kommentere en ting, det man kaller liv og lære, på godt og vondt. Jeg har gjort mye rart i min karriere. Ikke alt har vært like bra, noe har vært uansett utfall her, noe positivt, startet Jensen.

– Jeg blir mildt sagt forbannet når jeg nærmest blir stilt til veggs fordi jeg gjør jobben min, skaffer informasjon, blir oppringt og bedt om å skaffe informasjon, sa Jensen.

Han beskrev Cappelen som kynisk og beregnende i sluttkommentaren sin.

– Som informant og kilde er dette utrolig bra egenskaper. Men som menneske kan det bety trøbbel, sa den tidligere politimannen inne i rettssalen.

Jensen sa at han aldri hadde sagt det tidligere, men at han de siste årene har følt seg dolket i ryggen.

– Det er en tung følelse, innrømmet han.

– Min kamp

Eirik Jensen brukte også en referanse til forfatteren Karl Ove Knausgård.

– Han skrev boken «Min kamp». Min kamp har pågått i fem år. Hver dag, hver helg, Jeg har levd med dette 24/7, viet livet mitt til virksomheten og folk som har gitt meg tillit og informasjon om kriminalitet og hvem som utfører det. Dette har jeg gjort med livet som innsats, sa Jensen.

Jensen sa at dette er den siste gangen han kommer til å prate med retten, og at han var forberedt på alt.

– Jeg håper at man bruker tiden til å gå igjennom det som er framlagt, og vurderer og så får retten ta den beslutningen man mener er riktig. Takk for oppmerksomheten, avsluttet Jensen.

Går mot slutten

Eirik Jensen ble i tingretten dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av 13,9 tonn hasj. Skyldspørsmålet ble anket, og i dag var hans siste mulighet til å overbevise juryen.

Jensens forsvarerteam har de siste dagene holdt sin prosedyre i Borgarting lagmannsrett.



Forsvarerne har gått igjennom tidslinjene sine og gått igjennom bevisene i saken for å vise at det var Jensen som styrte Cappelen, og ikke motsatt slik Spesialenheten påstår.

– Beroligende meldinger

Forsvarerne mener at SMS-kontakten mellom Jensen og Cappelen viser hvordan den tidligere politimannen hele tiden var på jakt etter informasjon fra kilden sin.

– Når yngre trenger opplysninger, så ringer de Jensen fordi han har et nettverk. Det er virkeligheten dere må se på, ikke papirene. Det er i virkeligheten han har sørget for at gjenger ble stoppet, sier forsvarer John Christian Elden.

Spesialenheten mener det viser at Jensen bisto og hjalp Cappelen med innførsel av narkotika. De mener Jensen er narkotikaimportørens medhjelper over mange år.

AKTORATET: Guro Glærum Kleppe og Jan-Egil Presthus fra Spesialenheten. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Det er beroligende meldinger. Han er politimannen som sier ifra til hasjimportøren at han følger med på deg, sa Guro Glærum Kleppe, assisterende sjef i Spesialenheten da hun holdt sin replikk.

Hun mente også at det er bevist over enhver tvil om at oppussingen av badet til Jensen i 2005 og 2006 er korrupsjon. Det samme er Tag Heuer-klokken Jensen fikk av Cappelen, mener aktoratet.

– Svar nei

I dag var det forsvarer John Christian Elden som holdt avslutningsprosedyren. Han kritiserte etterforskningen mot Jensen, og mente at Spesialenheten nærmest uten bevis valgte å tro på Gjermund Cappelen.

Mot slutten av prosedyren henvendte Elden seg til juryen som i neste uke skal trekke seg tilbake for å finne sin kjennelse.

– Det er ikke bevis for at Jensen har medvirket til noen konkret innførsel av narkotika. Han har heller ikke mottatt noen utilbørlig fordel i sin rolle som politimann, sa Elden, som ber juryen om å frifinne den tidligere politimannen.

– SVAR NEI: Forsvarer John Christian Elden sier at juryen må svare nei på spørsmålene om straffskyld i hovedspørsmålene om narkotika og korrupsjon. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

– Det er i saken ikke bevis for at Jensen har medvirket til noen innførsel av narkotika. Dere kan ikke svare noe annet enn nei på hovedspørsmålet. På korrupsjonsposten mener jeg også dere må svare nei. Om dere finner en klokke-reparasjon eller mobiltelefon bevist, er det i hvert fall ikke grov korrupsjon.

Dommeren spurte Elden om hva slags påstand han ville nedlegge.

– Påstand og påstand. Jeg har en oppfordring til lagretten om at dere svarer nei på begge hovedspørsmålene, sier Elden.

Dersom juryen svarer nei, vil Eirik Jensen frifinnes.

Latter blant publikum

Elden mener Cappelen ikke ville dra inn Jensen i saken med en gang, men at det kom etter hvert, og at han da ville «please» politiet.

FÅR SNART SVAR: Sier juryen ja eller nei? Snart får den tidligere politimannen svaret. Foto: Svein Vestrum Olsson / NRK

Elden mener Cappelen bare la på antall kilo for å ramme Jensen mer.

– Hadde han lagt på noe til, hadde han vel vært straff-fri, sa Elden til latter fra noen blant publikum.

Et av de viktigste bevisene mot Jensen, har vært oppussingen av badet hans. Under avslutningsprosedyren sa Elden at han ikke visste om det var Gjermund Cappelen som hadde betalt for badet.

– Det er ingen opplysninger om at Cappelen har betalt for noe. Betalingene mangler, sa Elden.

I neste uke skal juryen trekke seg tilbake. Avgjørelsen i ankesaken kommer til å bli historisk fordi det er den siste som avsies av en jury her til lands.