Internasjonal papirmangel truer bokbransjen

– Jeg har jobbet med innkjøp i 30 år, men aldri opplevd lignende, sier Roy Jensrud, produksjonssjef i Cappelen Damm.

Fjoråret var et godt år for forlagene. Men i år har lykken snudd.

Den pågående papirmangelen berører både Europa og USA.

– Jeg merket det våren 2021. Da var det en ubalanse i tilbud og etterspørsel, sier Håvard Grjotheim, daglig leder i Scandbook trykkeri.

Trykkeriet forberedte seg på en krevende høst og halvår. De var bekymret for å ikke få nok volum for å kunne oppfylle krav og ønskemål fra deres kunder til å levere på dato.

Ifølge Grjotheim er det flere faktorer som spiller inn på mangelen, blant annet koronaviruset. Det har ført til sykdom og fravær på trykkeriene.

Uten muligheten for hjemmekontor, har det manglet flere arbeidere, forteller han.

– I løpet av høsten har vi hatt mangel på sjåfører i Tyskland på 60–70 000 personer. England med kanskje 100 000 personer. Det blir som dominobrikker som faller. Det ene leder til det andre, sier Grjotheim.

SLITER: Trykkeriet Scandbook har vært bekymret for å ikke kunne levere på dato. Foto: Jonas Lemezis / Jonas Lemezis

Flere papirfabrikker har stengt ned. Blant annet Stora Enso fabrikker i Sverige og Finland. Vaksineskepsis i land i Øst-Europa, der flere norske forlag har trykkerier, har også spilt en rolle.

– Det betyr at enkelte trykkerier mister sentrale personer, sier Gunnar Totland, forlagssjef i Solum Bokvennen.

Klimaendringer er en faktor

I kjølvannet av pandemien har også konkurrerende produkter som de nye papirsugerørene som har tatt over for de i plast, utfordret trykkeriene.

– Alt som nå skal over på papir fra plast, det spiser av produksjonen av papir, sier Totland

Også klimaendringer truer papirproduksjonen.

– USA har fått mye tømmer fra Canada. Nå har USA vært utsatt for mye større naturkatastrofer, for eksempel sykloner.

Det har ført til behovet for tømmer for å bygge opp igjen, forklarer Totland.

Når det ikke har vært nok tømmer fra Canada, har USA sett til Europa. Dermed ser Europa til Russland.

Men i Russland har det vært enorme branner på grunn av klimaendringer, sier Totland.

Forlagene har forsøkt å få papir fra andre steder. Men papirmangel er det overalt.

BRANN: Europa har begynt å se til Russland for papir, men der er det store skogbranner som påvirker tilgjengeligheten. Foto: Vasily Kuper / AP

Forfatterbesøk uten bok

Forlagssjefen i Solum Bokvenn fikk beskjed om seks ukers leveringstid på papir.

En konsekvens ble forfatterbesøk fra over altanyteren- uten utgitt bok.

– Vi har hatt utenlandsbesøk uten bok. Forfatteren Yanick Lahens kom fra Haiti uten at vi hadde fått noen bok fra trykkeriet. Det er jo ikke noe vi ønsker, sier Totland.

Heldigvis var det ingen sure miner fra besøket.

Forlaget Gyldendal har også kjent på konsekvensene av papirmangelen.

– Vi anslår at det totalt gjelder et titalls utgivelser med en forsinkelse opp til to uker. Vi jobber nå kontinuerlig med å følge opp hver enkelt produksjon tett og har flyttet produksjonssted på ganske mange av utgivelsene for å komme i mål, sier Karen Onsager Keiserud, konserndirektør i Gyldendal.

Keiserud regner med at det kommer til å stabilisere seg utover, men at det kan ta tid før markedet er helt i gjenge igjen.

Også Det Norske Samlaget som gir ut bøker på nynorsk opplever også forsinkelser.

– Jeg vil anslå at 20 titler er påvirket på et eller annet vis, sier Håkon Kolmannskog, forlagssjef i Det Norske Samlaget.

Blant annet har boken Vestlandsvegar blitt utsolgt på én uke.

– Det er sånn som man bare drømmer om som forlegger, og da må man trykke på nytt. Men da viste det seg at den typen papir som er brukt i boka, kommer ikke til å bli produsert før i januar. Da må vi selvsagt endre papir, forklarer Skog.

Men selv å ha endret papirkvalitet ble det likevel utsettelser.

– Det er fortsatt flere ekstra uker før de leverer.

UTSETTELSER: Selv etter å ha endret papirkvalitet blir bøker fra Det Norske Samlaget forsvinner, det opplyser forlagssjef Håkon Kolmannskog Foto: Samlaget

Andre papiralternativer

Papirmangel var derimot ingen utfordring for forfatteren bak «Den store klimaguiden», Thomas Horne. I den var papiret laget av landbruksavfall.

– Da vi lagde boken tenkte vi systematisk på bærekraft og å produsere mest mulig miljøvennlig, sier Horne.

På en plante som for eksempel mais, ris eller hvete, er det mye av planten som ikke blir brukt. Dette ender ofte opp med at bøndene brenner det.

TENKE ALTERNATIVT: Forfatter Thomas Horne laget bok av landbruksanfall

Når papir produseres på dette isteden, og man henter inn avfallet som ikke brennes opp, så er det en klimagevinst, mener han.

– Det er så enormt potensial og ta av når det gjelder landsbrukaavfall over hele verden. Her må det vokse en etterspørsel etter dette slik at infrastrukturen for å hente inn og teknologien for å produsere slik at det blir bedre og billigere.

Roy Jensrud i Cappelen Damm tror likevel du trygt kan ønske deg bøker til jul.

– Det vi vil se, er at forlagene må ta større risiko enn vanlig. Det vil si at man trykker opp mer. Sånn at man er sikker på at man ikke går helt tom før jul.

– Nå kommer heldigvis bøkene etter hvert, så det blir jul i år igjen, forsikrer han.