Helsedirektoratet: Vil endre rådene for antibiotikabruk

De aller fleste av oss har vært igjennom én eller flere antibiotikakurer. Og rådet har alltid vært: Ta hele kuren, selv etter at du føler deg frisk.

Men nå ser det ut til at dette rådet blir endret fra Helsedirektoratet:

– Kunnskap trekker i retning av at man kan avslutte antibiotikakuren tidligere enn man har trodd før. Det er viktig å redusere antibiotikabruken her i landet, sier Bjørn Guldvog, direktør i Helsedirektoratet.

Direktør i Helsedirektoratet Bjørn Guldvog sier de har redusert antibiotikabruken med 26 prosent fra 2012 til 2017. Han vil fortsette å jobbe for videre reduksjon. Foto: Rebecca Ravneberg / Helsedirektoratet

Direktoratet er i samarbeid med leger i gang med å endre regelverket.

Trussel mot helsen

Antibiotikaresistens er den største trusselen mot helsen vår, ifølge Verdens helseorganisasjon. Derfor mener nå direktoratet at flere tiltak må til for å få ned unødvendig bruk av antibiotika.

– Jeg kan ikke gå ut generelt å si at kurene må avsluttes tidligere, men vi har allerede endret anbefalingene for urinveispasienter fra 7–10 dager ned til tre dagers antibiotikakur. Vi jobber videre for å få ned unødvendig bruk av antibiotika, sier direktør i Helsedirektoratet Bjørn Guldvog.

En av Norges fremste infeksjonsmedisinere, professor Dag Berild, sier det er på høy tid å få bukt med myter som fører til unødig bruk av antibiotika.

– Legene har vært inaktive og autoritetstro mot gamle guruer, sier professor i infeksjonsmedisin Dag Berild. Foto: Nyhetsspiller

– En myte

– Det finnes ingen bevis for at man skal fullføre penicillinkuren for å forhindre antibiotikaresistens. Det er en myte, sier Berild, som er professor ved Oslo Met.

– Leger kan for lite om antibiotika

En av mytene han går løs på er altså at man må fullføre en penicillinkur selv om man føler seg frisk. Berild mener både legemiddelindustrien og legene har bidratt til myten.

– Når vi har fått bedre forståelse for hvordan bakteriene arter seg, forstår man det er feil at man skal fullføre kuren selv om man føler seg frisk.

Helsedirektoratet jobber for å redusere bruken av antibiotika i Norge. Direktør Bjørn Guldvog sier de har hatt suksess med sin kampanje så langt. Foto: Allan Klo / NRK

Kampanje virker

Helsedirektør Guldvog mener de har klart å redusere antibiotikabruken i norsk helsevesen med 26 prosent i en kampanje som ble startet i 2012.

– I disse dager treffer vi en beslutning om vi skal lage eller revidere alle anbefalingene på antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten. Man har tidligere ikke vurdert så nøye lengden på behandlingen med antibiotika, sier Guldvog.