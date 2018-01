Slik kan du bidra i kampen mot antibiotikaresistens

– Gå til legen for å få et godt råd, men ikke gå bare for å få antibiotika. Ikke tenk at det er en bomtur hvis legen sier at du kan få slippe, for det kan heller være en fordel, sier Sophie Berg.

Hun er nyutdannet lege som har tjuvstartet legegjerningen med å skrive bok om overdreven bruk av antibiotika. Berg mener dette ikke er noe som bare angår myndighetene og legene, men at det er noe folk flest kan gjøre noe med.

Halvveis til målet

En god del infeksjoner er så alvorlige at det er kun antibiotika som kan være redningen. Men dersom kroppen slutter og reagere på antibiotika kan det også bli vanskeligere å transplantere organer, drive kirurgi og kreftbehandling.

– Alle behandlinger har med seg risiko for infeksjoner. Uten antibiotika i bakhånd eller i behandling, kan disse behandlingsformene være risikable, sier hun.

Helsemyndighetene i Norge har som mål å redusere antibiotikabruken med tretti prosent fra 2012 til 2020. De er nå halvveis i målet. Nå kurses leger og helsepersonell på sykehjem landet rundt for riktig bruk av antibiotika, og det gir resultater.

GODT FORNØYD: Morten Lindbæk, leder for Antibiotikasenteret for primærmedisin og professor i allmennmedisin, sier han er godt fornøyd med at de nå har redusert antibiotikabruken med 15 prosent på ett år. Foto: Camilla Veka/NRK

– I de fylkene vi har gjennomført dette til nå, har vi redusert bruken av antibiotika med 15 prosent i løpet av ett år, sier professor og leder for antibiotikasenteret for primærmedisin, Morten Lindbæk.

Men fortsatt skrives det ut for mye antibiotika i Norge, og helsemyndighetene ber leger holde igjen, spesielt nå når det er høysesong for infeksjoner.

– En god del leger er fortsatt for slepphendte, og det er særlig luftveisinfeksjoner som vi ser har betydelige potensial til å redusere bruken av antibiotika, Sier Lindbæk.

Vask hendene i lunket vann og såpe

Under svineinfluensaen som fant sted i Norge for noen år siden ble det oppfordret til bedre håndhygiene. Da så man en tendens til at det ble mindre infeksjoner i landet.

FOR Å REDUSERE antibiotika resistens må vi bruke mindre antibiotika mener forfatter og lege Sophie Berg. Foto: NRK

– God håndhygiene er viktigere enn mange tror. Etter at befolkningen ble bedre på håndvask, ble luftveisinfeksjoner redusert med tretti prosent, sier den ferske forfatteren og turnuslegen Berg.

Hun sier videre at det ikke er meningen å drepe og utslette disse bakteriene, men at de skal tynnes ut. Det gjør man gjennom en god håndvask.

– Vi skal alltid vaske hendene etter at vi har vært på toalettet, før man spiser og om man har tatt i ting som flere kan ha berørt, sier Sophie Berg.

