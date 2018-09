– Vi frykter at det kan bli vanskelig å få tak i vanlig penicillin i framtiden.

Det sier Steinar Madsen, som er medisinsk fagdirektør ved Statens legemiddelverk.

Grunnen er at det bare er få land som bruker vanlig penicillin, slik som Norden og Nederland.

– De store firmaene som før lagde antibiotika vi bruker i Norge, har endret hva de satser på. De vil heller lage medisiner som de tjener mer penger på.

Madsen forklarer at når få land bruker penicillin, blir det mindre etterspørsel. Dermed frykter han at legemiddelfirmaene ikke lenger vil lage medisinen.

– Da blir vi tvunget til å gå over til andre typer antibiotika, sier han.

Men andre typer antibiotika kan både være verre for pasientene og for utviklingen av bakterier som er motstandsdyktige mot antibiotika (antibiotikaresistens).

Noen bakterier er resistente mot antibiotika. Da kryper bakteriene helt inn til bakterielappen. Mens hvis antibiotika virker, blir det ring rundt slik det er på noen av bakterielappene her. Foto: Ola Helness / NRK

Også overlege Martin Steinbakk ved Folkehelseinstituttet er bekymret for utviklingen.

Han forteller at i Norge har vi for eksempel klart å behandle lungebetennelse med vanlig penicillin. I andre land brukes ofte sterkere antibiotika mot sykdommen.

– Foreløpig klarer vi oss, men jeg er bekymret for forsyningssituasjonen, sier han.

Mer bivirkninger

Penicillin dreper noen få og de nødvendige bakteriene.

Andre antibiotika dreper mye flere bakterier – også de gode bakteriene.

– Sterkere antibiotika vil gi mer bivirkninger som utslett, diaré og allergiske reaksjoner, sier overlege Dag Berild ved Ullevål universitetssykehus.

Også han er bekymret for at vanlig penicillin kan bli mangelvare, og han frykter at mangelen kan være med på å gi mer antibiotikaresistens i Norge.

– En av grunnene til at Norge har mindre resistens enn resten av verden, er at vi har vært flinke til å bruke vanlig penicillin, sier Berild.

Mer penger i kreftmedisin

Legemiddelindustrien (LMI) representerer legemiddelselskapene i Norge. Seniorrådgiver Inge Johansen sier han ikke er like bekymret som ekspertene.

– Vi anerkjenner at det er et problem fordi Norge er et lite marked med lav pris, men vi mener det fortsatt er et marked i Norge for vanlig penicillin, sier han.

Madsen i Legemiddelverket mener det er et problem at legemiddelfirmaene satser på andre legemidler, som for eksempel behandling av kreft. Det er mindre penger i å lage antibiotika, mener han.

– Vi ser at store firmaer som før satset på antibiotika, ikke gjør det lenger. De endrer sin portefølje.

Inge Johansen i LMI sier det stemmer at det i dagens system ikke er lønnsomt å satse på antibiotika.

– Dagens system gjør at bransjen satser på å utvikle medisiner som skal brukes, slik som for eksempel kreftmedisiner. Satsingen på antibiotika, som helst ikke skal brukes, blir derfor mindre.