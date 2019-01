Håper denne svampen kan løse en av verdens store kriser

– Denne svampen produserer et vidt spekter av forskjellige kjemiske stoffer og det er disse stoffene vi er interessert i å finne, sier Marek Cuhra.

Han er forsker ved Havforskningsinstituttet sin egen marine bank, MarBank i Tromsø. Her oppbevares prøver av organismer i havet fra 30 år tilbake i tid.

Foto: Kari Skeie / nrk

Svampen han er i ferd med å dissekere, er henta i en fjord utenfor Tromsø. De kjemiske stoffene den produserer gjør av svampen ikke blir begrodd og sjelden angrepet, ifølge Cuhra.

– Mer bakterier i havet enn på land

Slike egenskaper gjør at forskere tror at nøkkelen til en ny antibiotika kan finnes i havet i nord.

– Marine arter lever i et miljø der det finnes veldig mye bakterier. Mye mer bakterier, enn på land. Stoffene disse artene bruker for å motstå bakterieangrep, ønsker vi å utnytte til potensiell antibiotika, sier John Sigurd Svendsen, professor i kjemi ved Universitetet i Tromsø.

Marine arter har utvikla et system som gjør at de klarer å motstå bakterier på daglig basis. – Det gjør disse organismene spesielt interessante, sier professor i kjemi, John Sigurd Svendsen. Foto: Kari Skeie / NRK

Han og kollegene er nå i gang med å analysere prøver fra MarBank. Ved hjelp av egne digitale verktøy, skal de lete der ingen andre har lett før, sier Svendsen.

– Legemiddelindustrien er vant til å jobbe med små molekyler som kan kurere alminnelige sykdommer. Vi leter etter større molekyler. Det betyr at de kan gjøre mange andre ting. Ulempen er at de er vanskeligere å jobbe med. Det har gjort at legemiddelindustrien har skydd slike molekyler. Vi skal nå åpne denne døra for legemiddelindustrien. Det er vårt prosjekt.

I prosjektet Digibiotics har Svendsen med seg store legemiddelselskaper og 20 millioner kroner fra Forskningsrådet.

70 år med antibiotika Ekspandér faktaboks I over 70 år har vi hatt tilgang til antibiotika. Takket være antibiotika har vi ikke trengt å være redde for bakterielle infeksjoner i sår, bakterielle betennelser eller blodforgiftning. Uten tilgang på antibiotika ville det vært risikabelt å bruke cellegift som slår ut immunforsvaret eller å transplantere organer. Den omfattende bruken i vårt moderne samfunn har ført til at bakteriene har begynt å slå tilbake. Mange er blitt motstandsdyktig. Og de sprer sprer resistensen mellom seg. Vår levemåte med mye reising sprer de farlige bakteriene effektivt over hele jordkloden. På den måten blir problemet globalt.

Haster med å finne ny medisin

Bakterier som ikke lenger lar seg knekke av antibiotika er et økende problem både i Norge og internasjonalt. Hvert år dør 700.000 mennesker i verden fordi medisinen ikke lenger fungerer.

Ifølge Folkehelseinstituttet har utvikling av ny antibiotika nærmest stoppet opp de siste 30 årene.

– Det tar gjennomsnittlig 18 år fra man starter til man har et ferdig legemiddel, sier Svendsen.

Det er flere årsaker til at havet peker seg ut som stedet å søke etter ny medisin. Ny teknologi har de siste årene gjort det som i utgangspunktet er vanskelig tilgjengelig, lettere å finne.

Kjersti Lie Gabrielsen som leder MarBank, mener havet er riktig sted å lete.

– Det er ganske ferdigleita på land, men det er et stort uoppdaget univers nede i havet.