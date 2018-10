Her er planen for KrF-Hareides indremisjon: Ingen i ledelsen får reise alene

Kursen er satt for KrF-lederens misjonsreise i eget parti frem mot det ekstraordinære landsmøtet 2. november.

Der håper Hareide å få flertall internt i KrF for å felle Erna Solbergs regjering, og heller prøve å danne en regjering av KrF, Senterpartiet og Arbeiderpartiet, med SV på vippen.

For å forklare og forsøke å forankre sitt råd om sidevalg, legger Knut Arild Hareide nå ut på turné. Torsdag kveld drar han til Vennesla i Vest-Agder for å møte hele Sørlands-KrF, og fredag til Stavanger for å møte alle lokallagene på Nord-Jæren.

I neste uke får Trondheim, Bergen og Ålesund besøk. Det kan etter det NRK får opplyst fortsatt bli lagt opp til besøk flere steder.

Men én ting er avklart: Verken Hareide eller noen av nestlederne får delta på møter med partiorganisasjonen på egenhånd.

Begge nestlederne er som kjent uenige med Hareide og vil ha KrF inn i Høyre-Frp-Venstre-regjeringen.

– Vi reiser to eller tre fra partiledelsen til fylkeslagene fordi dette er viktige samtaler for oss. Og vi tror dette vil skape en god dynamikk og samtale rundt forberedelsene til det ekstraordinære landsmøtet, sier Knut Arild Hareide til NRK.

2. nestleder Olaug Bollestad sier det slik:

– Når vi skal reise rundt nå, så prøver vi å være sånn at vi er alle tre sammen, eller at vi hvertfall er to fra ledelsen samtidig. Det er ikke sånn at vi skal reise rundt og drive noen valgkamp på hver vår kant, for avgjørelsen har vi nå lagt i hendene på organisasjonen og det er de som skal ta den.

Bundne eller frie delegater

Før 193 delegater fra hele landet samles på det avgjørende landsmøtet, skal det på rekordtid avholdes ekstraordinære årsmøter i alle fylkes- og lokallag.

VIL BINDE DELEGATER: Beate Husa i Hordaland KrF. Foto: NRK

Et av de store slagene der blir, i tillegg til hva laget skal mene om selve veivalget, om hver enkelt delegat til landsmøtet skal få stemme fritt på landsmøtet, eller må stemme i tråd med flertallet i vedkommendes hjemfylke. Altså bli bundet.

KrFs gruppeleder på Hordaland fylkesting, Beate Husa, sier til Bergens Tidende at hun forventer at alle delegater derfra stemmer slik flertallet på fylkesårsmøtet vil, og ikke utfra personlig overbevisning.

Strid om lederstrid

Tirsdag kveld fortalte NRK at KrF har fått 422 nye medlemmer etter at Hareide ga råd om å svinge til venstre fredag. Det er imidlertid strid rundt årsaken til medlemsveksten, og redaktøren for den kristne avisen Dagen, Vebjørn Selbekk, har beskyldt KrFs partikontor for å formidle fake news.

I KrF strides man også rundt hvorvidt det faktisk er en lederstrid i partiet.

Flere enkeltmedlemmer, anført av fylkestingspolitiker Anne Ma Timenes i Vest-Agder, har tatt til orde for at Knut Arild Hareide må gå av som partileder. Det har igjen fått andre, som fylkestingspolitiker Trude Brosvik i Sogn og Fjordane, til å ta kraftig til motmæle.

Vil ikke si om han går om han taper

KrF-lederen selv hevder overfor VG at det ikke blir noen lederdebatt i partiet, selv om han skulle tape avstemmingen om veivalg på landsmøtet, og partiet gå inn i den sittende regjeringen.

Han vil samtidig ikke avvise at han kommer til å gå av om nettopp det skjer:

– Det vil ikke bli en debatt om mitt lederskap, selv om vi ender i regjering med Frp. Jeg vil ikke spekulere på hva som vil skje om jeg ikke lykkes med mitt alternativ. Jeg har sagt at jeg blir med i KrF uansett hva partiet lander på.

– Du melder deg ikke ut, nei. Men vil du fortsette å være partileder?

– Jeg vil ikke svare på hva som vil skje om jeg taper det valget. Men jeg sier at dette ikke skal føre til noen lederdebatt, sier Hareide til VG.