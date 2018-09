Halvparten av fylkeslederne i KrF går imot Hareides råd

NRK har snakket med 15 av 16 fylkesledere. Åtte går imot Hareides råd og vil heller inn i Solberg-regjeringen, tre støtter å gå inn i en regjering med Ap og Sp, mens de resterende fire ikke har gjort opp en mening ennå.

Ingen av fylkeslederne NRK har snakket med sier at Hareide har kontaktet dem for å høre deres synspunkter, før han rådet landsstyremøtet til å regjeringssonderinger med Sp og Ap.

VIL HA AVKLARING: Fylkesleder i Vestfold, Laila Eliassen, ønsker at det kommer en avklaring, og aller helst vil hun at partiet skal inn i Solberg-regjeringen. Foto: KrF

Fylkesleder i Vestfold, Laila Eliassen, mener det var på tide å få en avklaring om hva partilederen mener om hvilken side KrF skal være på i politikken. Men hun er uenig i Hareides vurdering.

– Jeg har ikke lest Hareides bok, men skjønte hvor det bar. Jeg mener ikke vi skal til venstresiden i politikken. De kristne verdiene har hatt mange kamper med venstresiden, og det er en vippefløy der også – SV nissen er på lasset, sier hun.

Fylkesleder i Buskerud Hege Irene Fossum deler heller ikke konklusjonen til Hareide. Hun mener partiet bør gå i dialog med sittende regjering.

– Det var modig av han å komme med sitt råd. Men det er ingen lederdebatt i partiet nå, sier hun.

Fylkesleder i Telemark, Erik Næs, støtter Hareides råd. Næs sier han ikke har visst i hvilken retning Hareide skulle gå før nå, men at han støtter at partiet bør vurdere å gå med venstresiden.

– Jeg støtter en sånn vurdering. KrF er et typisk sentrumsparti, som derfor bør vurdere venstresiden, sier han.

Uenige

NRK har også snakket med politikerne i KrFs stortingsgruppe. De er delt i synet på partiets vei videre.

I partigruppen på åtte, har partiets nestledere, Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad, samt Hans Fredrik Grøvan, vært tydelige på at de har vært imot Hareides forslag.

Tore Storehaug fra Sogn og Fjordane og Geir Jørgen Bekkevold støtter Hareides forslag. Torhild Bransdal vil ikke gå ut med hvem side hun støtter, mens Steinar Reiten sier han ikke vil inn i regjering i det hele tatt.

VIL IKKE I REGJERING: Steinar Reiten ønsker at KrF skal fortsette som et blokkuavhengig alternativ. Foto: Trond Vestre / NRK

– Jeg ønsker i utgangspunktet ikke at vi skal gå inn i regjering. Jeg mener at vi som et kristendemokratisk sentrumsparti, bør representere resten av sentrum. Det har vært en ønskedrøm for høyre- og venstresiden at vi går inn i en regjering, sier Steinar Reiten til NRK.

Avgjørende at KrF velger side

Flere av KrFs stortingspolitikere og fylkesledere som NRK har snakket med, mener det er avgjørende for KrFs fremtid at partiet tar et endelig valg. De får støtte av Vebjørn Selbekk, redaktør i den kristne avisen Dagen.

– Nå må man ta en avgjørelse. Og det er nesten bedre å ta en dårlig avgjørelse, enn ingen avgjørelse. For nå er partiet helt paralysert, og ingen ønsker den situasjonen.

Selbekk er også uenig med Hareide, og sier han tror det vil være bedre for partiet med en bevegelse mot høyre.

– Jeg tror at det å gå inn i en nåværende regjering vil være en mye bedre måte å skaffe økt oppslutning til KrF på. Går man til høyre, tror jeg man har en større sjanse for å overleve som stortingsparti, sier han.

Kan bety slutten for Hareide

Men dersom KrF ender opp med å velge høyresiden, tror Selbekk det betyr slutten for Knut Arild Hareide.

Det er helt åpent nå hva det ekstraordinære landsmøtet kommer til å gjøre, mener redaktør i «Dagen», Vebjørn Selbekk. Foto: Magnar Børnes

– Hvis Hareide får landsmøte mot seg, så kan ikke jeg se hvordan han kan sitte i en regjering med Frp etter det han har sagt i går. Han har ikke direkte stilt kabinettsspørsmål til partiet, men i realiteten så er det jo det han gjør.

Selbekk mener Hareides ønske om en omfattende partiprosess ikke er medisinen for å gjenreise partiet.

– KrF fremstår jo mer og mer som et seminar der man diskuterer ulike løsninger, istedenfor å ha en klar retning utpekt av lederen.

Dette sier redaktør i den kristne dagsavisen Dagen. Han mener KrF-leder Knut Arild Hareide fremstår som en klart svekket partileder etter gårsdagens dramatikk.

– Dette at han ikke har forankret sitt syn klarere enn han har gjort i partiorganisasjonen, tyder på at han blir litt overrasket over den motstanden som kommer. Og den kommer fra KrFU, nestlederne og fra kjerneområder på sør- og vestlandet.