236 lokallagsledere har svart: Full splittelse i KrF

NRK har fått svar fra 236 av 310 lokallagsledere over hele landet. Svarene viser at Knut Arild Hareide leder et parti som er delt på midten i spørsmålet om regjeringssamarbeid.

Men det er flere som svarer at de er imot et regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, enn de som sier at de støtter partilederen i valget.

99 sier nei til Ap, 82 følger Hareides råd, mens 55 lokallagsledere svarer at de er usikre, eller vil vente med å svare.

Partilederen rådet før helgen sitt eget parti til å gå i gang med en prosess for å innlede et samarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

– Om jeg ikke trodde at jeg kunne få partiet med på dette, hadde jeg ikke gitt det rådet, sa Hareide da til NRK.

Til tross for at partiet har fått 700 nye medlemmer siden fredag, har Hareide en stor jobb foran seg.

Laster Highcharts-innhold

* De som har svart at de ønsker å fortsette i opposisjon har vi registrert mot.

Agder vender ryggen til

For KrFs viktigste område, Agder, skiller seg markant ut med et rungende nei til Hareides ønske om regjering med Ap. Tre av partiets åtte stortingsrepresentanter kommer herfra.

Hele 20 av 24 lokallagsledere sier de ikke vil være med på samarbeid til venstre. 10 av lokallagslederne svarer at de vil inn i dagens regjering, mens 12 sier nei.

Leder i Birkenes KrF, Geir Colbjørnsen er en av dem som på ingen måte kan tenke seg å gå til sosialistene. Han mener dessuten det er på høy tid Hareide trer av.

– Det harmonerer dårlig å ha en leder som til de grader er i utakt med partiet han leder. Jeg mener han har utspilt sin rolle som leder for KrF.

23 lokallagsledere vil kaste Hareide

Gjennomgangen viser også at Hareide kan sitte utrygt i sjefsstolen. Bare åtte lokallagsledere på Agder sier de mener Hareide må fortsette som leder.

23 lokallagsledere vil bytte ut Hareide, og 81 har svart at de enten er usikre, ikke vil uttale seg eller at landsmøtet må bestemme. 132 svarer at partilederen har full tillit.

I Hareides eget fylke, Hordaland, får han massiv støtte til å fortsette som partileder. 19 av 24 lokallagsledere mener han fortsatt bør lede partiet.

– For meg var signalene Hareide kom med riktige. Jeg har full tillit til Knut Arild som partileder, sier leder i Austrheim KrF i Hordaland, Helge Dyrkolbotn.

Laster Highcharts-innhold

Regjere med FrP?

Men 61 lokallagsledere sier de ønsker å gå inn i dagens regjering med Høyre, FrP og Venstre. Også de to nestlederne, Olaug Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad ønsker å se på dette.

107 av KrFs lokallagsledere sier nei, hovedsaklig med begrunnelse i avstanden til FrP. 68 ledere vil ikke si hva de mener, eller har ikke konkludert.

For å forklare og forsøke å forankre sitt råd om sidevalg, legger Knut Arild Hareide nå ut på turné. Han får ikke dra uten en av de FrP-positive nestlederne.

KrF har innkalt til ekstraordinært landsmøte 2. november. Der skal 193 delegater fra hele landet avgjøre saken. Frem mot dette, skal det holdes over 300 ekstraordinære årsmøter i fylkes- og lokallagene.