– Jeg er overrasket. Dette er veldig høye tall, sier likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm.

Hun uttaler seg om resultatene fra en spørreundersøkelse gjort av NRK om kvinnelige stortingspolitikere, som svarer på spørsmål om uønsket seksuell oppmerksomhet i politikken.

25 sittende representanter oppgir at de har opplevd ulike former for uønsket seksuell oppmerksomhet i det politiske liv.

– Jeg er overrasket fordi det har vært enkeltsaker oppe i politikken der jeg har opplevd at partiene har tatt det alvorlig. Tall som dette er helt uakseptable og det er veldig alvorlig, sier Bjurstrøm.

Avbrøt situasjonen

Bjurstrøm er tidligere advokat, og har lang fartstid i politikken for Arbeiderpartiet. Fra 2009 til 2012 satt hun som arbeidsminister i Jens Stoltenbergs regjering.

Hun mener MeToo-kampanjen taler for situasjoner i arbeidslivet hvor det foreligger løse arbeidsforhold.

– Det virker som at arbeidstid utenom det normale, hvor man jobber tett og mye sammen under møter, seminarer og reiser trigger slike tilfeller. Også spesielt når det foreligger maktforhold – dette er det mye av i politikken, sier hun.

IKKE OPPLEVD SELV: Likestillingsombud Hanne Bjurstrøm sier hun selv ikke har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet i politikken, men at hun kanskje har vært heldig. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Selv sier hun at hun aldri har opplevd former for seksuell trakassering, men at hun har vært vitne til tvilsomme tilfeller.

– Det har kanskje vært relasjoner mellom yngre kvinner og eldre menn som ikke har vært helt bra, hvor man burde holdt seg tilbake, sier Bjurstrøm uten å utdype ytterligere.

Hun forteller at forholdene ikke lå ikke lå helt til rette for at hun kunne gripe inn, men at hun gjorde det på en mer diskrét måte.

– Jeg har kanskje vært i en situasjon hvor jeg har satt meg ned ved siden av og avbrutt den. Jeg tror det er viktig at folk – og særlig unge, er bevisste på at hele det kollegiale fellesskapet skal være til stede og hjelpe den som er utsatt, forteller ombuden.

Simonsen: – Det er sjokkerende

– Jeg er sjokkert over hvor dårlig partiene er til å håndtere disse sakene. Partiledelsen kommer sent inn der de har visst om det lenge og ikke grepet fatt i det, sier Marie Simonsen, politisk kommentator i Dagbladet.

Simonsen tror at MeToo-kampanjen har økt bevisstheten på seksuell trakassering denne høsten, men at NRKs spørreundersøkelse viser at vi enda ikke er helt i mål.

POLITIKERNE MÅ HANDLE: Politisk kommentator i Dagbladet Marie Simonsen, sier politikerne må slutte å snakke og starte å handle i tilfeller som gjelder seksuell trakassering Foto: Jarle Vines

– Det er sjokkerende at man ikke beskytter unge politikere bedre enn de har gjort. Jeg tror en del av sakene har satt en støkk i partiene og gjort at de har fått bedre ordninger, men denne undersøkelsen tyder vel på at det ikke er helt ryddet opp, sier hun.

Kan man akseptere denne oppførselen lettere i politikken fordi det kan oppfattes som en del av maktspillet?

– Det skal man ikke se bort ifra. Men det man ser er at de folkevalgte som skal representere folket, ikke skiller seg så veldig fra folk flest. Men det viser også at likestillingen ikke er kommet langt nok i politikken heller.

Simonsen understreker at det må komme mindre snakk og mer handling fra politikernes side.

– Jeg mener politikerne må slutte å snakke og bekymre seg for dette. MeToo har gitt tall og klar innsikt i dette som er grusomt. Det er politikerne som nå kan gjøre noe, gjennom å gi ressurser, handheving og informasjon, sier kommentatoren.