Advokater kritiske til opprop om seksuell trakassering

KRITISK: Advokat Einar Engh i advokatfirmaet Hjort reagerer på ordlyden i oppropet. Foto: Advokatfirmaet Hjort

Oppropet er kommet til på initiativ av interesseorganisasjoner og enkeltpersoner i IT-bransjen i Norge.

Det var Anita Krohn Traaseth som tok initiativ til å starte en #metoo-gruppe for IT-bransjen, skriver Aftenposten.

I oppropet står det blant annet:

«Hos oss beskytter vi ikke, ansetter eller tjener penger på individer som bryter vår nulltoleranse for alle former for uakseptabel seksuell atferd og seksuelle overgrep.»

Reagerer

Flere advokater reagerer på formuleringen i oppropet og mener den går for langt.

– Jeg mener det er lite proporsjonalt at man for alle typer uakseptabel seksuell atferd skal være avskåret fra jobb i en hel bransje, for all tid, sier advokat Einar Engh i advokatfirmaet Hjort og påpeker at oppropet ikke skiller mellom alvorlige seksuelle overgrep og eksempelvis dumheter begått i russetiden, sier han til Dagens Næringsliv tirsdag.

– Dette står i grell kontrast til hva man krever i andre yrker, sier Engh.

Christian S. Svensen i advokatfirmaet Lynx mener også at oppropet går for langt.

SVARER: Direktør for næringslivspolitikk Abelia, Hilde Widerøe Wibe, mener advokatene tolker formuleringen feil. Foto: Heidi Widerøe

– Det er et paradoks at vi i møte med tidligere straffedømte klarer å forholde oss til at man etter soning har gjort opp for sine handlinger. Dette synes å ikke gjelde her, her skal man henges ut i gapestokk, sier han.

Her er oppropet i IT-bransjen Ekspandér faktaboks Opprop mot uakseptabel seksuell atferd og seksuelle overgrep i IT-bransjen #metoo kampanjen viser med all tydelighet at seksuell trakassering og overgrep forekommer i langt større grad enn de aller fleste av oss har vært klar over, også her i Norge, uavhengig av bransjer. IT-bransjen er svært mannsdominert med 26 prosent kvinner totalt, og 17 prosent kvinner i toppledelse. Også i denne bransjen er det mye uakseptabel seksuell atferd og seksuelle overgrep. Flere selskaper har regler og retningslinjer for å beskytte ansatte, men det er så som så med håndhevelsen. Det er altfor mange grove tilfeller uten at disse blir håndtert og får konsekvenser. For å vise at IT-bransjen har nulltoleranse for uakseptabel seksuell atferd og seksuelle overgrep, har flere organisasjoner og enkeltpersoner i bransjen derfor gått sammen om dette oppropet. Topplederne i IT selskaper oppfordres til å signere for å synliggjøre sin forpliktelse og sitt arbeid mot seksuell trakassering og vold. Vi har nulltoleranse for alle former for uakseptabel seksuell atferd og seksuelle overgrep, og ledelsen kommuniserer dette tydelig til alle ansatte. Vi forplikter oss til å ha klare regler og rutiner for oppfølging av uakseptabel seksuell atferd og seksuelle overgrep. Våre ansatte, også de som er ansatt eller leid inn for en kortere periode, skal gjøres kjent med vårt regelverk og rutiner. Alle forhold det meldes fra om skal bli fulgt opp, og den som trakasserer eller forgriper seg, skal stilles til ansvar. I alvorlige tilfeller betyr dette oppsigelse og politianmeldelse. Alle skal kunne melde fra om uakseptabel seksuell atferd eller overgrep uten å være redde for å miste jobben eller å bli utelatt fra viktige avgjørelser og case. Vi fremmer aktivt en kultur der alle tar ansvar for sine holdninger, sin oppførsel og sin sjargong, og vi kommuniserer tydelig at man skal si fra, ikke tie stille, om man blir vitne til utilbørlig seksuell opptreden, seksuelle krenkelser og overgrep eller maktmisbruk. Vi sikrer god opplæring av alle ledere rundt hvordan håndtere slike hendelser og fremme en inkluderende kultur. Hos oss beskytter vi ikke, ansetter eller tjener penger på individer som bryter vår nulltoleranse for alle former for uakseptabel seksuell atferd og seksuelle overgrep. Det er vår bransje, og vår felles fremtid. Vi skal sikre at den skal være trygg for alle. Initiativtakerne til oppropet er enkeltpersoner i noen av IT-bransjens største interesseorganisasjoner, Hilde Widerøe Wibe (Abelia), Heidi Austlid (IKT-Norge), tidligere toppleder i Hewlett-Packard Norge Anita Krohn Traaseth, grunnlegger av teknologinettverket TENK, Isabelle Ringnes og Mailen Greve fra Norges største nettverk for kvinner i IT-bransjen, ODA nettverket.

– Tolker feil

Direktør for næringslivspolitikk Abelia, Hilde Widerøe Wibe, som er en av initiativtakerne bak oppropet, mener advokatene tolker formuleringen feil.

– Dette er ingen juridisk avtale, og den er heller ikke juridisk bindende, opplyser hun til avisen og understreker at oppropet er ment for å øke bevisstheten rundt seksuell trakassering og at ledere setter temaet på dagsorden.