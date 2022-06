Forsvaret innrømmer varslingssvikt

NRK har de siste ukene skrevet om en rekke varslingssaker i Forsvaret. Håndteringen av varslene har fått skarp kritikk. Kritikken går på varsler om ikke tas på alvor og som ikke får konsekvenser.

Nå innrømmer Forsvaret feil i sine egne varslingsrutiner.

Det kom frem i en statusrapport som forsvarssjef Eirik Kristoffersen overleverte forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) i dag.

Her vedgår forsvarssjefen, Eirik Kristoffersen, at det i en del saker har fått for lite konsekvens når det har blitt konstatert kritikkverdige forhold.

Han legger også til at Forsvaret må følge opp og sikre at varslingssaker mot ansatte er lik, uavhengig av rang. I tillegg vedgår forsvarssjefen at varslere har fått for dårlig oppfølging og informasjon underveis i prosessen.

I lys av rutinesviktene vil forsvarssjefen bestille en ekstern evaluering av hele varslingssystemet i Forsvaret. Det er også iverksatt en rekke tiltak for å bedre varslingsrutinene i påvente av evalueringen.

– Rapporten skal bidra til at Forsvaret i fremtiden blir bedre på å håndtere varslingssaker. Gjennomgangen vår viser at håndteringen av varslingssaker ikke alltid er god nok. Derfor iverksetter vi nå en ekstern evaluering av hele varslingssystemet, sier forsvarssjef general Eirik Kristoffersen.

Uklart om vurdering av arbeidsforhold

Flere av sakene som har kommet opp i mediene har vist at det ikke har fått konsekvenser for forsvarsansatte som har vært involvert i kritikkverdige forhold.

I dagens rapport fra forsvarssjefen kommer det frem at det har vært uklarheter knyttet til om Forsvaret som arbeidsgiver kan reagere.

Spesielt trekkes det fram at ledere har vegret seg for å vurdere oppsigelse om en ansatt beholder sikkerhetsklareringen. Dette viser seg å være feil, ifølge statusrapporten. Det samme gjelder når en ansatt har blitt dømt i sivil straffesak.

Ville gjennomgå alle saker

Etter NRKs tidligere avsløringer, varslet forsvarssjef Eirik Kristoffersen at de skulle gå gjennom alle varslersaker på nytt.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) sa til Stortinget at han så alvorlig på det som kom fram. Statsråden bestemte at Forsvaret ved forsvarssjef Kristoffersen måtte gi regjeringen en rapport om situasjonen og hvordan de vil håndtere saken før sommeren.

Mandat for rapportering om varslingssaker Ekspandér faktaboks Slik var mandatet fra forsvarsministerens oppdrag til forsvarssjefen om gjennomgang av varslingssakene og personalsakene i Forsvaret: «Statsråden har bedt forsvarssjefen om å komme tilbake før sommeren med en rapport om hvordan sakene følges opp. Forsvarssjefen bes gi en samlet vurdering av situasjonen mht varslingssaker aktualisert av media, herunder en gjennomgang av hvordan varslingsinstituttet er organisert og varslingsbehandlingen er praktisert, hvordan ferdigstilte saker følges opp av linjen (ledelse og HR), samt hvordan Forsvaret som arbeidsgiver ivaretar berørte parter underveis og etter en varslingssak (arbeidsgivers omsorgsplikt). Dette gjelder også for saker som involverer militære embetspersoner. Forsvarssjefen bes rapportere om etablert praksis, hvilke tiltak som er iverksatt og hvilke tiltak som planlegges gjennomført på kort, mellomlang og lengre sikt.»

Presset om løgn

NRK har tidligere skrevet om Kristine Solhaug. Etter at hennes nærmeste leder hadde kjørt utfor veien i fylla, prøvde han å få henne til å lyge til politiet. Solhaug varslet Forsvaret om saken. Da saken ble behandlet i bataljonen der hun jobbet, ble den omtalt å være av «privatrettslig karakter» og «hvor arbeidsgiver ikke er part i saken, men blir berørt».

Kristine Solhaug varslet om press fra hennes nærmeste leder. Foto: Rune N. Andreassen / NRK

Lederen som presset Solhaug ble dømt for fyllekjøring.

Forsvaret lot mannen jobbe videre som major i en betydningsfull stilling på Bardufoss.

Varslet mot toppsjefer

NRK fått tilgang på innholdet i over 70 varsler mot offiserer i Forsvaret fra de to siste årene. Blant dem er det kommet inn varsler rettet mot 17 personer som er flaggoffiserer – altså toppledere i Forsvaret.

Type saker NRK har sett varsler på i Forsvaret Ekspandér faktaboks Her er flere temaer som tas opp i varsler NRK har sett innholdet i: mobbing og seksuell trakassering

sex med underordnet

påstand om ledere om dytter ubehagelige saker under teppet

forhold med annen i Forsvaret utenfor ekteskap

brudd på regler om sikkerhetsklarering der leder lot personer jobbe med ting de ikke var klarert for

manglende håndtering av vådeskudd

leder som tok imot verdifulle gaver

ledere som lot underordnet leder fortsette i Forsvaret til tross for dom i sivil straffesak

leder som ansatte sønn/person i nær familie i stilling

juks med reiseregninger

fyll og fyllekjøring

Fagforeninger mener at varsler mot toppledere ikke nødvendigvis alltid blir håndtert godt nok. Det har Jens Jahren, som er leder for Befalets Fellesorganisasjon (BFO), tidligere uttalt til NRK.

Leder i BFO, Jens Jahren, sier at økningen i varsler de siste årene i Forsvaret er en stor utfordring. Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

– Vi ser er at konsekvensene kommer veldig raskt når det varsles mot folk på lavere nivå, men vi ser at det ikke er mange konsekvenser når det varsles mot noen på høyere nivå.