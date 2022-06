Rekordmange varsler til Forsvaret

– Det her er en krise for meg, det er en krise for Forsvaret. Dette må vi rydde opp i, sånn kan vi ikke ha det i Forsvaret, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

NRK har de siste ukene kommet med flere saker om varsler i Forsvaret. Historene til oberstløytnant Line Svingen og oversersjant Kristine Solhaug har vakt oppsikt og debatt.

Line Svingen ble avsatt uten forvarsel. Saken endte med at Forsvaret måtte gi Svingen en uforbeholden unnskyldning. Forsvaret har innrømmet at de avsatte henne på sviktende grunnlag. Foto: Tomm W. Christiansen / NRK

Sakene som har kommet opp i media har ført til svært mange varsler i Forsvaret.

– Det har kommet inn mange varsler. Jeg fikk i 2021 rundt 240 varsler, de siste ukene har jeg fått rundt åtte varsler hver dag. Det er en betydelig jobb å rydde opp i, sier forsvarssjefen.

NRK har tilgang til innholdet i over 70 varsler mot høyere offiserer som er sendt de siste to årene. 17 av de det er varslet på er toppoffiserer, såkalte flaggoffiserer.

Vurderer å politianmelde

Forsvarssjef, Eirik Kristoffersen, har nå gjennomgått varsler han sitter på, og funnet én mulig kritikkverdig sak.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

– Gjennomgangen av de kjente varslene mot flaggoffiserer i Forsvaret så er det en sak fra 2018 som jeg mener burde vært politianmeldt den gangen. Saken handlet om økonomi og uryddighet rundt det, forteller forsvarssjefen.

Personen som det ble varslet om har sluttet i Forsvaret, og saken ble ikke politianmeldt den gangen.

– Den ble håndtert på annet vis, sannsynligvis med at personen sluttet og kanskje gjorde opp for seg.

Forsvarssjefen mener saken burde ha blitt politianmeldt den gangen, og sier de nå skal gjøre en ny vurdering om saken bør anmeldes.

Opptatt av å se fremover

Jens Jahren, leder i Befalets Fellesorganisasjon, mener det er en tendens til at konsekvenser rammer raskere på lavere nivå.

– Vi har de siste årene sett at reaksjoner på varslingssaker kommer veldig fort lenger ned, mens vi ikke alltid har sett de samme raske konsekvensene mot ledere.

Organisasjonen mener alle saker må behandles individuelt, uavhengig av hvilken grad den enkelte har i Forsvaret.

– Det er en krevende situasjon å stå i, men jeg er opptatt av å se fremover og lære av dette. Forsvaret har de siste årene brukt ressurser for å håndtere varsler, sier Jahren.

Fagforeningen skal møte forsvarssjefen denne uken for å diskutere dette temaet. De opplever å ha hatt god dialog med ledelsen i forsvaret.

– Vi er opptatt av å gjøre dette på en bedre måte i fremtiden, dette er noe vi eier sammen.