Forfattere: Dette er de største politifeilene i Tengs- og Jørgensen-sakene

I starten av september gikk politiet ut med en oppsiktsvekkende nyhet:

Karmøy-mannen nekter for begge deler. Han inngår i politiets etterforskningsdokumenter i begge drapssakene. Til tross for dette havnet han aldri virkelig i politiets søkelys.

Flere med kjennskap til saken mener politiet burde ha gjort grundigere etterforskning av mannen tidligere.

Birgitte Tengs

Bjørn Olav Jahr ga ut «Hvem drepte Birgitte Tengs?» i 2015. Der omtaler han den nå siktede mannen i 50-årene som en av flere kandidater politiet burde ha undersøkt grundigere.

Forfatter Bjørn Olav Jahr. Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

Den siktede mannen har selv gitt uttrykk for at boka førte til «spekulasjoner» om hans rolle i saken.

Jahr mener det spesielt var den taktiske etterforskningen som gikk galt, og sier det er snakk om noen «mildt sagt svært uheldige» valg og vurderinger. Han mener dette bidro til at politiet feilaktig gikk etter fetteren til Birgitte Tengs.

På NRKs anmodning har Jahr plukket ut det han mener er de feilene i etterforskningen av drapet på Birgitte Tengs:

1: – Låste seg til hårspor

Etter drapet på Birgitte Tengs ble det funnet et langt lyst hår i 17-åringens høyre hånd.

Etterforskningsledelsen mente dette måtte ha havnet der i forbindelse med drapshandlingen. Etterforskningen ble derfor rettet mot menn med langt lyst hår. I denne perioden brydde politiet seg knapt om personer med andre frisyrer.

Jahr sier realiteten er at håret hele tiden så ut til å stamme fra en kvinne, og at Rettsmedisinsk institutt advarte politiet om å låse seg til funnet.

Halvannet år etter at de låste etterforskningen fastslo man – etter nye analyser – at håret likevel tilhørte Birgitte. Det hele fremstår svært underlig. Bjørn Olav Jahr / Epost til NRK

Forfatteren mener det er vanskelig å se noen rasjonell årsak til at politiet var så opptatt av det ene lange håret.

Han viser til at håret også kunne ha havnet på åstedet på andre måter, som at en gjerningsperson kunne hatt en tidligere passasjer med langt lyst hår, eller at Tengs hadde klemt personer i Kopervik sentrum.

De første politimennene som kom til Gamle Sundsvei på natten trodde blodet i veien skyldtes tjuvslakt av sau. I tillegg ble steiner fra åstedet brukt av lokalt politi til å sikre den hvite presenningen. – Alt dette er uheldig, men må også ses i lys av en ekstrem situasjon og manglende kunnskaper om drapsetterforskning, sier Jahr. Foto: Eirik/haugesunds Avis Østberg / NTB

2: Tips fra psykolog

Fire dager etter drapet på Birgitte mottar politiet et tips fra en psykolog. Hun forteller at hun snaue fem år tidligere hadde vært utsatt for et drapsforsøk. Gjerningsmannen var mannen som nå er siktet for Tengs-drapet.

Psykologen hadde før overfallet behandlet mannen på en psykiatrisk avdeling. Han hadde blitt henvist dit etter flere tilfeller av tyveri av kvinnelige eiendeler, blotting og et overfall.

Etterforskningsleder Ståle Finsal noterte på tipsarket «Kan sone fremdeles. Modus. Vent».

Og vente var nettopp det man gjorde. Mannen, som i dag er siktet for drapet på Birgitte, ble først tatt inn til et relativt rutinemessig avhør sju måneder senere. Det ble aldri foretatt noen ransakning av bilen hans, for eksempel. Bjørn Olav Jahr / Epost til NRK

Tipset fra psykologen ble imidlertid fanget opp av daværende politisekretær Grete Strømme. Jahr er også kritisk til at en 22-siders rapport hun skrev om mannen året etter drapet ble lagt bort av politiet.

Ønsker ikke å kommentere Ekspandér faktaboks NRK har vært i kontakt med Ståle Finsal, som var Kripos' etterforskningsleder etter drapet på Birgitte Tengs. Finsal, som gikk av med pensjon i 2020, skriver i en SMS at han har valgt å ikke kommentere hva som fremkom i etterforskningen for 25/26 år siden. «Jeg velger å avstå fra å komme med opplysninger eller kommentere på dette stadiet av den nye etterforskningen. Alle som har henvendt seg til meg har fått dette svaret, skriver Finstad i en SMS.»

3: Konfronterte ikke siktede i avhør

Halvannet år ut i etterforskningen hadde politiet lagt bort det lange lyset håret som vesentlig for saken.

Bunken med etterforskningsdokumenter blir snudd og politiet definerer 13 såkalte «1-enere». Dette var menn som hadde kjørt rundt alene på Karmøy drapsnatten, og ikke hadde tilstrekkelig alibi for drapstidspunktet.

En av disse var mannen som i dag er siktet av politiet. Han blir kalt inn til avhør. Jahr mener det er åpenbart at han ikke forklarer seg sannferdig om en rekke forhold.

Dette blir ikke fulgt opp. I stedet legger man ham bort. Bjørn Olav Jahr / Epost til NRK

NRK har tidligere omtalt at mannen i avhørene hevdet at han ikke hadde særlig kjennskap til Kopervik, eller Gamle Sundsvei, der Tengs ble funnet. Samtidig forklarte han at han kjørte fra Skudeneshavn til Haugesund på kvelden før drapet, og tilbake samme natt.

Den ruten går forbi Kopervik, der Tengs sist ble sett.

Skudeneshavn, der den siktede mannen i 50-årene har forklart at han kjørte fra kvelden før Birgitte Tengs ble drept, samt Kopervik, der Tengs sist ble sett, og veien hun ble funnet drept i. Mannen sier han kjørte til Haugesund på kvelden, og tilbake på natt.

4: Pågripelsen av fetteren

Jahr mener grunnen til at politiet ikke fulgte opp tipsene, var at man hadde fokuset rettet et helt annet sted.

En drøy måned etter avhøret av den siktede ble fetteren til Birgitte Tengs pågrepet. Jahr mener det i dag ikke er mulig å forstå at politiet hadde skjellig grunn til å mistenke fetteren.

Han har små avvik i avhør januar 1997 sammenlignet med mai 1995 (ti minutters avvik fra når han forlot Kopervik sentrum) og forklarer seg ellers relevant. Bjørn Olav Jahr / Epost til NRK

Kripos' etterforskningsleder Ståle Finsal og forsvarer Arvid Sjødin i rettssaken mot fetteren til Birgitte Tengs. Foto: Alf Ove Hansen / NTB

5: Avhørsmetodene

Politiet ventet i to og en halv uke før de skrev ned avhørene av fetteren. Dette var også brudd på datidens instruks, ifølge Jahr.

Han sier politiet i mellomtiden hadde «preiket» og hatt uformelle samtaler med den 19 år gamle fetteren, og lagt et betydelig press på ham for å tilstå.

De fortalte feilaktig at ingen støttet ham på utsiden, at han hadde fortrengt drapet fordi det var så grusomt og at de skulle hjelpe ham med å bringe minnene tilbake. Bjørn Olav Jahr / Epost til NRK

Politiet la opp til at fetteren skulle skrive et slags filmmanus, der han skulle se for seg drapshandlingene i fugleperspektiv. Jahr sier forklaringen fetteren skrev ned hadde logiske brister. Etterpå ble fetteren bedt om å bytte ut «han» i historien med «jeg».

Fetteren ender da opp med å tilstå et drap han er overbevist om at han har begått, men som han ikke husker noen ting av. Når han senere «våkner opp» og trekker tilståelsen, vil ikke lenger politiet tro ham. Bjørn Olav Jahr / Epost til NRK

Kritikken av avhørsmetodene bidro senere til en omfattende omlegging av avhørsrutinene i norsk politi.

Tina Jørgensen

Natt til 24. september 2000 forsvant Tina Jørgensen fra Stavanger. Hun ble funnet i en kum flere mil unna, ved Bore Kyrkje, over en måned senere.

Mannen som nå er siktet i saken var på besøk i Stavanger helgen Tina Jørgensen forsvant. Han har i avhør vært uklar på hva han gjorde.

I oktober 2001 ble Tinas kjæreste siktet for drapet. Siktelsen ble senere frafalt, og mannen fikk utbetalt nærmere 200.000 kroner i erstatning.

Erlend Frafjord er forfatter av «Da Tina ble drept», og har for tiden permisjon fra NRK.

Under er det Frafjord mener er de største feilene i Jørgensen-etterforskningen:

1: Selvmordsteorien

Mens Tina Jørgensen var savnet låste politiet seg til en teori om at den 20 år gamle kvinnen hadde tatt livet sitt. Frafjord sier denne teorien var grunnen til at det aldri ble gjort noen skikkelig etterforskning av en mulig straffbar handling før Jørgensen ble funnet.

Da hadde det gått nesten fem uker siden forsvinningen.

De fleste vitneavhørene ble dermed kraftig forsinket og i realiteten verdiløse siden folk ikke husker i detalj hva de gjorde flere helger tilbake i tid. Erlend Frafjord / Epost til NRK

Forfatter og NRK-journalist Erlend Frafjord ved stedet der Tina Jørgensen ble funnet. Foto: Anders Fehn / NRK

2: Undersøkte ikke leilighet

Først sju dager etter forsvinningen undersøkte krimteknikere leiligheten til Tina hvor kjæresten hadde bodd hele uka.

Frafjord mener det var en tabbe som rammet kjæresten, ettersom undersøkelser av leiligheten eller kjærestens klær kunne sjekket ham inn eller ut av saken på et tidligere tidspunkt.

Nå måtte man bruke store etterforskningsressurser på ham seinere i saken. Erlend Frafjord / Epost til NRK

Politiet mener Tina Jørgensen ble drept under Bybrua i Stavanger. Her er krimteknikere i arbeid på stedet i 2000. Foto: Hansen, Alf Ove / NTB scanpix

3: Barnålsrapporten

Frafjord viser også til en foreløpig undersøkelse av barnåler som ble funnet i bilen til Tinas kjæreste. Rapporten, som kom sommeren 2001, mente det var 99,5 prosent sannsynlighet for at én av nålene stammet fra drapsåstedet.

Nesten halvannet år seinere viste det seg at undersøkelsen var full av metodiske svakheter, sier Frafjord. Sannsynligheten for feil ble da satt til 63 prosent.

Frafjord mener den første analysen var mye av grunnen til at kjæresten ble siktet.

Fra den foreløpige rapporten kom ble det i realiteten knapt gjort annen etterforskning i saken. Da det viste seg at den analysen var feil, var politiet nok en gang satt langt tilbake. Erlend Frafjord / Epost til NRK

Denne tegningen, som Harald Nygård laget på bakgrunn av en vitnebeskrivelse, viser en mann ved siden av en BMW med åpent bagasjerom like ved åstedet. Tegningen var en av to som først ble offentliggjort av politiet 13 år etter drapet. Foto: Harald Nygård/Politiet / NTB scanpix

4: – Ga opp etter henleggelse

Riksadvokaten henla saken mot kjæresten til Tina Jørgensen lille julaften 2002. Frafjord sier Stavanger-politiet la bort saken etter henleggelsen.

Han mener grunnen til at politiet ikke intensiverte etterforskningen mot andre kandidater, var at de fortsatt mente kjæresten måtte være gjerningsmannen.

Først i 2013 ble det gjort noen nye, spede forsøk rundt enkelte andre kandidater, blant annet han som nå er mistenkt. Den jobben burde ha blitt gjort langt tidligere. Erlend Frarjod / Epost til NRK

Denne industrisekken ble funnet i kummen ved Bore kirke sammen med Tina Jørgensen. Kun en bit av sekken finnes i dag, resten har blitt kastet, ifølge VG. På bildet er kriminaltekniker Kåre Moen Olsen. Foto: Hansen, Alf Ove / NTB scanpix

5: Ødela bevismateriale

Da politiet i 2013 bestemte seg for å gå gjennom Tina-saken støtte de på et problem: Det aller meste av bevisene hadde blitt kjørt på søppelfyllingen.

Dette var materiale hentet inn fra kummen der Tina Jørgensen ble funnet, fra åstedet og en rekke biler.

Etter henleggelsen av saken mot kjæresten i 2003 så ikke Stavanger-politiet lenger noen grunn til å bevare det tekniske materialet, sier Frafjord. Han har lest flere interne politirapporter hvor det ble uttrykt stor frustrasjon over at det meste av materialet hadde havnet på søppeldynga.

I dag fremstår dette som en skandaløs avgjørelse så lenge DNA-teknologien i mellomtiden har gjort store framskritt. Man kunne i dag ha fått nye svar på det gamle materialet. Erlend Frarjod / Epost til NRK

6: Slapp fantomtegning – 13 år etter

Denne tegningen ble tegnet etter vitneavhør i 2000, men først offentliggjort i 2013. Foto: Harald Nygård/Politiet / NTB scanpix

Tina Jørgensen ble sist sett på torget i Stavanger rundt 01.30 natten hun forsvant. Hun sto da og snakket med en ukjent mann. Et vitne Jørgensen kjente observerte dette. På bakgrunn av hans vitneavhør fikk politiet laget en fantomtegning av den ukjente mannen.

Tegningen ble først offentliggjort i 2013.

Som følge av en intern tabbe i politiet ble denne tegningen først publisert 13 år etter at den ble laget. Altfor seint til å kunne få gode tips om mannen. Erlend Frafjord / Epost til NRK

I 2013 hevdet den renvaskede samboerens forsvarer til NRK at tegningen ble holdt tilbake av politiet fordi den ikke passet med bevisene mot hans klient.

Bjørn Kåre Dahl, som ledet etterforskningen da, sa bakgrunnen for at tegningen ble holdt tilbake i 13 år var «taktiske vurderinger den gangen, som jeg i dag ikke klarer å referere».

– Forståelig at det stilles mange spørsmål

Den siste tiden har NRK vært i kontakt med flere som var involvert i Tengs- og Jørgensen-etterforskningene i en tidlig fase. Disse ønsker ikke å kommentere detaljer, og viser til at det er Sør-Vest politidistrikt som holder i den pågående etterforskningen.

NRK har sendt Sør-Vest politidistrikt 11 spørsmål knyttet til politifeilene.

Politiadvokat Fredrik Martin Soma svarer likevel generelt. Han og sier det er forståelig at det stilles mange spørsmål rundt arbeidet som er gjort siden drapene i 1995 og 2000.

– Politiet er nå i en situasjon der etterforskningen har ført til en siktelse i Birgitte Tengs-saken og en mistenkt-status i Tina Jørgensen-saken. I forbindelse med det har politiet en rekke arbeidsoppgaver, og det er det vi har fokus på nå, sier Soma.

I 2018 kom Kripos' seksjon for uløste saker, også kalt Cold case-enheten, med sterk kritikk av etterforskningen i Tina Jørgensen-saken. Cold case-leder Espen Erdal omtalte nylig den første Tengs-etterforskningen som «uheldig».

– Cold case har gått gjennom de to drapssakene og kommet med noen anbefalinger til videre etterforskning av disse sakene. Det har vi forholdt oss til, og det er det vi jobber videre med nå, sier Soma.